Voici ce que nous savons sur la viande cultivée en laboratoire et le changement climatique

La viande cultivée pourrait éventuellement avoir des avantages majeurs pour le climat, déclare Hanna Tuomisto, professeur agrégé à l’Université d’Helsinki et auteur principal de l’étude de 2011. Tuomisto a récemment publié une autre étude qui a également révélé des avantages climatiques potentiels pour la viande cultivée. Cependant, ajoute-t-elle, les véritables impacts climatiques de l’industrie restent à déterminer. « Il y a encore beaucoup, beaucoup de questions ouvertes, car peu d’entreprises ont construit quoi que ce soit à plus grande échelle », déclare Tuomisto.

Jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison

La mise à l’échelle pour fabriquer de la viande cultivée dans de plus grandes installations de production est un processus continu.

Upside Foods, l’une des deux sociétés qui a récemment reçu l’approbation de l’USDA, gère actuellement une installation pilote d’une capacité maximale d’environ 400 000 livres (180 000 kilogrammes) par an, bien que sa capacité de production actuelle soit plus proche de 50 000 livres. La première installation commerciale de la société, qu’elle est actuellement en train de concevoir, sera beaucoup plus grande, avec une capacité de plusieurs millions de livres par an.

« Dans toutes les technologies innovantes, il y a une énorme courbe d’apprentissage. » Pelle Sinke

Selon des estimations internes, les produits d’Upside devraient nécessiter moins d’eau et de terre pour être produits que la viande conventionnelle, a déclaré Eric Schulze, vice-président des affaires scientifiques et réglementaires mondiales de la société, dans un e-mail. Cependant, a-t-il ajouté, « nous devrons produire à plus grande échelle pour vraiment mesurer et commencer à voir l’impact que nous voulons avoir ».

Eat Just exploite actuellement une usine de démonstration aux États-Unis et en construit une à Singapour. Ces installations comprennent des réacteurs d’une capacité respective de 3 500 et 6 000 litres. À terme, l’entreprise prévoit de produire des millions de livres de viande chaque année dans une future installation commerciale contenant 10 réacteurs d’une capacité de 250 000 litres chacun.

Il existe déjà « de nombreuses raisons d’espérer » quant aux impacts climatiques de la viande cultivée, a déclaré Andrew Noyes, vice-président des communications chez Eat Just, dans un e-mail. « Cependant, la réalisation de ces objectifs dépend de plusieurs facteurs liés à l’optimisation et à la mise à l’échelle de notre processus de production, ainsi qu’à la conception de futures installations de fabrication à grande échelle. »

Même si les récentes approbations réglementaires ont été célébrées comme une étape importante pour l’industrie de la viande cultivée, ces produits ne seront pas de sitôt dans votre restaurant de hamburgers. Pour réduire leurs coûts de production, les entreprises doivent encore construire ces installations plus grandes et les faire fonctionner correctement.

Une partie de cette croissance signifiera se détourner de l’équipement et des ingrédients plus coûteux que l’industrie a empruntés à d’autres entreprises, déclare Jess Krieger, fondateur et PDG d’Ohayo Valley, une entreprise de viande cultivée : « Ce n’est pas comme ça que nous allons être. le faire à l’avenir. Les facteurs qui ont conduit au pire scénario d’émissions de Spang, comme la purification intensive, les réacteurs coûteux et les milieux de qualité pharmaceutique, ne sont pas nécessaires à la production, dit-elle.