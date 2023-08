Voici ce que nous savons sur les ouragans et le changement climatique

Cette tendance à des tempêtes plus fortes correspond à la théorie des recherches remontant aux années 1980 d’Emanuel et d’autres climatologues, qui ont prédit que le réchauffement des océans provoquerait des ouragans plus puissants. Le réchauffement de l’eau fournit plus d’énergie aux tempêtes, ce qui entraîne une augmentation de la vitesse du vent.

À mesure que les températures augmentent, « vous allez jouer les dés vers ces événements haut de gamme », déclare Phil Klotzbachspécialiste de l’atmosphère et expert en prévision des ouragans à l’Université d’État du Colorado.

Cela concorde avec les résultats de recherches récentes selon lesquelles les ouragans dans l’Atlantique Nord sont s’intensifier plus rapidementce qui signifie qu’ils gagnent en vitesse du vent à mesure qu’ils se déplacent à travers la réchauffement de l’océan.

La tendance est plus claire dans l’Atlantique Nord, mais elle pourrait également s’appliquer partout dans le monde…une autre étude récente ont constaté une augmentation globale du nombre de tempêtes qui subissent une intensification très rapide, avec des vitesses de vent augmentant de 65 miles par heure ou plus en 24 heures.

Les tempêtes qui s’intensifient rapidement, surtout près des côtes, peuvent être particulièrement dangereuses, car les gens n’ont pas beaucoup de temps pour se préparer ou évacuer.

Sinon, comment le changement climatique affecte-t-il les ouragans ?

Il existe des « effets cumulatifs » du changement climatique qui pourraient influencer les ouragans à l’avenir, dit Balaguru.