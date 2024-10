Un conflit avec les États-Unis et leurs alliés est peut-être inévitable, mais ce n’est pas l’objectif des membres du groupe

Le sommet des BRICS à Kazan a été un événement mondial de premier ordre, tant en termes de représentativité que de portée des questions abordées. Après avoir écouté avec plaisir la fanfare bien méritée des organisateurs, essayons de saisir, dans la mesure du possible, en quoi le forum différait de ses prédécesseurs et quelle était sa signification.

Premièrement, Kazan a été la première expérience de l’événement dans un format élargi. Lorsque l’association comptait quatre puis cinq participants, les réunions, malgré le niveau toujours élevé d’attention, étaient informelles et ressemblaient quelque peu à une chambre (si ce terme est approprié lorsqu’il est appliqué à un groupe de pays immenses). La composition actuelle, même sans les dizaines de partenaires et d’observateurs, constitue déjà un large groupe d’États très différents. La gestion d’une telle communauté nécessite des efforts considérables et ne sera probablement pas possible sans une coordination des institutions. Jusqu’à présent, le rôle organisateur a été joué par la présidence actuelle (la Russie cette année, l’Afrique du Sud l’année dernière, le Brésil en 2025). Et il a été estimé qu’un tel format rotatif et flexible était mieux adapté à une organisation complexe que des organismes administratifs reconnus.

Il y a une logique à cela, mais dans la pratique, les limites du modèle non bureaucratique sont devenues évidentes. Outre le fait que cela demande beaucoup d’efforts de la part du pays qui préside, le résultat dépend dans une large mesure de la mesure dans laquelle chacun des principaux États est prêt à investir. Et le degré d’engagement envers l’idée du développement des BRICS n’est pas le même pour les différents participants ; il y a des membres enthousiastes et moins enthousiastes. La Russie fait sans aucun doute partie des premiers, mais tous les membres des BRICS ne considèrent pas cela comme une entreprise importante, même s’ils la soutiennent tous.

Nous pouvons dire que le dilemme de savoir si la priorité doit être d’élargir la communauté ou d’approfondir l’interaction par l’institutionnalisation est résolu : l’un est impossible sans l’autre.

Deuxièmement, le travail des BRICS comporte deux dimensions : actuelle et à long terme. Ils ne sont pas contradictoires, mais ils sont différents.















Concernant le premier, il n’y a pas de miracle. Des tâches ambitieuses ont été déclarées. Un consensus fondamental a été atteint et, dans certains endroits, il a été rationalisé, comme dans le cas de l’Ukraine. Mais même cela constitue une belle réussite, compte tenu de l’hétérogénéité de la composition, les formulations sont magistrales. Enfin, le document final ne porte pas tant sur la réorganisation du monde que sur la nécessité d’améliorer les institutions existantes, du Conseil de sécurité de l’ONU au FMI et à l’OMC. En d’autres termes, aucune révolution n’est proposée et il n’y a pas de révisionnisme, dont la Russie et un certain nombre de membres des BRICS sont si souvent accusés en Occident.

La deuxième dimension est plus intéressante. Les BRICS sont la quintessence de la tendance mondiale vers une redistribution du pouvoir et une réorganisation du système international. Un espace est en train d’émerger, parallèle à celui qui existe autour des institutions et des intérêts apparemment inébranlables de l’Occident. D’une certaine manière, la fonction principale des BRICS est la lutte contre les monopoles. Assurer la concurrence en restreignant le monopoleur, en l’occurrence à l’échelle mondiale.

Il s’agit d’un processus objectif, c’est-à-dire qu’il n’est pas initié par les BRICS, mais au contraire : les changements internationaux se reflètent dans cette communauté. Il s’est soudainement avéré que c’était le meilleur endroit pour les mettre en œuvre.

