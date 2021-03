Voici ce que nous savons du déploiement du vaccin Johnson & Johnson.

Lorsque le vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson a obtenu samedi l’autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration, cette décision a augmenté l’effort de vaccination du pays avec un troisième outil majeur – un outil qui diffère nettement des deux premiers vaccins autorisés, fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna . Plus particulièrement, il est administré en une seule dose au lieu de deux et peut être conservé non congelé dans un réfrigérateur ordinaire pendant jusqu’à trois mois – des caractéristiques qui promettent une plus grande flexibilité alors que les responsables de la santé publique tentent d’immuniser les Américains le plus rapidement possible. Il reste encore beaucoup à déterminer sur la manière dont ce nouvel outil sera utilisé. Voici ce que nous savons jusqu’à présent. Quand les gens commenceront-ils à recevoir le nouveau vaccin? Dans les prochains jours. Johnson & Johnson a commencé à expédier des doses lundi, et elles peuvent être utilisées dès qu’elles atteignent les sites de vaccination à partir de mardi. L’ajout de la nouvelle offre accélérera-t-il les efforts de vaccination? Dans un premier temps, l’augmentation de la disponibilité sera limitée. La société avait environ 3,9 millions de doses à expédier immédiatement, mais après cela, les livraisons pourraient être inégales pendant quelques semaines. (À titre de comparaison, le pays utilise autant de doses de vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna en un peu plus de deux jours.)

À la fin du mois de mars, Johnson & Johnson a annoncé qu’il expédierait environ 16 millions de doses supplémentaires. Même ainsi, les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna continueront de constituer la majorité de l’approvisionnement du pays. Comment le nouveau vaccin est-il attribué? De la même manière que les deux vaccins antérieurs sont: proportionnellement à la population de chaque état ou territoire. Qui recevra le nouveau vaccin? C’est toujours en discussion. Les Centers for Diseases Control and Prevention ont déclaré que le vaccin peut être administré aux personnes de 18 ans et plus, et les responsables de l’État sont en train de déterminer quelles seront leurs politiques. Parce que le nouveau vaccin est administré en une seule fois et ne nécessite pas de chambre froide, certains experts et responsables ont suggéré de le diriger vers des segments difficiles à atteindre de la population (comme les résidents ruraux ou les sans-abri), ou vers des personnes qui pourraient ne pas garder un rendez-vous pour un deuxième coup (comme les étudiants universitaires ou ceux qui ont des problèmes de mobilité). Mais on craint de sembler favoriser ou défavoriser certains groupes, et l’administration Biden a déclaré qu’elle insisterait pour que le nouveau vaccin soit distribué équitablement. Pourrai-je choisir le vaccin que je recevrai? Ce n’est pas clair. À l’heure actuelle, les gens reçoivent le vaccin que le site a sous la main au moment de leur tour, et les systèmes de prise de rendez-vous ne disent généralement pas aux utilisateurs à l’avance ce qu’il sera. En fonction de la manière dont les États décident de déployer le vaccin Johnson & Johnson, il peut être possible de choisir efficacement ce que vous obtenez en choisissant où vous vous inscrivez pour l’obtenir.