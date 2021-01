Tout comme vous, les critiques de cinéma, les journalistes et les éditeurs du New York Times ont des opinions sur les Oscars et sur ce qui devrait être nominé. Cette année, quelques-uns d’entre nous partagent nos listes de souhaits pour la meilleure image. (À l’exception du choix présenté, les listes sont classées par ordre alphabétique, avec 10 entrées ou moins, comme dans les nominations officielles.) Si seulement nous pouvions vraiment voter.

AO Scott, critique en général

«Première vache» (Kelly Reichardt)

Le mot «épique», lorsqu’il est appliqué aux films, suggère généralement le balayage et la grandeur, des événements qui font trembler le monde et un casting de milliers. Mais pour Ezra Pound, une épopée était «un poème contenant de l’histoire», et selon cette norme, le film tranquillement ambitieux et malicieusement profond de Kelly Reichardt se qualifie sûrement. C’est une histoire tranquille et lyrique d’amitié et d’entreprise, qui se déroule dans le territoire de l’Oregon avant la guerre civile, avec John Magaro et Orion Lee comme tendres camarades et partenaires commerciaux improbables. Mais l’histoire est là si vous y prêtez attention – la grande et terrible histoire du capitalisme mondial et de la conquête territoriale. La vache est aussi géniale. (Lisez notre la revue; louer ou acheter le film sur la plupart des grandes plateformes.)

le reste de l’ardoise

« Haricot»(Kantemir Balagov); « Film suivant Borat»(Jason Woliner); « La version de quarante ans»(Radha Blank); « Fond noir de Ma Rainey»(George C. Wolfe); « Martin Eden»(Pietro Marcello); « Minari»(Lee Isaac Chung); « Une nuit à Miami»(Regina King)