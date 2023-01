Voici ce que les premiers ministres disent au sujet d’un accord de santé avec Trudeau

Ces derniers jours, certains premiers ministres ont exprimé leur optimisme quant à la conclusion prochaine d’un accord avec le gouvernement fédéral sur l’augmentation du financement des soins de santé, ce que le premier ministre Justin Trudeau dit vouloir toujours lié à de meilleurs résultats avant que l’argent ne sorte d’Ottawa.

Au cours de son entrevue de fin d’année avec le présentateur en chef et rédacteur en chef de CTV National News, Omar Sachedina, Trudeau a déclaré que même si le gouvernement fédéral était prêt à envoyer “des milliards de plus”, il ne prendrait pas une chaise à la table tant qu’il n’y aurait pas de solution plus concrète. plan de responsabilisation provinciale.

Le Premier ministre a déclaré à l’époque que c’était parce qu’il n’était pas disposé à simplement investir de l’argent dans un système “tendu, voire cassé” sans l’assurance que cela se traduirait par de meilleurs soins.

Alors que certains premiers ministres signalent maintenant leur volonté d’accepter des conditions en échange de plus d’argent, les gouvernements fédéral et provinciaux se rapprochent-ils d’une entente?

Voici ce que les premiers ministres et le premier ministre ont dit cette semaine.

PREMIER MINISTRE JUSTIN TRUDEAU

« J’ai eu des conversations très constructives avec les premiers ministres, dont le premier ministre Ford et le premier ministre Legault. Nos ministres et leurs homologues travaillent en étroite collaboration, et j’espère que nous pourrons bientôt nous entendre. Trudeau a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse jeudi. “Nous savons que les Canadiens méritent de meilleurs services de soins de santé, et le gouvernement fédéral sera là pour les soutenir.”

Le premier ministre a également donné des exemples de résultats potentiels dont les provinces seraient responsables, comme un meilleur accès aux médecins de famille, des temps d’attente plus courts pour accéder aux services de santé mentale ou la réduction de l’arriéré pour les chirurgies importantes.

À la sortie de la rencontre avec Legault Trudeau mentionnée à la fin de l’année dernière, le premier ministre du Québec a indiqué qu’il était “plus optimiste” qu’il ne l’était auparavant quant à la conclusion d’un accord avec le gouvernement fédéral après sa conversation avec Trudeau.

DOUG FORD, PREMIER MINISTRE DE L’ONTARIO

Jeudi, Ford a déclaré aux journalistes qu’il croyait qu’il fallait « rester avec » les autres premiers ministres et qu’il avait récemment eu des pourparlers avec la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, qui est également présidente du Conseil de la fédération, pour obtenir « un accord équitable » pour toutes les provinces et tous les territoires.

“Nous voulons un accord, mais nous devons nous asseoir avec le gouvernement fédéral et le premier ministre et avoir vraiment une discussion autour de la table… Je suis toujours convaincu que nous allons conclure un accord. Je le suis vraiment”, a déclaré l’Ontario premier.

“Je suis très, très confiant. Nous allons donc continuer à y travailler”, a poursuivi Ford. “Et je suis sûr que nous allons tous faire une annonce, espérons-le plus tôt que plus tard.”

PREMIÈRE MINISTRE DE L’ALBERTA, DANIELLE SMITH

Dans une interview sur Power Play de CTV News Channel lundi, Smith a déclaré qu’elle n’avait aucun problème avec le fait que le gouvernement fédéral veuille des conditions attachées à une augmentation du financement.

“Je travaille actuellement sur des mesures de responsabilisation. Je veux plus de responsabilité de la part du système de santé”, a-t-elle déclaré.

Cependant, sa préférence serait d’avoir un partenaire fédéral qui fait confiance aux premiers ministres pour savoir comment gérer au mieux les points de pression en matière de santé de leurs provinces.

Pour l’instant, Smith a également indiqué qu’elle n’attendrait pas d’argent fédéral pour réformer le système de santé de sa province, car à son avis, le gouvernement fédéral a été “assez clair qu’il ne vient pas à la table”.

TIM HOUSTON, PREMIER MINISTRE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Houston, qui est entré en fonction après avoir fait campagne presque individuellement pour réparer le système de santé de la province, fait actuellement l’objet d’un examen minutieux du décès récent de deux femmes à la suite de longues attentes dans les salles d’urgence des hôpitaux de la Nouvelle-Écosse.

Dans une interview sur Power Play de CTV News Channel mardi, Houston a déclaré qu’il savait qu’il y avait beaucoup de travail à faire pour améliorer le système de santé de sa province, et que cela prendrait “beaucoup d’argent”.

Tout comme Smith, Houston a déclaré qu’il n’attendait pas que davantage de dollars fédéraux soient mis sur la table, il aimerait toujours voir Trudeau venir à la table pour parler des engagements dont il a besoin avant qu’un accord puisse être conclu.

“Il ne s’agit pas de ne pas vouloir être tenus responsables. J’ai regardé le gouvernement fédéral dans les yeux et j’ai dit:” Écoutez, nous sommes tenus responsables chaque jour “”, a-t-il déclaré.

“Il n’y a rien de plus responsable que de faire face à la tragédie à laquelle nous sommes confrontés maintenant. Il n’y a plus aucune preuve du travail qui doit être fait. Alors… tenons cette réunion. Parlons de la façon dont nous pouvons travailler ensemble.”

ANDREW FUREY, PREMIER MINISTRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Vendredi, dans une entrevue diffusée sur Power Play de CTV News Channel avec Joyce Napier, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a offert une réponse plus tiède à la question de savoir s’il serait d’accord pour accepter un financement fédéral avec des conditions.

