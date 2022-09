Voici ce que les nouvelles disaient sur Twitter il y a quinze ans

Le réseautage sur les réseaux sociaux est un processus facile pour nous tous. Pourtant, la situation n’était pas la même il y a quinze ans. Personne ne pensait qu’un espace comme Twitter serait inventé, et quand ça l’a été, ça a pris tout le monde par surprise. Le journaliste Jon Erlichman a pris son compte Twitter officiel et a partagé une histoire sur Twitter qui a été diffusée il y a quinze ans sur CBS News. Dans la vidéo, on peut voir un présentateur de télévision décrire Twitter comme la “prochaine grande chose”.

De plus, dans la vidéo, un blogueur dit : « C’est stupide, boiteux et petit. C’est vraiment addictif. Un journaliste a ensuite décrit comment les utilisateurs surgissent partout dans le monde. Le journaliste l’a en outre considéré comme “la dernière cyberdrogue de choix”. Regardez par vous-même :

Une histoire sur Twitter il y a 15 ans :pic.twitter.com/ner6uoiZfz – Jon Erlichman (@JonErlichman) 24 septembre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir 93 000 vues. “C’est en fait fou que des gens au hasard du monde entier puissent jeter un œil à nos esprits. Les gens devraient utiliser Twitter de manière plus ciblée », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Une nouvelle intéressante. Je me demande ce que le journaliste et le présentateur qui ne pensaient clairement pas beaucoup à Twitter alors pensent maintenant. Je tweete depuis 13,5 ans maintenant. Assez long? A été l’un des premiers à adopter twirra. Maintenant un retardataire pour Tok, etc. La vie.

Il y a quinze ans, Jack Dorsey a tapé un message banal – “juste mettre en place mon twttr” – qui est devenu le tout premier tweet, lançant une plate-forme mondiale qui est devenue une force controversée et dominante dans la société civile. Le court tweet du 21 mars 2006 du PDG de Twitter a récemment été vendu aux enchères, les enchères atteignant 2,5 millions de dollars. Ce fut un long et étrange voyage pour le réseau social, qui a supprimé en janvier le compte de l’ancien président Donald Trump après avoir été accusé d’avoir incité à l’insurrection violente sur le Capitole américain en janvier par des partisans extrémistes cherchant à annuler sa défaite électorale.

L’interdiction d’un chef d’État de la plateforme a été à la fois saluée et dénoncée en signe de mince ligne Twitter et d’autres réseaux sociaux tentent souvent de marcher entre neutralité, liberté d’expression, modération et prévention des abus. Les enchères sur le tweet de Dorsey ont pris fin dimanche. Il a dit qu’il ferait don des fonds à une association caritative. Le tweet de Dorsey vendu comme un NFT, ou un jeton non fongible.

