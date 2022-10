Voici ce que les gens célèbrent pour la semaine du 2 au 8 octobre – Kelowna Capital News

Chaque jour de l’année, des événements, des sujets et des thèmes étranges et merveilleux sont célébrés par des groupes et des individus du monde entier.

Et ce n’est pas seulement une chose unique à honorer ou à reconnaître chaque jour. Chaque jour de l’année, vous avez le choix entre plusieurs.

Il y a aussi des célébrations hebdomadaires et mensuelles. En octobre, par exemple, des gens du monde entier célèbrent la Semaine de la promenade de votre chien et le Mois de la sensibilisation au chat noir.

Voici quelques-unes des choses que les gens célèbrent cette semaine :

Dimanche 2 octobre : Nommez votre voiture, Journée internationale de la non-violence, Journée mondiale des animaux de ferme.

Lundi, 3 octobre: Virus Appreciation Day, Mean Girls’ Day, Boyfriend Day.

Mardi, 4 octobre: Journée des petits pains à la cannelle, journée des tacos, journée de la vodka, journée Améliorez votre bureau.

Mercredi, 5 octobre: Journée de la bière canadienne, Journée mondiale des enseignants, Journée Do Something Nice.

Jeudi, 6 octobre: Transférez de l’argent à votre fille le jour, le jour du blaireau, la journée mondiale de la paralysie cérébrale.

Vendredi, 7 octobre: Journée de la musique pour enfants, Journée mondiale du sourire, Journée de la baignoire.

Samedi, 8 octobre: J’aime le fil Journée, Journée Pierogi, Journée mondiale du poulpe.

Revenez régulièrement pour les prochaines listes de jours fériés internationaux non officiels.

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ?

Courriel : jenna.hauck@theprogress.com

Twitter: @PhotoJennalism

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.