“Je pense que c’est simpliste dans l’approche, je pense qu’il est possible d’avoir des priorités partagées tout en empêchant le glissement juridictionnel. Je pense que certains des problèmes que d’autres premiers ministres et moi partageons franchement parce que je ne pense pas que le gouvernement fédéral ait le désir ni l’agence pour gérer un système de soins de santé », a déclaré Furey.

Les gouvernements fédéral et provinciaux devraient être responsables de la façon dont l’argent des contribuables est dépensé, a déclaré le premier ministre.

“J’ai toujours voulu juste la discussion, la conversation, parce que je peux vous dire en tant que prestataire moi-même, après m’être assis de l’autre côté de la civière et avoir annoncé de mauvaises nouvelles, jamais une seule fois sur les milliers de patients que j’ai traités, quelqu’un a-t-il déjà demandé qui paie pour ce gouvernement fédéral ou pour le gouvernement provincial », a déclaré Furey.

Cependant, Furey a partagé l’optimisme de Ford selon lequel si les deux parties se réunissaient, un accord pourrait être conclu “très rapidement”, tout en notant que la reconstruction des systèmes de santé canadiens ne sera pas une solution rapide.

« S’il y avait une solution rapide, même si elle n’était que monétaire, d’autres juridictions l’auraient déjà fait. Nous devons repenser un système de soins de santé dans lequel les Canadiens ont confiance, en qui ils ont confiance, en qui ils croient et dont ils sont fiers. Et, je pense que nous pouvons y parvenir ensemble afin que nous ne soyons pas ancrés dans un système conçu pour les années 1960 et livré en 2023.”

COMMENT LES DEUX CÔTÉS SONT-ILS ARRIVÉS ?

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, à l’avant droit, est entouré de ses homologues provinciaux alors qu’il écoute une question lors d’une conférence de presse sans le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, après la deuxième des deux journées de réunions, à Vancouver, le mardi 8 novembre. , 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck

Un appel de longue date, ces derniers mois, les premiers ministres ont intensifié la pression pour que Trudeau les rencontre pour discuter de l’augmentation du gouvernement fédéral du Transfert canadien en matière de santé – qui canalise les dollars fédéraux vers les systèmes de soins de santé provinciaux – à 35% par rapport aux 22 actuels. pour cent de la couverture des frais de santé.

Cette demande récemment réaffirmée survient alors que les hôpitaux et les établissements de soins de santé semblent être en mode crise, entre des pénuries de personnel et une recrudescence de maladies par temps froid aggravant les temps d’attente prolongés et d’autres difficultés pour accéder à des soins adéquats. La dernière poussée en faveur d’une augmentation du financement est intervenue alors même que certaines provinces sont assises sur des excédents budgétaires.

En novembre, une rencontre entre Duclos et les ministres provinciaux de la Santé s’est terminée dans l’acrimonie après que les deux parties n’ont pas pu s’entendre pour augmenter le financement de la santé. Duclos a imputé la responsabilité de l’échec aux premiers ministres, qui, selon lui, ne voulaient pas accepter de conditions en échange de plus d’argent fédéral.

CE QUE LES ANCIENS PREMIERS PENSENT EST LA SUITE

Lors du panel “Front Bench” de jeudi sur Power Play de CTV News Channel, un trio d’anciens premiers ministres a expliqué où en sont les choses et ce qu’ils prévoient sur le point de se dérouler.

“Ils parviendront à un accord, je n’en doute pas”, a déclaré l’ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark. “Ils décideront de dépenser beaucoup plus d’argent, il n’y aura aucun moyen de garder une trace de cela comme s’il y en avait jamais eu. Ainsi, ils peuvent attacher autant de ficelles qu’ils le souhaitent. Je veux dire, c’est vraiment une sorte de désespoir, cercle sans fin du jeu du blâme. Plus d’argent, pas de responsabilité, plus de blâme, et le cercle continue de tourner et de tourner.

L’ancienne première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, a déclaré qu’il y avait des conditions liées à l’argent investi dans le système de santé, mais avec différents niveaux de méfiance à l’égard de Trudeau parmi les premiers ministres, elle a déclaré qu’elle ne serait pas surprise de voir Ottawa tenter de négocier initialement des accords bilatéraux avec certaines provinces.

“Peut-être qu’il y aura un front uni, mais je serais très surpris s’il n’y avait pas d’accords initiaux entre le gouvernement fédéral et une province, ou quelques provinces, et ensuite vous verrez tout le monde se rallier, c’est ce que je prédis arriverait », a déclaré Wynne.

L’ancien premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Darrell Dexter, a fait écho à Wynne en disant qu’il se sentait certainement responsable des résultats des soins de santé lorsqu’il était au bureau du premier ministre. Il a déclaré que l’approche de Trudeau en ce qui concerne le taux d’augmentation du Transfert canadien en matière de santé n’était pas différente de celle de l’ancien gouvernement conservateur sous Stephen Harper.

“Et c’est ainsi depuis plus d’une décennie et vous savez, le financement des soins de santé pourrait être sérieusement réinitialisé”, a déclaré Dexter.

Les anciens premiers ministres ont convenu que le statu quo n’est pas viable et que le moment est peut-être venu pour les provinces et le gouvernement fédéral de faire preuve de leadership et de prendre au sérieux les changements massifs au système, tout en gardant à l’esprit les attentes des Canadiens à l’égard des soins de santé financés par l’État. les soins sont maintenus dans tout le pays.