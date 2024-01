Voici ce que nous savons sur la recherche d’entraîneurs des Seahawks

Le jour où Jim Harbaugh est revenu dans la NFL – réduisant le nombre d’entraîneurs-chefs de la ligue à quatre – plus de clarté sur la recherche par les Seahawks d’un successeur à Pete Carroll a également été révélée.

Voici un récapitulatif de l’actualité des entraîneurs de mercredi et de son impact sur les Seahawks.

Dates fixées pour cinq entretiens

Bien qu’il ait déjà été rapporté que les Seahawks auraient cinq entraîneurs cette semaine pour un deuxième entretien, les dates de certains n’avaient pas été rendues publiques.

Mais comme l’a révélé SI.com, Seattle a un entraîneur par jour en ville pour une interview cette semaine.

Ceux-ci ont commencé mardi avec le coordinateur défensif des Raiders Patrick Graham et se sont poursuivis mercredi avec le coordinateur offensif des Giants Mike Kafka.

Le reste du calendrier : jeudi, le coordinateur défensif de Dallas Dan Quinn ; Vendredi, le coordinateur défensif des Rams Raheem Morris ; Samedi, le coordinateur défensif de la Caroline, Ejiro Evero.

Les Seahawks ont interviewé les cinq pratiquement la semaine dernière, les entretiens en personne avec les entraîneurs actuellement employés par les équipes de la NFL étant désormais autorisés jusqu’à cette semaine.

Les entretiens permettront également aux Seahawks de se conformer à la règle Rooney, qui oblige les équipes à faire appel à deux candidats issus de minorités pour des entretiens en personne, après quoi un entraîneur peut être embauché à tout moment.

Pourrait-il y avoir plus de candidats ?

Oui, c’est possible.

Les rapports des cinq secondes d’entretiens de cette semaine ont indiqué que les recherches de Seattle pourraient s’élargir.

Plus précisément, les équipes à la recherche d’un entraîneur ne peuvent pas organiser d’entretiens cette semaine avec les entraîneurs des équipes restant en séries éliminatoires.

Pour l’instant, cela signifie qu’ils ne peuvent pas mener une deuxième entrevue avec le coordinateur offensif de Détroit, Ben Johnson, qui était l’un des huit entraîneurs avec lesquels les Seahawks ont eu un entretien virtuel la semaine dernière. La sagesse conventionnelle veut qu’il reste sur leur liste.

Mercredi, il n’y avait pas encore de rapports ou d’indications spécifiques selon lesquels ils envisageaient de parler avec Johnson la semaine prochaine. Washington et Atlanta espèrent discuter avec Johnson la semaine prochaine.

SI.com a également rapporté mercredi que les Seahawks pourraient vouloir parler avec le coordinateur défensif des Ravens de Baltimore, Mike Macdonald.

“Il est connu dans les cercles de la NFL que Seattle s’intéresse à Macdonald”, a écrit Albert Breer de SI.com.

Les Seahawks n’ont pas encore parlé avec Macdonald et, comme ils ne l’ont pas fait, ils pourraient devoir attendre la fin du Super Bowl pour l’interviewer.

Comme cela a été noté, les règles de la NFL empêchent les entraîneurs participant au Super Bowl de réaliser des premiers entretiens dans les semaines précédant le match – seules les deuxièmes entretiens sont autorisées.

Les Seahawks auraient pu lui parler virtuellement d’ici la fin du week-end de wild-card, mais ne l’ont pas fait.

Mais si les Ravens perdent dimanche contre Kansas City, ils pourront discuter avec Macdonald la semaine prochaine.

Mercredi, aucun autre entraîneur que les cinq répertoriés pour un deuxième entretien n’avait été signalé comme figurant sur la liste de Seattle pour un premier ou un deuxième entretien.

Et après il y en avait quatre

L’embauche de Harbaugh par les Chargers mercredi a réduit à quatre le nombre d’équipes à la recherche d’un entraîneur : les Seahawks, Atlanta, la Caroline et Washington.

On pense que la Caroline et Washington seraient intéressés à discuter avec Johnson et le coordinateur défensif de Détroit, Aaron Glenn, ce qui signifie qu’il est peu probable que les deux embauchent un entraîneur avant la semaine prochaine.

L’embauche de Harbaugh pourrait avoir un impact sur la recherche d’Atlanta. Il aurait été rapporté qu’il aurait pu s’entretenir en personne avec les Falcons jeudi. Mais cela n’arrivera pas maintenant.

Et cela pourrait accroître l’urgence pour Atlanta de faire avancer les choses avec Bill Belichick ou Mike Vrabel.

Les Falcons ont interviewé Belichick à deux reprises et ont interviewé l’ancien entraîneur du Tennessee, Vrabel, mercredi.

Vrabel aurait également été prêt pour un entretien avec Carolina jeudi. Mercredi, il n’y avait aucun rapport ou indication selon lequel les Seahawks auraient organisé une interview avec Vrabel.

Atlanta a invité Evero pour une deuxième interview mercredi et devait interviewer le coordinateur offensif de Houston, Bobby Slowik, jeudi.