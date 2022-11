Voici ce que les républicains de l’Illinois disent de sa prochaine course à la Maison Blanche – Shaw Local

Une semaine après avoir subi des pertes à l’échelle de l’État aux urnes, les républicains de l’Illinois sont déjà confrontés à une autre perspective potentiellement décourageante qui se profile dans deux ans: la troisième candidature de l’ancien président Donald Trump à la Maison Blanche.

Trump, qui a soutenu un certain nombre de candidats perdants de haut niveau à travers le pays lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière, a annoncé mardi qu’il organiserait une campagne pour retourner au bureau ovale.

Depuis l’annonce de Trump, les politiciens du GOP du nord de l’Illinois ont eu des réactions mitigées à la nouvelle, allant de l’enthousiasme à la terreur.

Alors que certains ont esquivé la question ou n’ont pas répondu aux appels des journalistes, d’autres ont eu des réactions tièdes, exprimant une approche prudente pour voir comment la politique se déroulera d’ici là.

Donald Trump, Mélania Trump L’ancien président Donald Trump se tient sur scène avec l’ancienne première dame Melania Trump après avoir annoncé une troisième candidature à la présidence à Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, le mardi 15 novembre 2022. (AP Photo/Rebecca Blackwell) (Rebecca Blackwell/AP)

“J’espère que les têtes froides prévaudront et que quelqu’un le dissuadera de courir”, a déclaré le représentant de l’État, Steve Reick, R-Woodstock. “Nous devrions nous regrouper autour d’un candidat moins polarisant.”

Lors des élections de la semaine dernière, les républicains de l’Illinois ont subi d’importantes pertes politiques à l’échelle de l’État, notamment des courses pour un siège au Sénat américain et un poste de gouverneur de l’Illinois. Le GOP a également vu des poches de succès ailleurs dans l’État, comme dans certains conseils de comté et courses législatives locales.

Les démocrates ont maintenu le contrôle de tous les bureaux de l’État et ont conservé des supermajorités dans les deux chambres de l’Assemblée générale de l’Illinois tout en remportant 14 des 17 courses à la Chambre des États-Unis.

Pourtant, le GOP a fait des percées ailleurs. Les électeurs ont choisi de faire en sorte que le conseil du comté de Whiteside soit plus républicain et a favorisé les titulaires républicains du comté de Lee. Dans le comté de La Salle, les démocrates ont perdu le bureau du greffier du comté et le GOP a renforcé sa majorité au conseil de 29 membres.

Il y a deux ans dans l’Illinois, Trump a perdu contre le président Joe Biden de près de 17 points de pourcentage, 3 471 915 contre 2 446 891. Cette année, le gouverneur démocrate JB Pritzker a repoussé un défi du républicain du sud de l’État, Darren Bailey, que Trump a approuvé, par une marge de 11,6 points de pourcentage, soit 2 187 055 contre 1 722 712 voix, selon des totaux non officiels.

L’ancien président Donald Trump, à droite, place le candidat au poste de gouverneur et sénateur d’État Darren Bailey sur le podium lors d’un rassemblement au parc des expositions du comté d’Adams à Mendon, Illinois, le samedi 25 juin 2022. (Mike Sorensen/Quincy Herald-Whig via AP ) (Mike Sorensen/AP)

Reick a déclaré qu’il pensait que la “performance lamentable” de Bailey le 8 novembre avait contribué à faire baisser le nombre d’autres candidats républicains dans la banlieue nord-ouest.

Le président du conseil d’administration du comté républicain de Kendall, Scott Gryder, a directement blâmé Trump pour sa défaite face à la représentante démocrate américaine Lauren Underwood dans le 14e district du Congrès de l’Illinois. Pendant la campagne de Gryder, il a été contraint de tenter un acte politique en essayant de se distancer de l’ancien président tout en ayant également besoin des votes des partisans purs et durs de Trump.

“Trump reste en tête de liste”, a déclaré Gryder à propos des vents contraires politiques qu’il a rencontrés dans sa course contre Underwood. “Les démocrates ont fait un travail efficace pour faire la course autour de lui.”

Gryder a ajouté que les républicains doivent “s’éloigner” de Trump parce qu’il rebute beaucoup d’électeurs potentiels.

“Beaucoup de ses politiques sont ce en quoi nous, les républicains, croyons, mais il est temps de changer au sommet si nous voulons gagner les élections”, a déclaré Gryder.

Kenneth Shepro, ancien président du parti républicain du comté de Kane et bientôt ancien vice-président du conseil d’administration du comté de Kane, a émis des critiques encore plus fortes à l’encontre d’une campagne potentielle de Trump, qualifiant Trump d'”architecte du plus grand fiasco électoral républicain depuis un demi-siècle”.

La fausse déclaration agressive de Trump sur les faits – en particulier son affirmation selon laquelle il a remporté les élections de 2020 – est devenue un obstacle majeur pour les électeurs, a déclaré Shepro.

“La revendication électorale est une raison importante pour laquelle les électeurs ont rejeté le Parti républicain même s’ils désapprouvaient massivement le président Biden et sa politique”, a déclaré Shepro.

Le président du parti républicain du comté de Kane, Andro Lerario, a cependant déclaré qu’il était « à fond » pour Trump.

« Je m’y attendais. J’étais prêt pour ça. Je suis content qu’il l’ait fait », a déclaré Lerario. «Ainsi, de cette façon, nous pouvons tous commencer à planter les graines de ce que nous devons faire. C’est plus facile pour nous de le savoir longtemps à l’avance.

