Voici ce que l’ordonnance de la CIJ à Gaza signifie pour la guerre entre Israël et le Hamas

Un panel de 17 juges de la Cour internationale de justice de La Haye a ordonné vendredi à Israël de mettre en œuvre une série de mesures visant à éviter un génocide dans la bande de Gaza.

Cette ordonnance fait partie d’une affaire plus large intentée par l’Afrique du Sud devant la plus haute juridiction de l’ONU pour savoir si Israël commet déjà un génocide contre les Palestiniens à Gaza alors qu’il mène la guerre contre le Hamas.

Même si la décision n’est pas exécutoire et que l’affaire juridique quant à savoir si Israël est coupable de génocide devrait prendre plusieurs années avant d’être examinée par le tribunal, l’ordonnance est plus que symbolique.

Voici ce que l’ordonnance de la CIJ, que le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Maliki, a qualifié de décision « en faveur de l’humanité et du droit international », signifie pour la guerre entre Israël et le Hamas.

Quel impact la décision de la CIJ aura-t-elle sur Gaza ?

Peut-être pas grand-chose dans l’immédiat en termes de changement substantiel des conditions sur le terrain.

L’Afrique du Sud avait demandé au tribunal d’émettre une ordonnance d’urgence pour contraindre Israël à s’engager à un cessez-le-feu à Gaza. Ce n’est pas ce qui s’est passé. Au lieu de cela, il a ordonné à Israël de prendre des mesures pour empêcher les meurtres et les atteintes aux civils à Gaza, comme s’abstenir de tuer des membres d’un groupe et ne pas imposer de conditions susceptibles d’empêcher les femmes d’accoucher. Il a ordonné à Israël de prévenir et de punir les commentaires publics incitant au génocide.

Pourtant, même si la CIJ avait exigé qu’Israël mette fin à sa campagne militaire, le tribunal n’a aucun moyen formel d’exécuter cette ordonnance — et Israël a clairement fait savoir qu’il n’avait l’intention de cesser les combats que lorsque le Hamas serait vaincu et qu’Israël récupérerait tous ses otages. “Nous continuerons à faire ce qui est nécessaire pour défendre notre pays et défendre notre peuple”, a déclaré vendredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, s’exprimant après la décision du tribunal.

Parallèlement, le législateur palestinien Mustafa Barghouti a déclaré qu’en raison de l’ampleur des destructions et des combats en cours à Gaza, « Israël ne peut pas mettre en œuvre les décisions de la CIJ sans un cessez-le-feu immédiat et permanent ».

Quelle pression cela exerce-t-il sur les États-Unis ?

Cela pourrait avoir d’importantes implications pour les États-Unis, qui sont depuis longtemps le plus fidèle allié militaire et diplomatique d’Israël. Les États-Unis font face à des pressions croissantes pour tordre le bras à Israël et mettre fin à une guerre qui a tué plus de 26 000 Palestiniens, principalement des civils., selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Pour commencer, comme la CIJ ne dispose pas de véritable mécanisme pour faire appliquer ses décisions, la question pourrait être soumise à un vote au Conseil de sécurité de l’ONU, où les membres pourraient ordonner des sanctions économiques ou une action militaire..

Si un vote du Conseil de sécurité de l’ONU a lieu, « l’administration Biden sera une fois de plus confrontée au choix : protéger Israël politiquement en opposant son veto et, ce faisant, isoler davantage les États-Unis, ou permettre au Conseil de sécurité d’agir et de payer une amende politique intérieure ». “C’est le prix à payer pour ne pas se tenir aux côtés d’Israël”, a déclaré Trita Parsi, co-fondatrice et vice-présidente exécutive du Quincy Institute for Responsible Statecraft, un groupe de réflexion de Washington, DC.

Nancy Okail, présidente et directrice générale du groupe de réflexion Center for International Policy à Washington, DC, a déclaré que la décision de la CIJ « est plus qu’une formalité juridique ; il s’agit de sauvegarder les droits de l’homme à l’échelle mondiale ».

Jusqu’à présent, la Maison Blanche n’a pas dit grand-chose sur la décision de la CIJ, même si elle la respecte.

Okail a dit que cela envoyait un mauvais message.

“Si nous soutenons la création d’une communauté mondiale basée sur des règles partagées plutôt que sur le simple respect du plus fort, il est absolument essentiel que tous les pays, y compris les États-Unis, reconnaissent la légitimité de cette décision et prennent les mesures nécessaires en réponse”, a déclaré Okail. , dans les commentaires envoyés par courrier électronique.

Que se passe-t-il maintenant ?

La CIJ a ordonné à Israël de faire rapport, dans un délai d’un mois, à la Cour, détaillant ce qu’il fait pour faire respecter toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les actes de génocide à Gaza. Israël n’a pas dit s’il s’y conformerait.

En fait, après la décision, certains des plus hauts responsables israéliens, tels que le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre des Affaires étrangères Israel Katz, ont exprimé leur déception, ainsi qu’un ton de défi.

“L’État d’Israël n’a pas besoin de sermonner sur la moralité pour faire la distinction entre les terroristes et la population civile de Gaza”, Gallant publié sur les réseaux sociaux. “Tsahal et les agences de sécurité continueront d’opérer pour démanteler les capacités militaires et gouvernementales de l’organisation terroriste Hamas.”

Katz a déclaré qu’Israël était attaché au droit international qui existait « indépendamment de toute procédure de la CIJ ».

L’attention se tourne maintenant vers rapports suggérant ces derniers jours que le président Joe Biden prévoit d’envoyer le directeur de la CIA, William J. Burns, au Moyen-Orient pour aider à négocier un accord entre le Hamas et Israël qui impliquerait la libération de tous les otages restants détenus à Gaza et la plus longue cessation des hostilités depuis la guerre. commencé l’année dernière.