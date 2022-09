Beyoncé a de nouveau arrêté le monde avec la sortie le 29 juillet de son septième album studio Renaissance – mais est-ce qu’elle prévoit quelque chose d’important pour ce week-end ?

Cela fait six ans que Bey a arraché nos âmes avec l’album visuel surprise Limonade et récemment, le BeyHive a bourdonné de rumeurs selon lesquelles Mme Knowles-Carter pourrait nous bénir avec un autre album visuel. Non seulement cela, certaines personnes pensent que le monde pourrait être béni par Beyoncé le jour de son anniversaire ; 4 septembre.

Décomposons-le.

Voici ce que nous savons du prétendu album visuel de Beyoncé

Selon Panneau d’affichageBeyoncé s’affiche simultanément avec sept chansons sur le Panneau d’affichage Hot 100dirigé par “Break My Soul” au numéro 1. Cela vient au milieu de Bey qui ne publie qu’un visualiseur “CLIQUEBAIT” pour “Break My Soul” alors que la ruche se demande ce qui va suivre.

Au cours des dernières semaines, les discussions sur un éventuel album entièrement visuel se sont intensifiées, mais un officiel Communiqué de presse de Parkwood n’a donné que de vagues détails et a déclaré que les visuels [not necessarily a visual album] serait publié “à une date ultérieure”.

“Alors que les visuels sont prévus pour une date ultérieure, l’album est livré avec un menu robuste de formats offrant aux fans de musique et aux collectionneurs l’embarras du choix.

Et tandis que les pouvoirs en place sont peut-être avares de détails, Twitter ne manque pas d’avis, se demandant même si Beyoncé lâcherait les visuels à l’occasion de son 41e anniversaire, ce dimanche 4 septembre.

Découvrez quelques tweets ci-dessous.

Le 12 août, un teaser pour le disque “I’m That Girl” est arrivé sur le net et il y a eu des tonnes de discussions à ce sujet.

Au bout de 38 secondes de la vidéo, il y a un montage ultra-rapide de plusieurs looks qui pourraient provenir de l’album visuel ou simplement d’une ou plusieurs vidéos à venir. Les looks élégants et excentriques incluent un corsage en miroir avec une mini-robe noire et ce qui semble être Bey habillé en “Alien Superstar” scintillant.

Les looks incluent également ce qui semble être Bey rendant hommage à Moi Renee pour “Pure / Honey”. Le dernier artiste de drag est échantillonné sur la piste en disant la ligne; « Chérie, mademoiselle chérie… » de leur morceau de 1992 “Miss Honey”.

Comme Moi Renee, Bey berce des tresses vertes et des découpes.

Mark Romanek sort un “Summer Renaissance Film”, Bey le taquine sur Instagram

Vendredi, la nouvelle a fait surface qu’un film du réalisateur de vidéoclips Mark Romanek intitulé “Lose Yourself In Love”, sur “Summer Renaissance” de Beyoncé, devrait faire ses débuts sur TSite Web d’iffany And Con octobre pour accompagner une campagne sous le même nom.

Beyoncé et Jay Z sont les ambassadeurs de la marque de luxe.

WWD a annoncé la nouvelle et partagé que Bey est portant des vêtements personnalisés de LaQuan Smith, Graham Cruz, Michael Challita et d’autres dans le film – ainsi que des «expressions phares» des lignes de bijoux raffinés emblématiques de Tiffany Tiffany T, Tiffany HardWear, Tiffany Knot et Tiffany Lock.

Intitulée « Lose Yourself in Love », la campagne de Beyoncé pour Tiffany exprime des thèmes similaires à ceux de la version « Renaissance » de la chanteuse : l’amour de soi, « la joie d’être soi-même sans vergogne » et l’autonomisation. Le film à venir, quant à lui, incarnerait “l’esprit insouciant et joyeux de l’album dans son ensemble”, en s’inspirant du Studio 54 de New York.

Bey a également taquiné le film sur son Instagram.

Obtiendrons-nous UNIQUEMENT ceci Film “Perdez-vous dans l’amour” ? Ou y en a-t-il d’autres en route ?

Nous devrons simplement attendre et voir.

Êtes-vous excité pour “Renaissance” visuels de Queen Bey?

Pensez-VOUS qu’ils sortiront pour son anniversaire le 4 septembre 2022 ?