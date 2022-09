Voici ce que les gens célèbrent pour la semaine du 4 au 10 septembre – Kelowna Capital News

Chaque jour de l’année, des événements, des sujets et des thèmes étranges et merveilleux sont célébrés par des groupes et des individus du monde entier.

Et ce n’est pas seulement une chose unique à honorer ou à reconnaître chaque jour. Chaque jour de l’année, vous avez le choix entre plusieurs.

Il y a aussi des célébrations hebdomadaires et mensuelles. En septembre, par exemple, les gens du monde entier reconnaissent le Mois de la lecture d’un nouveau livre et le Mois du miel.

Voici quelques-unes des choses que les gens célèbrent cette semaine :

Dimanche 4 septembre : Journée des porteurs de journaux, journée des pierres pour animaux de compagnie, journée des desserts supplémentaires, journée de la faune.

Lundi 5 septembre : Soyez en retard pour quelque chose, Journée mondiale de Samosa, Journée internationale de la charité.

Mardi 6 septembre : Journée de la crème glacée au café, journée de lecture d’un livre, journée de lutte contre la procrastination.

Mercredi 7 septembre : Journée du salami, Journée des amateurs de bière, Journée mondiale de sensibilisation à Duchenne.

Jeudi 8 septembre : Journée internationale de l’alphabétisation, Journée mondiale de la physiothérapie, Journée de sensibilisation aux iguanes.

Vendredi 9 septembre : Journée internationale du Sudoku, Journée Stand Up To Cancer, Journée Wiener Schnitzel, Journée Wonderful Weirdos.

Samedi 10 septembre : TV Dinner Day, Journée mondiale de la prévention du suicide, International Drive Your Studebaker Jour.

