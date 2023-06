Voici ce que les revenus des concurrents de l’industrie signifient pour les noms de club

Les nouveaux résultats trimestriels des concurrents de deux participations du Club sont une bonne nouvelle pour notre portefeuille. Au cours des dernières 24 heures, les revenus de Macy’s (M) et de Nordstrom (JWN) ont renforcé notre confiance dans le détaillant hors-prix du Club, TJX Companies (TJX). CrowdStrike (CRWD) a également validé notre propriété du leader de la cybersécurité Palo Alto Networks (PANW). Dans le cadre du processus « achat et devoirs », il est essentiel de garder un œil sur les pairs des entreprises que nous possédons. Voici un aperçu de ce que nous avons entendu des trois actions non-Club et des implications pour nos positions. Hors prix, un point positif Notre stratégie pour gérer un consommateur américain plus faible a été de posséder des entreprises qui offrent des produits de haute qualité à des prix attractifs – exactement ce que TJX, la société mère de Marshalls, TJ Maxx et HomeGoods, est connue pour offrir. Les résultats et les commentaires de Macy’s et de Nordstrom suggèrent que notre approche d’investissement est pertinente, en plus des solides résultats de TJX le 17 mai . Bien qu’elle ait dépassé les attentes en matière de bénéfices au premier trimestre, Macy’s a revu à la baisse jeudi ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l’ensemble de l’année. Cela a fait chuter le cours de son action de plus de 5 % aux plus bas de la séance, bien qu’il ait récupéré quelques pertes pour clôturer jeudi en hausse de plus de 1 %, à 13,75 $ par action. Le détaillant basé à New York a vu la demande des consommateurs s’affaiblir à la mi-mars et s’aggraver en avril, a déclaré jeudi le PDG Jeff Gennette. « Le consommateur américain, en particulier chez Macy’s, a reculé plus que prévu, car il a réaffecté ses dépenses à la nourriture, aux produits essentiels et aux services », a-t-il déclaré. Macy’s possède également la chaîne de grands magasins haut de gamme Bloomingdale’s. Gennette a reconnu que « le client recherche une valeur promotionnelle en ce moment », tout en révélant son intention de réduire les produits d’été et de printemps pour éviter une surabondance des stocks. Et cet accent mis sur la valeur est exactement la raison pour laquelle nous possédons TJX. Lorsque Nordstrom a annoncé son trimestre d’avril après la clôture de mercredi, la direction a brossé un tableau rose pour sa chaîne hors prix Nordstrom Rack, malgré une baisse de 11,9 % des ventes nettes au cours de la période et une pression continue sur les consommateurs due à l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt. « Alors que la pénétration de la marque stratégique augmente, nous constatons une amélioration des tendances des ventes de Rack. Avril a été notre meilleur mois du trimestre et nous avons continué à voir les tendances s’améliorer en mai », a déclaré le PDG Erik Nordstrom. Il a ajouté plus tard qu’une plus grande variété de marchandises et plus de nouveaux magasins permettraient à Rack de s’améliorer séquentiellement tout au long de 2023. Dans cet environnement économique actuel, les points positifs du commerce de détail ont diminué – pas disparu. TJX, avec sa capacité à attirer les clients à la recherche de valeur et à gérer les dépenses, en reste un. Cyber ​​toujours fort Les résultats de CrowdStrike pour les trois mois terminés le 30 avril n’étaient pas parfaits. Les nouveaux revenus récurrents annuels nets de 174,2 millions de dollars au premier trimestre fiscal ont déçu les investisseurs et ont fait chuter l’action jeudi de 1,6 %, pour clôturer à 157,55 dollars par action. Cependant, la société de cybersécurité a relevé ses perspectives de chiffre d’affaires et de rentabilité pour l’année entière, la direction affirmant que l’élan du trimestre en cours lui donne confiance dans un solide second semestre de l’année. CrowdStrike continue de voir « une surveillance accrue des accords et des cycles de vente plus longs que d’habitude », a déclaré mercredi le directeur financier Burt Podbere, faisant écho au langage de nombreuses sociétés de logiciels cette saison, y compris Palo Alto Networks. Pourtant, Podbere a souligné que « l’environnement de la demande reste résilient ». Et c’est ce qui nous tient le plus à cœur en tant qu’investisseurs dans le secteur de la cybersécurité depuis février, lorsque nous avons pris position pour la première fois dans Palo Alto. « Nous ne voyons pas la demande de cybersécurité ralentir », a déclaré jeudi à CNBC le PDG de Palo Alto, Nikesh Arora. Palo Alto a enregistré la semaine dernière un rythme trimestriel, tout en relevant ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année . Nous préférons Palo Alto à CrowdStrike pour plusieurs raisons, notamment le profil de rentabilité du premier, son approche multiplateforme de pointe et le leadership habile d’Arora. Mais nous reconnaissons également qu’il existe de larges vents favorables pour l’industrie qui devraient soulever plusieurs acteurs dans les années à venir. L’une de ces tendances est la consolidation, motivée par le fait que les entreprises clientes achètent de plus en plus leurs produits de cybersécurité à une seule entreprise, au lieu d’un patchwork de fournisseurs fournissant différents services. Palo Alto et CrowdStrike se sont tous deux positionnés comme bénéficiaires de la consolidation. Tout comme le hors-prix est le bon endroit pour être dans le commerce de détail, CrowdStrike a fourni une preuve supplémentaire que les dépenses de cybersécurité sont une partie importante du marché des logiciels d’entreprise. Avec une croissance importante encore à venir, nous restons longs sur Palo Alto. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long TJX et PANW. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le reflet des acheteurs est vu dans une vitrine d’un magasin TJ Maxx à Peoria, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images