Les décisions pratiques, plus ou moins urgentes, exposées dans la déclaration, combinent ces deux dimensions. Les idées sur la concurrence générale (littéralement anti-monopole), l’investissement, la technologie, l’énergie et la politique céréalière impliquent désormais des mesures pratiques, mais visent à modifier l’ensemble de la structure internationale à moyen et long terme. Il y aura de nombreux obstacles sur le chemin et cela n’a pas de sens d’établir un calendrier pour accomplir les tâches. Cependant, cette voie a été empruntée comme une transformation irréversible.

Troisièmement, le cœur de cette transformation, la sphère qui détermine la durabilité du système actuel de relations mondiales, est devenu apparent. Il s’agit de l’hégémonie financière et monétaire des États-Unis, leur principal instrument de puissance mondiale. Elle repose non seulement sur le pouvoir et la pression du pays émetteur de la monnaie de réserve mondiale, mais également sur la commodité de cet instrument pour le grand public international.















Un véritable changement dans la principale monnaie mondiale signifierait un changement dans le système de l’ensemble du commerce mondial. Et ce n’est pas seulement une décision politique. Abandonner l’utilisation du dollar pour le commerce et l’accumulation de réserves exigerait que les pays qui le souhaitent changent leur modèle économique. Dans le cas de la Russie et de l’Iran, qui vivent pleinement la crise « charmes » d’hégémonie monétaire, la transformation est forcée. Mais d’autres pays, même ceux qui n’excluent pas d’être un jour soumis à des mesures punitives similaires (la Chine par exemple), ne voient pas la nécessité de se précipiter.

Le fait que tous les membres et partenaires des BRICS soient bien conscients des problèmes liés à la domination du dollar est une réussite en soi. En principe, ils sont prêts à travailler sur un système parallèle. Cependant, un tel travail est extrêmement difficile, car il ne s’agit pas de remplacer le dollar par une autre unité de paiement universelle, mais de créer un type différent de relations basées sur une variété de modes d’échange et de chiffre d’affaires financier. Depuis différents types de relations bilatérales jusqu’à différents types d’accords multilatéraux, etc. Il n’y a pas et il ne peut pas y avoir de solution évidente, mais une fois de plus, le processus a progressé. Le ton des commentaires occidentaux, beaucoup moins snob à l’égard des BRICS, montre que les perspectives dans ce pays ont également commencé à être évaluées très sérieusement. Cela signifie, entre autres, que l’opposition continuera de croître.

Enfin, tous les participants et partenaires des BRICS estiment nécessaire de souligner qu’ils ne créent pas un « anti-monde »c’est-à-dire une structure dont la tâche principale est de s’opposer à autre chose. Le caractère anti-occidental des BRICS est toujours souligné en Occident, mais il est le produit de la psychologie politique des États-Unis et de leurs alliés, qui depuis un certain temps n’ont toléré aucune construction politico-économique qui ne soit pas dans la zone de leur influence directe. Et, par conséquent, ils nient complètement le droit du système international à être construit sur le principe du multivers.

En fait, parmi tous les pays BRICS, seules la Russie et, dans une certaine mesure, l’Iran sont en conflit avec l’Occident. Les autres ne s’intéressent pas du tout à ce genre de choses, soit pour éviter de prendre des risques, soit pour éviter de couper certaines opportunités de leur propre développement. Toutes les initiatives dans le cadre des BRICS ne visent pas à imposer une impasse, mais plutôt à se diversifier, à créer des opportunités pour contourner l’Occident sans sa participation. Le conflit est toujours inévitable, mais au moins ce n’est pas le but de la communauté émergente.

L’histoire de l’acronyme BRIC/BRICS remonte à plus de 20 ans. À cette époque, un gadget publicitaire et marketing inventé dans l’une des institutions financières les plus emblématiques de Wall Street est devenu le forum le plus prestigieux du monde non occidental. La symbolique est claire. Il en va de même pour le vecteur de la direction que prend l’histoire. Et le sommet de Kazan est devenu une étape importante sur notre chemin.

Cet article a été publié pour la première fois par le journal Rossiïskaïa Gazeta et a été traduit et édité par l’équipe RT