Jeanne Ives, ancienne représentante de l’État et ancienne candidate au poste de gouverneur du GOP, a déclaré qu’indépendamment de ses propres sentiments personnels à propos de Trump, elle soutenait sa candidature au scrutin primaire parce que cela signifiait que “les républicains peuvent décider s’ils veulent qu’il soit leur candidat”.

Ives a déclaré qu’elle était également ouverte à “rechercher qui d’autre pourrait être mieux placé pour faire avancer le pays parce que nous avons de gros problèmes”.

Ives a critiqué la “gauche dégoûtante” pour avoir dépeint chaque républicain comme un extrémiste et rejeté les bonnes politiques, y compris certaines proposées par Trump.

Néanmoins, l’effet Trump sur les électeurs républicains a été noté à mi-parcours, a déclaré Christopher Mooney, professeur émérite de sciences politiques à l’Université de l’Illinois à Chicago.

« Il ne peut pas gagner au niveau national. Il a de mauvais instincts politiques », a déclaré Mooney à propos de Trump. « Il est excellent pour jouer avec ses électeurs. Mais pour ce qui est d’être un candidat décent, il n’en a aucune idée, et cela a été prouvé, évidemment, ces dernières semaines. Il a été rejeté. Les républicains vont devoir vivre avec lui.

Mooney a souligné l’échec de Trump à obtenir le vote populaire lors des élections présidentielles de 2016 et 2020, et les électeurs ont largement choisi de ne pas élire ses candidats préférés à mi-mandat la semaine dernière.

“Donc, si les partis essaient de [pit] personnes en poste pour faire de la politique publique, vous avez un gars qui ne peut pas rester en poste », a déclaré Mooney. “C’est une mauvaise chose pour la fête.”

Qu’est-ce que cela signifie pour les républicains de l’Illinois alors ? Mooney a déclaré qu’il pensait que la candidature de Trump n’aiderait pas la réputation ou les efforts de collecte de fonds des républicains.

“Les républicains, en particulier les républicains des banlieues de l’Illinois – les rares qui restent – ne peuvent vraiment pas être contents de cela”, a déclaré Mooney. “En général, je dirais que ça va faire mal aux républicains de l’Illinois. Ceux qui optent pour Darren Bailey, ce ne sont pas tous des Trumpers purs et durs.

Larry Smith, président du Parti républicain du comté de La Salle, a déclaré que Trump devra adapter son approche s’il veut gagner une élection nationale, car il prive les électeurs nécessaires pour gagner au-delà de sa base.

Cela dit, Smith a reconnu que Trump est populaire dans certains comtés, comme La Salle. Trump y a recueilli 56% des voix en 2020.

“Il a très bien sondé dans le comté de La Salle, et je sais qu’il va encore bien voter”, a déclaré Smith. “Certaines sont justifiées, d’autres non. Si vous mettez Trump contre Joe Biden, je préférerais avoir Trump parce que je pense que notre pays serait dans une bien meilleure position s’il était toujours au pouvoir. Il est plus capable que Biden.

“Mais pour gagner l’élection nationale, il devra modérer son style personnel.”

Pourtant, d’autres ont refusé de discuter directement de Trump ou ont voulu attendre et voir comment les choses se déroulent.

Le sénateur d’État Craig Wilcox, R-McHenry, s’est demandé si l’annonce de Trump aurait une importance majeure pour les républicains de l’Illinois à ce stade précoce.

“C’est une annonce unique, donc jusqu’à ce que vous voyiez à quoi ressemble le champ principal pour les républicains ou les démocrates, il est difficile d’évaluer”, a déclaré Wilcox, notant que de nombreux conservateurs “apprécient les politiques, sinon le gentleman”.

Certains «jamais Trumpers» et démocrates pourraient même faire pression pour la nomination de Trump, pensant que son extrémisme fera de lui un candidat facile à affronter, a déclaré Wilcox.

Le président du GOP du comté de McHenry, Jeffrey Thorsen, a déclaré qu’il ne pensait pas pouvoir commenter l’annonce à ce stade, notant qu’il souhaitait attendre qu’elle soit plus proche des primaires au début de 2024.

Thorsen a déclaré qu’il y avait de forts sentiments à propos des candidats à la présidence, et que le commenter à ce stade pourrait empoisonner le puits et aliéner ceux qui tombent d’un côté différent.

“Je ne veux priver de leurs droits aucun de ces gens de mon parti”, a déclaré Thorsen. “[The party] n’a eu aucune discussion sur une campagne présidentielle.

L’ancien président et trésorier élu du comté de Kane, Chris Lauzen, a déclaré qu’il ne se préoccupait pas des plans de Trump.

“Comme de nombreux élus locaux, plutôt que de penser à la politique nationale et étatique, je me concentre maintenant entièrement sur la production des résultats que j’ai promis au bureau du trésorier du comté de Kane. [I’m] axé sur des résultats locaux et tangibles », a-t-il déclaré.

Le président du GOP du comté de DeKalb, Tim Bagby – qui a remporté sa candidature à la réélection en tant que meilleur obtenteur de votes dans son district du conseil du comté de DeKalb – a déclaré qu’il pensait qu’il était trop tôt pour se prononcer sur ce à quoi ressemblera la course présidentielle républicaine de 2024.

“Je pense que nous allons finir par avoir un concours pour la nomination”, a déclaré Bagby. « Et en tant que président, je suis un peu comme la reine Elizabeth. On s’attend à ce que je ne prenne pas parti dans une primaire. Il y aura donc de nombreuses occasions pour les gens d’exprimer leur opinion lorsque les caucus de la primaire se dirigeront vers nous.

Les journalistes du Shaw Local News Network James T. Norman, Camden Lazenby, Mark Foster et Derek Barichello ont contribué.