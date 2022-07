Voici ce que nous savons des plans de vaccination COVID pour l’automne

Comme le dernier vaccin COVID-19Novavax, saute le dernier obstacle réglementaire sur le marché américain, la Food and Drug Administration des États-Unis a les yeux rivés sur le plan de vaccination contre le COVID-19 pour cet automne et cet hiver, alors que nous verrons probablement une autre vague de cas.

Le mois dernier, la FDA a fait une recommandation que les fabricants de vaccins devraient faire une dose de rappel du vaccin COVID-19 qui cible la variante omicron – en particulier, le Sous-variantes BA.4 et BA.5. BA.5, la version la plus contagieuse du virus à ce jour, constitue désormais la majorité des cas de COVID-19 aux États-Unis et semble susceptibles de conduire à une autre poussée estivale de cas de COVID-19 avant le déploiement prévu des rappels d’automne ou d’hiver.

Le conseil actuel pour cet été est le même : obtenez les injections de rappel auxquelles vous avez droit. (Pour toutes les personnes de 50 ans et plus, cela signifie deux rappels.) Mais la question qui se posait aux régulateurs de la santé était de savoir si les fabricants de vaccins devaient continuer à utiliser leurs formules de vaccins primaires d’origine (qui resteront probablement les mêmes pour le moment) pour les rappels, ou s’ils devaient créer un vaccin ciblant l’omicron, qui domine le monde depuis des mois et continue de muter en des versions plus contagieuses de lui-même.



Bien qu’il soit encore possible que nous ayons affaire à une toute nouvelle variante à l’automne ou à l’hiver (vous ne pouvez jamais sous-estimer le COVID-19), la FDA a décidé que les boosters ciblant BA.5 devraient être la voie à suivre.

Le gouvernement américain devrait déployer des rappels de vaccins en fonction des besoins : les personnes les plus à risque seront éligibles pour un nouveau rappel en premier. Et les vaccins basés sur des souches antérieures du virus qui causent le COVID-19 (également appelées souches « ancestrales ») protègent toujours contre les maladies graves et la mort par omicron – la fonction la plus importante de la vaccination en général.

Pendant que les détails sont testés et affinés, voici ce que nous savons de la stratégie vaccinale COVID-19 de l’automne.

Quelles sont les sous-variantes BA.4 et BA.5 ?

BA.4 et BA.5 sont considérés comme faisant partie de la famille des variantes omicron “originales” (BA.1). Ce sont des versions plus récentes du virus qui cause le COVID-19. BA.5 a rapidement dépassé la conversation sur BA.4/BA.5 en raison de son extrême contagiosité, et c’est maintenant la variante dominante aux États-Unis. Dans un article fin juinle Dr Eric Topol, professeur de médecine moléculaire, a qualifié le BA.5 de “la pire version du virus que nous ayons vue”.

Alors que plus de temps et de recherche sont nécessaires pour voir quel effet ils ont aux États-Unis (qui ont déjà connu un nombre élevé de cas à la fin du printemps et en été), on pense que BA.5 réduit une grande partie de la protection contre les infections dont les gens ont été malades avant. , même avec d’autres variantes d’omicron.

Omicron a causé un si grand nombre de cas l’hiver dernier parce qu’il s’agissait de la variante la plus contagieuse à ce jour, évitant une certaine protection contre les infections contre les maladies antérieures et l’efficacité des vaccins. Le fait que les nouvelles versions d’omicron se révèlent encore plus contagieuses n’est pas une grande surprise, car c’est la voie que le COVID-19 a empruntée au cours des deux dernières années et demie.

En savoir plus sur tout ce que nous savons sur BA.5.

Que demande la FDA ?

Plus précisément, la FDA demande une bivalent rappel de vaccin (à deux composants), qui comprendra la protéine de pointe BA.4/BA.5 en plus d’une souche plus ancienne. La FDA ne fabrique pas de vaccins, donc l’agence autorisera probablement des types de vaccins individuels au fur et à mesure que les entreprises les créeront et les testeront, comme elle l’a fait pour les vaccins COVID-19 originaux et les doses de rappel.

Les vaccins actuellement autorisés ou homologués n’utilisent que des souches plus anciennes ou « ancestrales » du virus. Ces vaccins offrent toujours une bonne protection contre les maladies graves et la mort, mais leur efficacité contre l’infection devient plus limitée à mesure que le virus continue de muter.

Quand le déploiement commencera-t-il ?

Dans une équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche Compte rendu Mardi, le Dr Ashish Jha a déclaré que si le calendrier se déroule en conséquence, il s’attend à ce que les premières personnes éligibles commencent à se faire vacciner en octobre, les autres personnes devenant éligibles en novembre ou décembre.

Mais il n’y a pas encore de rappel autorisé, donc une chronologie exacte n’est pas disponible pour le moment.

Que font les fabricants de vaccins ?



Moderne et Pfizer avaient tous deux travaillé sur des boosters qui ciblent la variante générale d’omicron. Avec la demande de la FDA de cibler les nouvelles souches d’omicron, ils devront changer de voie pour atteindre leur objectif, espérons-le à temps pour l’automne.

Novavax – qui vient a reçu la recommandation du CDC pour son vaccin primaire à deux doses – a également déclaré qu’il était accélérer le travail sur une formule ciblant spécifiquement les nouvelles versions d’omicron.

Pfizer a annoncé le mois dernier qu’il conclu un accord avec le gouvernement américain pour fournir plus de doses – y compris celles qui sont adaptées pour omicron, en attendant l’autorisation de la FDA.

