Voici ce que nous avons appris sur Disney grâce aux résultats trimestriels de Netflix

Les actions de Netflix (NFLX) ont augmenté de 6% mercredi après que le streamer ait signalé des pertes d’abonnés bien inférieures aux attentes de la rue. La question la plus pertinente pour les membres de l’Investing Club : qu’est-ce que cela nous apprend sur Disney (DIS) – qui est souvent injustement regroupé avec Netflix ? Tout d’abord, nous avons longtemps insisté sur les différences entre Netflix et Disney. Netflix est l’acteur dominant dans les guerres de streaming, proposant des séries et des films originaux très regardés. Disney a une activité de streaming plus petite mais en croissance dans Disney+. Mais Disney, c’est bien plus que du streaming : ESPN et les sports, les parcs à thème, les croisières et les produits de consommation comme les jouets et les costumes. De plus, Disney a une stratégie de contenu unique en son genre qui permet à l’entreprise non seulement de maximiser la monétisation de sa propriété intellectuelle, mais aussi de créer des retombées de contenu à succès ; il suffit de regarder le cross-branding de la franchise Star Wars. Pourtant, il y a des choses que les investisseurs peuvent apprendre du trimestre Netflix. Le plus gros point à retenir est que le sentiment est tout simplement devenu trop négatif sur le streaming, comme l’indique la plate-forme perdant moins de la moitié des deux millions d’abonnés attendus par la rue et même la direction. Bien sûr, moins mauvais que prévu n’est pas exactement bon. Cependant, si l’on considère que Netflix compte déjà 220 millions d’abonnés payants dans le monde payant entre 8,52 $ (en Amérique latine) et 15,43 $ (aux États-Unis et au Canada), nous pensons qu’il reste encore beaucoup de place pour se développer pour Disney +, qui compte 138 millions d’abonnés au dernier trimestre. Prix ​​d’abonnement moyen : seulement 4,35 USD dans le monde. Faites simplement le calcul et vous verrez que Disney + a de la place pour gagner de l’audience et augmenter les prix, d’autant plus qu’il développe sa bibliothèque de contenu. La capacité de Disney à augmenter les prix au fil du temps est soutenue par l’expérience de Netflix. Bien qu’il y ait toujours un taux de désabonnement résultant d’une hausse des prix, la direction de Netflix a noté qu’aux États-Unis, le taux de désabonnement s’est déjà stabilisé à la suite d’une récente augmentation des prix. Le dollar fort est un vent contraire pour toutes les entreprises américaines qui vendent sur les marchés internationaux (c’était un vent contraire de 4 points de pourcentage pour Netflix), mais la forte différence dans les coûts d’abonnement augure mieux pour Disney si les consommateurs sont obligés de choisir entre les options de streaming. Gardez également à l’esprit que Disney prévoit de publier une version financée par la publicité aux États-Unis d’ici la fin de l’année et à l’international en 2023. En plus d’être en avance sur Netflix sur ce front, nous pensons que Disney a l’avantage en matière d’exécution ; rappelez-vous, il a également Hulu, qui a une version réussie financée par la publicité. Interrogée sur la raison pour laquelle le nombre d’abonnés était meilleur que prévu, la direction de Netflix a déclaré que tout était une question de contenu. Cela devrait être évident, mais c’est toujours bon à entendre, d’autant plus qu’Obi-Wan Kenobi (qui a été créé fin mai) a été la première la plus regardée sur Disney +. Disney a mis en place un énorme pipeline de contenu à la fois pour le marché américain et pour aider à lancer la plate-forme à l’international. Lors du dernier appel aux résultats, Disney a annoncé son intention de se lancer sur 53 nouveaux marchés ce trimestre. Cela comprend 180 titres originaux étrangers qui seraient lancés cette année avant de passer à plus de 300 originaux internationaux par an en 2023. Ensuite, il y a les parcs Disney. Mardi, les analystes de KeyBanc ont maintenu une note d’achat sur les actions Disney, citant des statistiques de suivi exclusives montrant que la fréquentation des parcs à thème a en fait rebondi en juin, malgré l’environnement macroéconomique difficile. Les analystes ont réduit leur objectif de prix à 131 $ contre 151 $ en raison des craintes d’inflation. Conformément à notre propre point de vue, les analystes ont qualifié les parcs à thème de “clé de différenciation” par rapport à d’autres pairs médiatiques, y compris Netflix. Le résultat final : à environ 18,5 fois les estimations des bénéfices de 2023 – qui sont déjà révisées à la baisse pour refléter le ralentissement de l’économie – les actions Disney sont une bonne valeur et nous continuons d’apprécier le potentiel de croissance future de l’entreprise. Le sentiment est tout simplement devenu trop négatif et les investisseurs ne réalisent pas que Disney est plus que du streaming. Les investisseurs patients prêts à regarder au-delà des trois à six prochains mois seront récompensés pour la détention d’actions aux niveaux actuels. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DIS. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. The Queen’s Gambit sur Netflix et Mickey Mouse de Disney Netflix ; CNBC