Voici ce que nous savons sur Medina Spirit, Bob Baffert

Dimanche matin, l’entraîneur du Hall of Fame, Bob Baffert, a annoncé lors d’une conférence de presse à Churchill Downs que son cheval Medina Spirit, vainqueur du Derby, avait été testé positif à la bétaméthasone, un anti-inflammatoire.

Baffert a déclaré qu’un test d’après-course après la victoire de Medina Spirit lors du derby du Kentucky du 1er mai à Churchill Downs a révélé 21 picogrammes de bétaméthasone.

Selon les règlements de la Kentucky Horse Racing Commission, un deuxième test positif – appelé «échantillon fractionné» – est requis avant qu’un cheval puisse être disqualifié.

Depuis l’annonce, de nombreuses questions se sont posées sur Medina Spirit et l’avenir de Bob Baffert. Voici ce que vous devez savoir:

Alors, à quoi sert exactement la bétaméthasone chez les chevaux?

La bétaméthasone est un corticostéroïde, ce qui signifie que c’est un stéroïde artificiel qui ressemble au cortisol, une hormone naturelle produite par la glande surrénale.

Le médicament et d’autres corticostéroïdes tels que l’hydrocortisone et la prednisone suppriment l’inflammation, selon la clinique Mayo. Ces médicaments peuvent en outre supprimer le système immunitaire.

Les corticostéroïdes administrés dans les articulations peuvent soulager l’inconfort des chevaux, selon Kentucky Equine Research.

Maximum Security a été disqualifié pour avoir remporté le Kentucky Derby 2019 pour avoir dangereusement entravé les chemins des autres, mais la dernière fois qu’un cheval a été détrôné pour une substance interdite était Dancer’s Image en 1968.

Un test urinaire obligatoire après la course a révélé la phénylbutazone, un médicament inflammatoire non stéroïdien utilisé pour diminuer la douleur. Parce qu’il n’était pas considéré comme une amélioration des performances, « bute » était autorisé sur de nombreuses pistes de course à l’époque – mais pas à Churchill Downs.

Les tests ont déterminé que le médicament persistait, et Dancer’s Image, qui est passé de la dernière place à la première de la course, a été dépouillé du titre de Derby et a chuté à la 14e place par les stewards.

Churchill Downs a suspendu l’entraîneur Bob Baffert de l’inscription des chevaux sur la piste après l’annonce dimanche que Medina Spirit avait été testé positif à la bétaméthasone après sa victoire lors du derby du Kentucky du 1er mai.

« Nous croyons comprendre que l’échantillon de sang après la course du vainqueur du Kentucky Derby Medina Spirit a indiqué une violation des protocoles de médication équine du Commonwealth du Kentucky », a déclaré Churchill Downs dimanche dans un communiqué de presse. «Les connexions de Medina Spirit ont le droit de demander un test d’un échantillon fractionné, et nous comprenons qu’elles ont l’intention de le faire.

« Pour être clair, si les résultats sont confirmés, les résultats de Medina Spirit dans le Kentucky Derby seront invalides et Mandaloun sera déclaré vainqueur. »

Churchill Downs a déclaré qu’il «attendra la conclusion de l’enquête de la Kentucky Horse Racing Commission avant de prendre de nouvelles mesures» concernant la suspension de Baffert.

Le test échoué de Medina Spirit pour la bétaméthasone était le cinquième médicament positif connu dans la grange de Baffert en 12 mois et au moins le 31e de sa carrière au Temple de la renommée, a déclaré le chroniqueur du Courier Journal Tim Sullivan.

Churchill Downs a publié une déclaration forte après que la pouliche de Baffert, Gamine, a été testée positive à la bétaméthasone après les Kentucky Oaks de septembre dernier. Mais la suspension de dimanche est la sanction la plus importante que Baffert ait reçue au cours d’une période de quatre ans au cours de laquelle ses chevaux ont été testés positifs après quatre des courses les plus importantes des États-Unis: le Kentucky Derby et Oaks, l’Arkansas Derby et le Santa Anita Derby.

«Je ne suis pas un théoricien du complot», a déclaré Baffert dimanche à Churchill Downs. «Je sais que tout le monde n’est pas là pour me chercher, mais il y a définitivement quelque chose qui ne va pas. Pourquoi cela m’arrive-t-il? Il y a des problèmes en course, mais ce n’est pas Bob Baffert.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui espèrent récupérer l’argent perdu en pariant sur le cheval de Baffert.

Même si Medina Spirit est finalement disqualifié – ce qui ne peut se produire qu’après un deuxième test positif – le pari mutuel ne sera probablement pas affecté, selon Jon Hale, journaliste au Courier Journal.

La dernière fois qu’un vainqueur du Kentucky Derby a été disqualifié pour un test de dépistage positif (Dancer’s Image, 1968), la commission Kentucky Horse Racing a ordonné à ce dernier, Forward Pass d’être considéré comme le vainqueur du Kentucky Derby de 1968, à l’exception des gains de pari mutuel. .

Alors que Churchill Downs a confirmé Mandaloun, le cheval qui a terminé deuxième du Derby 2021, sera déclaré vainqueur de la course si les résultats du test positif de Medina Spirit sont confirmés par le test de l’échantillon fractionné, il est peu probable que quiconque parie sur Mandaloun pour gagner être en mesure de l’encaisser si Medina Spirit est disqualifié.