Voici ce que Rishi Sunak devrait annoncer lors du budget britannique

Le gouvernement britannique doit débloquer des milliards de livres mercredi pour continuer à fournir une bouée de sauvetage aux travailleurs et aux entreprises durement touchés par la pandémie COVID-19.

Le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak dévoilera son budget pour l’année à 13h30 CET et annoncera une extension du programme de congés et un nouveau programme de subventions pour aider les entreprises de l’hôtellerie et des loisirs en difficulté.

L’économie britannique a été ravagée par la pandémie du COVID-19 et les mesures imposées pour en freiner la propagation. Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a diminué de 9,9% en 2020 – la pire performance du pays en plus de 300 ans.

Mais les trois derniers mois de l’année ont fourni une lueur d’espoir avec une nouvelle croissance de l’économie, quoique de 1% en rythme trimestriel. Et, malgré l’instauration d’un troisième verrouillage national en Angleterre début janvier, la Banque d’Angleterre a prévu le mois dernier que le PIB devrait « se redresser rapidement vers les niveaux pré-COVID en 2021 ».

Il a toutefois averti que les perspectives économiques « restent inhabituellement incertaines » et que beaucoup dépend de l’évolution de la pandémie et des mesures prises pour la combattre.

Voici ce que nous savons déjà du plan du gouvernement pour relancer l’économie.

Programme de congé étendu

Le régime de congé, qui couvre 80 pour cent du salaire des travailleurs, est prolongé de fin juillet à fin septembre.

Sunak annoncera également que plus de 600 000 personnes, pour la plupart des travailleurs indépendants, deviendront désormais éligibles.

Selon le gouvernement, 11,2 millions d’emplois ont été couverts par le régime depuis le début de la pandémie.

Les employeurs seront quant à eux invités à augmenter leur contribution pour les heures de travail de leur personnel à 10 pour cent en juillet et 20 pour cent en août et septembre.

Nouvelles subventions pour les entreprises

Le gouvernement doit fournir 5 milliards de livres supplémentaires (5,8 milliards d’euros) en subventions aux entreprises du commerce de détail, de l’hôtellerie, de l’hébergement, des loisirs et des soins personnels.

Le Premier ministre Boris Johnson a dévoilé la stratégie de sortie du verrouillage du gouvernement à la fin du mois dernier. Dans le cadre du plan en quatre étapes, les commerces de détail non essentiels, ainsi que les restaurants et les pubs avec des installations extérieures et des centres de loisirs intérieurs, rouvriront le 12 avril.

Cinémas, théâtres, hôtels et événements sportifs suivront un mois plus tard. Les dernières restrictions sur les boîtes de nuit, les funérailles et les mariages devraient être levées le 21 juin.

Soutien au marché du logement

Sunak va annoncer un programme de garantie hypothécaire pour aider les personnes disposant de petits dépôts à monter sur l’échelle du logement.

Les personnes souhaitant acheter une maison d’une valeur maximale de 600 000 £ (694 000 €) devront fournir un acompte de 5% auprès du gouvernement offrant aux prêteurs la garantie dont ils ont besoin pour fournir les 95% restants.

Le gouvernement estime que le programme contribuera à soutenir le marché du logement et à protéger les emplois et les entreprises tout au long de la chaîne d’approvisionnement du logement, des constructeurs de maisons et des agents immobiliers aux commerçants, aux magasins de bricolage et aux entreprises de déménagement.

Tir de rappel pour le vaccin COVID-19

Le budget devrait également inclure 1,65 milliard de livres supplémentaires (1,9 milliard d’euros) pour le déploiement du COVID-19.

Le gouvernement prévoit que chaque adulte du Royaume-Uni se verra offrir une dose du vaccin d’ici le 31 juillet.

Sur cet argent, 33 millions de livres sterling (38 millions d’euros) sont destinés à améliorer les capacités de test des vaccins et la capacité de répondre aux nouvelles variantes et 22 millions de livres supplémentaires (25,5 millions d’euros) pour financer un premier essai au Royaume-Uni pour tester si différents vaccins peuvent être utilisés ensemble, ou si une troisième dose peut être efficace.