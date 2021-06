Voici ce que Rashmika Mandanna a à dire sur le fait de ne pas rencontrer un fan qui a parcouru 900 km

L’actrice de Telegu Rashmika Mandanna a récemment fait la connaissance d’un fan qui a parcouru 900 km juste pour la voir.

Réagissant à cela, Rashmika a tweeté en disant: « Les gars, j’ai simplement remarqué que l’un d’entre vous avait voyagé très loin et était rentré chez moi pour me voir. S’il vous plaît, ne faites pas quelque chose comme ça. Je n’ai pas l’occasion de te rencontrer… J’espère vraiment te rencontrer un jour mais pour l’instant, montre-moi de l’amour ici… je serai heureux

Pour les non avertis, le fan de Rashmika Mandanna nommé Tripathi a voyagé de Telangana à Kodagu dans le Karnataka. Il a cherché son adresse sur Google et a également demandé à des personnes au hasard sur son chemin l’adresse de Rashmika. Les personnes vivant dans sa région pensaient que quelque chose n’allait pas en ont immédiatement informé la police et il a été renvoyé chez lui. Il a été informé que Mandanna était en train de tirer à Mumbai.

Côté travail, Mandanna va faire ses débuts à Bollywood avec le thriller d’espionnage « Mission Majnu ». Elle a récemment emménagé dans son appartement à Mumbai. L’actrice a informé ses fans sur Instagram Stories, mercredi.

Elle a écrit avec une photo de son chien Aura « Cher journal, Ahhhh, il s’est passé tellement de choses aujourd’hui, je suis finalement passée à l’appartement ! ) aura était dehors toute la journée… j’ai dû rencontrer 2 de mes amis, j’ai dû aménager l’endroit… (Sai ​​(mon assistant) m’a aidé) Aura et je me suis évanoui car nous étions si fatigués ».