Voici ce que les investisseurs peuvent attendre de l’accord Universal Music SPAC de Bill Ackman

Commentaire d’activiste : Pershing Square a une longue et fructueuse expérience en tant qu’investisseur activiste et a déjà été impliqué dans un investissement SPAC très réussi. Pershing Square a été co-sponsor de Justice Holdings, avec Nicolas Berggruen et Martin Franklin. Justice Holdings a levé environ 1,5 milliard de dollars lors de son premier appel public à l’épargne en février 2011 (y compris un investissement de 458 millions de dollars de Pershing Square). En avril 2012, Justice Holdings a acheté à 3G Capital une participation de 29 % dans Burger King Worldwide Holdings Inc. pour 1,4 milliard de dollars en espèces, puis a fusionné avec Tim Hortons pour former Restaurant Brands International. Pershing Square reste le deuxième investisseur dans Restaurant Brands International.

Pershing Square a connu son meilleur succès lorsqu’il a investi dans des entreprises de haute qualité avec des flux de trésorerie simples et prévisibles et des secteurs d’activité durables et en croissance. C’est ce qu’elle cherchait avec ce SPAC, et c’est exactement ce qu’elle a trouvé. UMG est le plus grand propriétaire de propriété intellectuelle musicale au monde et dispose donc d’un flux de revenus de licence très fiable. De plus, il n’est pas à forte intensité de capital, a un retour sur capital élevé, un bilan solide, une excellente équipe de gestion et dans une industrie (abonnements musicaux) qui croît de 25% par an. De plus, une valeur d’entreprise de 42 milliards de dollars pourrait sous-évaluer gravement l’entreprise. En tant que leader du marché dans un oligopole, avec Warner Brothers comme seul véritable concurrent, il n’y a pas beaucoup de comps publics pour UMG. Cependant, Spotify est récemment devenu public et a une valeur d’entreprise de 44 milliards de dollars malgré un EBITDA négatif de 205 millions de dollars en 2020 et ne projetant que 500 millions de dollars d’EBITDA en 2023. D’autre part, UMG est estimé à près de 2 milliards de dollars d’EBITDA. De plus, en tant que société de streaming intermédiaire, Spotify pourrait être considéré comme une marchandise à faible pouvoir de fixation des prix. UMG, d’autre part, détient la propriété intellectuelle, ce qui représente une position beaucoup plus précieuse dans l’industrie. Dans l’industrie du câble, des sociétés comme Spotify (c’est-à-dire Charter Communications) se négocient à des évaluations bien inférieures à celles des fournisseurs de contenu (c’est-à-dire Disney). Mais l’investissement d’UMG n’est qu’une partie de la transaction. Dans une structure extrêmement innovante, les actionnaires du PSTH recevront les trois titres suivants :

Actions Ordinaires UMG, ce qui représente environ 14,75 $ par action PSTH, avant prise en compte de toute dilution des bons de souscription PSTH. Suite à l’acquisition par PSTH des Actions UMG, UMG achèvera sa cotation précédemment annoncée sur Euronext Amsterdam au troisième trimestre 2021. Une fois la cotation terminée, PSTH distribuera les Actions UMG directement aux actionnaires de PSTH dans le cadre d’une transaction enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission. Il s’agit essentiellement d’un investissement à un stade avancé dans UMG en tant qu’entreprise privée avant son introduction en bourse. Actions PSTH après la distribution des actions UMG acquises (« PSTH Remainco »), qui auront environ 5,25 $ en espèces par action, avant prise en compte de toute dilution des bons de souscription PSTH. Après avoir financé l’achat d’UMG et les frais de transaction associés, PSTH Remainco disposera de 1,5 milliard de dollars en espèces et en titres négociables. De plus, Pershing Square aura le droit, mais non l’obligation, d’acheter environ 1,4 milliard de dollars d’actions ordinaires de classe A de PSTH. Cela donne à PSTH 2,9 milliards de dollars pour conclure un autre accord. De plus, le PSTH ne sera plus traité comme un SPAC et n’aura donc pas de délai pour trouver un accord. Cependant, nous nous attendons à ce que le PSTH trouve quelque chose avant la fin de l’année. Dans le cadre de leur processus concernant UMG, ils ont examiné des centaines d’entreprises potentielles et en ont probablement vu beaucoup qui étaient très attrayantes mais trop petites pour ce qu’elles recherchaient. PSTH disposera du capital suffisant pour effectuer un investissement minoritaire dans une entreprise d’environ 10 milliards de dollars. Un droit transférable de cinq ans par action de Pershing Square SPARC Holdings, Ltd. (« SPARC »), qui devrait être négocié à la Bourse de New York. Contrairement à une SAVS traditionnelle, cette société de droits d’acquisition à vocation spéciale n’a pas l’intention de lever des capitaux par le biais d’une offre souscrite dans laquelle les investisseurs engagent des capitaux sans connaître la société avec laquelle SPARC se combinera. Au lieu de cela, SPARC a l’intention d’émettre des droits d’acquérir des actions ordinaires de SPARC pour 20,00 $ par action aux actionnaires de PSTH (« SPAR ») qui ne peuvent être exercés qu’après que SPARC ait conclu un accord définitif pour son regroupement d’entreprises initial. En supposant que tous les SPAR soient exercés, SPARC lèvera 5,6 milliards de dollars en espèces auprès des détenteurs de SPAR. SPARC devrait également conclure des contrats d’achat à terme avec Pershing Square pour un investissement minimum de 1 milliard de dollars et jusqu’à 5 milliards de dollars. C’est la véritable innovation de la structure du PSTH. Il s’agit essentiellement d’une SAVS de 6,6 à 10,6 milliards de dollars qui a cinq ans pour trouver un accord dans lequel le détenteur de SAVS n’a pas à investir de capital jusqu’à ce qu’un accord soit annoncé. Lorsque Pershing Square a initialement lancé PSTH, il était innovant en ce sens qu’il a supprimé les actions des fondateurs et proposé une structure de mandat de tontine. Cela va encore plus loin en résolvant l’urgence de trouver un accord inhérent à d’autres SAVS, conduisant souvent à des accords inférieurs à la moyenne et n’obligeant pas les détenteurs à verrouiller leur capital pendant que l’entreprise recherche un accord. De plus, avec jusqu’à 10,6 milliards de dollars pour conclure un accord, Bill Ackman a suffisamment de capital pour conclure un accord plus important qu’UMG et a suffisamment de temps pour être patient en attendant le moment idéal pour une entreprise comme Bloomberg, par exemple.

En somme, cette opération donne aux actionnaires de PSTH un intérêt dans une entreprise à venir (UMG), la propriété de PSTH comme véhicule d’une deuxième acquisition plus modeste qui pourrait être annoncée à court terme et une opportunité de participer à une troisième acquisition potentielle, mais beaucoup plus importante, au cours des cinq prochaines années. De plus, bien que cela ne fasse pas officiellement partie de l’accord, je ne serais pas surpris que Bill Ackman donne aux actionnaires du PSTH le droit de participer au prochain SPARC qu’il lancera si ou quand le SPARC actuel conclut une transaction.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnelle sur l’activisme des actionnaires, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements militants 13D. Pershing Square Tontine Holdings appartient au fonds.