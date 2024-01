Voici ce que les utilisateurs voulaient voir dans les futurs smartphones il y a cinq ans

Résumé Des améliorations significatives ont été apportées à la conception et aux fonctionnalités des smartphones, comme le passage des claviers T9 aux claviers QWERTY et des conceptions plus ergonomiques.

Il y a cinq ans, les principaux souhaits d’amélioration des smartphones incluaient une plus longue durée de vie de la batterie, une prise casque, une meilleure connectivité USB-C et de nouveaux modèles de téléphones pliables.

Si certaines envies ont été satisfaites, il reste encore des marges d’amélioration, notamment au niveau de l’autonomie et du retour de la prise casque. Cependant, des options alternatives émergent sur le marché pour répondre à ces besoins.





Les smartphones ont parcouru un long chemin depuis l’époque des trackballs et des claviers physiques, et malgré toutes les tendances qui ont été abandonnées, des améliorations significatives ont été apportées à leur conception et à leurs fonctionnalités. Par exemple, nous sommes passés de l’utilisation du T9 pour la messagerie texte aux claviers QWERTY pour une communication plus rationalisée. Nos téléphones sont désormais plus ergonomiques pour s’adapter également à notre style de vie. Tout cela étant dit, il reste encore quelques problèmes que les gens aimeraient voir résolus. Il y a cinq ans, une conversation sur Reddit portait sur les désirs et les besoins les plus urgents de certains utilisateurs. Aujourd’hui, un retour sur le fil de discussion en ligne met en lumière le chemin parcouru et les domaines où il reste encore place à l’amélioration.

Sur Reddit il y a cinq ans, certains des éléments en tête des listes de souhaits des propriétaires de téléphones à l’époque étaient une durée de vie de la batterie plus longue, une prise casque, une meilleure connectivité USB-C et de nouveaux modèles de téléphones pliables. D’autres mentions honorables incluent des écrans plats, un stockage extensible et un meilleur appareil photo.

Avance rapide jusqu’à nos jourset on peut au moins dire ça quelques des éléments de la liste ont abouti. Par exemple, la connectivité USB-C s’est améliorée sur de nombreux appareils, et les fabricants ont mis au point des conceptions intéressantes de charnières et d’écrans extérieurs pour les téléphones pliables. Les écrans plats ne sont plus rares et les appareils photo, ainsi que leurs objectifs et leurs spécifications, se sont améliorés à pas de géant dans la plupart des situations du monde réel.

Cependant, il reste sans doute encore place à l’amélioration. Par exemple, la durée de vie de la batterie reste un problème récurrent pour de nombreux propriétaires d’appareils, quel que soit le téléphone dont ils disposent. La prise casque n’a pas encore fait son retour, car les fabricants continuent de supposer que les appareils audio sans fil ont entièrement remplacé les alternatives filaires. En termes de stockage extensible, le marché du cloud a connu une croissance exponentielle, à tel point que les entreprises réalisent désormais qu’il est plus rentable d’offrir de tels services de stockage, plutôt que de créer des appareils dotés d’un support de stockage supplémentaire. Pour le moment, il semble que bon nombre de ces désirs pressants des consommateurs vont rester en veilleuse.

Bien que les modèles de téléphones phares de sociétés comme Samsung et Google ne disposent pas de ces fonctionnalités, des alternatives commencent à émerger sur le marché pour répondre à l’appel. Par exemple, TCL lance son appareil Ion X, doté d’un emplacement MicroSD pour un stockage extensible. Mieux encore, il est proposé à un prix abordable de 120 $ via T-Mobile. Alors que de plus en plus de fabricants prennent note du désir des consommateurs pour ces fonctionnalités vintage, certains d’entre eux, comme TCL, profitent de cette opportunité. En fonction de l’importance de ces spécifications pour votre téléphone, elles pourraient valoir la peine d’être prises en compte lorsqu’il est temps de mettre à niveau – ou devrions-nous dire de rétrograder ?