Voici ce que les ventes du Black Friday nous disent sur le secteur de la vente au détail – et notre premier choix

La saison des achats des Fêtes a bien démarré ce week-end, alors que les ventes en ligne du Black Friday ont dépassé les attentes et ont commencé à créer un élan bien nécessaire pour le secteur de la vente au détail. Selon le suivi des ventes en ligne d’Adobe, les consommateurs ont déboursé un record de 9,12 milliards de dollars pour leurs achats en ligne lors du Black Friday. C’est une augmentation de 2,3 % par rapport à l’année dernière et bien au-dessus des attentes d’une augmentation de 1 %. Mais ce n’est qu’une pièce du puzzle. Dans un autre rapport préliminaire, le trafic du Black Friday dans les magasins de détail physiques a augmenté d’environ 3 % par rapport à 2021, selon le tracker de vente au détail Sensormatic, qui a attribué cette augmentation à une activité promotionnelle accrue et à des « expériences en magasin favorables ». Alors que l’inflation a pesé sur les consommateurs cette année, plus de 166 millions de personnes prévoyaient de faire leurs achats du jour de Thanksgiving au Cyber ​​Monday, selon l’enquête annuelle de la National Retail Federation. C’est 8 millions de plus que l’année dernière et l’estimation la plus élevée depuis 2017. Les chiffres définitifs du NRF doivent être publiés mardi. KeyBanc a cité les données de Sensormatic dans une note de recherche dimanche – disant que si elles étaient exactes, les chiffres seraient plus élevés que ce que voient ses analystes. Lors de récentes vérifications des canaux, KeyBanc a constaté que le trafic chez les détaillants physiques était “à plat” d’une année sur l’autre. Les analystes soulignent que le calendrier des achats des Fêtes de cette année est un jour plus long qu’en 2021. De nombreux détaillants en difficulté ont profité de ce début apparemment solide des achats des Fêtes. Goldman Sachs a déclaré que des détaillants comme Target (TGT) et Bed Bath & Beyond (BBBY) ont attiré plus de consommateurs grâce à des remises importantes sur les produits. Dans une note séparée, la Deutsche Bank a noté une “forte demande pour la beauté” chez des détaillants comme Ulta Beauty (ULTA), Kohl’s (KSS), Victoria’s Secret (VSCO) et Bath & Body Works (BBWI). Le trafic de vente au détail de vêtements a également été solide. Les analystes de la Deutsche Bank ont ​​déclaré qu’American Eagle Outfitters (AEO) était un leader parmi les adolescents. La marque Old Navy de Gap (GPS) ainsi que Abercrombie & Fitch (ANF) et sa marque Hollister ont également été les plus performantes. Conclusion Alors que les achats des Fêtes sont en cours, nous continuons d’aimer les détaillants à bas prix en ces temps difficiles. Nous sommes les plus optimistes sur Club holding TJX Companies (TJX), qui exploite TJ Maxx, HomeGoods et Marshalls. Les principaux détaillants à prix plein ont été confrontés à des surabondances d’inventaire, qui constituent une récolte exceptionnelle de marchandises bon marché que des discounters comme TJX, Ross Stores (ROST) et Burlington Stores (BURL) peuvent transformer pour un bon profit mais aussi une bonne affaire pour clients. De nombreux détaillants à grande surface, quant à eux, travaillent toujours avec des stocks excédentaires. Ils ont trop commandé cette année, s’attendant à une répétition de la frénésie d’achats pandémiques en 2020 et 2021. Mais les dépenses de consommation sont passées de l’achat de choses à des expériences comme manger au restaurant et partir en vacances, laissant de nombreux détaillants avec trop de choses. Les mauvaises nouvelles pour ces magasins ont été bonnes pour TJX, qui a surperformé l’ensemble du marché cette année. Nous prévoyons des performances plus solides à venir. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long TJX. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les clients font la queue à la caisse d’un magasin Macy’s lors des soldes du Black Friday le 25 novembre 2022 à Jersey City, New Jersey. Kena Betancur | Getty Images