Voici ce que pense le milliardaire Ray Dalio

Pour Ray Dalio, le bitcoin est comme une version numérique de l’or – mais le milliardaire valorise clairement l’un plus haut que l’autre.

« Si vous me mettez une arme sur la tempe et que vous dites : ‘Je ne peux en avoir qu’une' », dit Dalio. « Je choisirais l’or. »

Dalio, qui aura 72 ans dimanche, a révélé dans Mai qu’il possède une quantité non divulguée de bitcoins, après avoir soulevé des inquiétudes au sujet des crypto-monnaies pendant des années. Pourtant, il n’est pas complètement convaincu par le concept.

« Je possède une très petite quantité de bitcoins. Je ne suis pas un gros propriétaire », a déclaré Dalio à CNBC Make It. « Il y a certains actifs que vous souhaitez posséder pour diversifier le portefeuille, et le bitcoin est quelque chose comme un or numérique. »

En 2017, Dalio a quitté ses fonctions de co-PDG de Bridgewater Associates après avoir fait de son entreprise le le plus grand fonds spéculatif au monde. Il est maintenant président et co-directeur des investissements de Bridgewater, et a réapparu dans le monde de l’entreprise l’année dernière en lançant Des principes, une startup de logiciels de gestion des personnes.

Il a longtemps été un peu un taureau d’or : en 2019, il a écrit sur Linkedin que l’ajout d’or peut aider à équilibrer son portefeuille, car il réduit les risques et améliore le rendement. L’année dernière, Bridgewater versé plus de 400 millions de dollars en or au cours du deuxième trimestre.

Globalement, les banques centrales actuellement détiennent plus de 35 000 tonnes métriques d’or, soit environ un cinquième de tout l’or jamais extrait, selon Reuters. En règle générale, les banques centrales détiennent de l’or pour diversifier leurs réserves – et comme l’or est une marchandise physique limitée, il s’agit d’une couverture naturelle contre l’inflation.

Bitcoin peut également aider à se protéger contre l’inflation, comme Dalio lui-même l’a dit à Coindesk dans Mai. Mais s’il était obligé de choisir entre l’or et le bitcoin, il dit qu’il choisirait l’or en raison de sa longue histoire en tant que « stock de richesse », c’est-à-dire un actif qui peut être détenu et converti en argent à un taux relativement similaire à son prix d’achat. .

En d’autres termes, la volatilité du bitcoin est une préoccupation pour Dalio – et pas la seule.