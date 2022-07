Voici ce que les gens célèbrent pour la semaine du 17 au 23 juillet – Kelowna Capital News

Chaque jour de l’année, des événements, des sujets et des thèmes étranges et merveilleux sont célébrés par des groupes et des individus du monde entier.

Et ce n’est pas seulement une chose unique à honorer ou à reconnaître chaque jour. Chaque jour de l’année, vous avez le choix entre plusieurs.

Il y a aussi des célébrations hebdomadaires et mensuelles. En juillet, par exemple, des gens du monde entier reconnaissent la semaine Tout le monde mérite un massage et le mois de la sensibilisation au sarcome.

Voici quelques-unes des choses que les gens célèbrent cette semaine :

Dimanche 17 juillet : Journée de la crème glacée, Journée mondiale de la justice internationale, Journée du cochon jaune, Journée du tatouage.

Lundi, 18 juillet: Global Embrassez vos enfants Jour, Journée mondiale de l’écoute, Journée des geeks de l’assurance, Journée des bonbons aigres.

Mardi, 19 juillet: Daiquiri Day, Stick Out Your Tongue Day, International Retainer Day.

Mercredi, 20 juillet: Journée de l’exploration spatiale, Journée internationale des échecs, Journée mondiale du saut, Journée du hot-dog.

Jeudi, 21 juillet: Journée de la malbouffe, journée Be Someone, journée sans chiots en animalerie.

Vendredi 22 juillet : Journée du hamac, Journée de l’approximation Pi, Journée de la mangue.

Samedi 23 juillet : Jour du cow-boy, jour de grand-mère magnifique, jour de la crème glacée à la vanille, Journée internationale Yada, Yada, Yada.

