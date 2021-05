Au cours de la dernière décennie, Elon Musk a fait la une des journaux avec des explosions de roquettes, l’incendie de Teslas, des enquêtes sur la Securities and Exchange Commission des États-Unis et une affaire de diffamation. Et maintenant, le leader de SpaceX veut construire sa propre colonie centrée sur l’espace à Boca Chica dans le sud du Texas. Beaucoup d’idées folles de Musk ont ​​décollé, tandis que quelques-uns ne l’ont pas fait. En regardant ses antécédents, il semble que Musk sera capable de créer Starbase. Cependant, le monde ne sait pas grand-chose de ce monde utopique de Musk.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

L’installation d’essais de fusées de Space X est déjà opérationnelle à Boca Chica Beach. On sait que les plages publiques sont fréquemment fermées pendant les tests et qu’un petit panneau d’avertissement ou un avis est installé.

des locaux Réclamer La société de Musk a amené certains résidents à utiliser des tactiques brutales ou les a poussés à vendre leurs maisons afin de faire de la place pour l’installation.

Un rapport de Les nouvelles du matin de Dallas racontait récemment l’histoire des villes de compagnie. Dans le passé, on a vu comment une entreprise, qui possède les maisons et les environs des employés, est capable de s’emparer de tous les aspects de leur vie. Cela se transforme souvent en exploitation.

En mars de cette année, Musk a annoncé qu’il ferait un don de 30 millions de dollars à Brownsville afin de lancer le projet. Du montant total, 20 millions de dollars seront remis aux écoles du comté et 10 millions de dollars seront utilisés pour la revitalisation de Brownsville.

Musk a affirmé plus tôt que Starbase comptera des milliers de résidents dans quelques années. Il envisage également d’embaucher des ingénieurs, des techniciens et d’autres employés pour certains rôles spécialisés.

Musk avait visité l’installation dans le Texas rural. Il a également posté une photo du même et de la cité spatiale proposée.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici