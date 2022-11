Voici ce que nous savons du rebond des actions chinoises cette semaine

“Le rallye que nous avons vu ce matin a été principalement déclenché par l’espoir d’une réouverture plus tôt que prévu”, a déclaré vendredi Zhiwei Zhang, président et économiste en chef de Pinpoint Asset Management, sur “Capital Connection” de CNBC.

Les contrôles et les épidémies continues de Covid sont restés un frein à l’économie chinoise, qui n’a augmenté que de 3% au cours des trois premiers trimestres de l’année par rapport à il y a un an. Les économistes ont réduit leurs prévisions de croissance l’année prochaine sur les attentes que les restrictions persistent, tandis que le reste du monde est passé à une approche “vivre avec Covid”.

“Le signal le plus clair a été donné. À court terme, la Chine s’en tiendra à son engagement inflexible et à son approche de tolérance zéro, poursuivant la position zéro-Covid comme l’une des politiques d’élimination des virus les plus strictes au monde”, a déclaré Bruce Pang, économiste en chef et chef de recherche pour la Grande Chine à JLL.

“Mais à long terme, la Chine devrait continuer à rendre sa réponse Covid plus scientifique et ciblée, conduisant à une position politique plus adoucie, à des mesures flexibles et à un relâchement progressif[r] restrictions », a-t-il déclaré.

Pang ne s’attend pas à ce que la politique soit abandonnée avant la fin juin 2023 au plus tôt.

Les rumeurs de marché de cette semaine n’ont pas fourni de nouvelles précisions sur le calendrier des changements.

Zhang de Pinpoint a ajouté que le rallye boursier de vendredi était également un midi Rapport Bloomberg, citant des sources, cela indiquait que les actions chinoises cotées aux États-Unis telles qu’Alibaba pouvaient rester cotées sur les bourses américaines.

La China Securities Regulatory Commission, le ministère des Finances et le US Public Company Accounting Oversight Board n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

– Sam Vadas et Abigail Ng de CNBC ont contribué à ce rapport.