Voici ce que les experts veulent que vous sachiez sur la nouvelle variante COVID-19 Omicron – Shaw Local

Le monde, semble-t-il, est un peu fatigué de COVID-19.

COVID-19 a maintenant tellement de variantes qu’il est difficile de toutes les suivre. Mais il y a une nouvelle variante Omicron en ville – XBB.1.5 est son nom – et elle est plus contagieuse que ses prédécesseurs.

Le Dr Kalisha Hill, médecin-chef régional à Ascension Saint Joseph – Joliet et Ascension Saint Mary – Kankakee, estime que les personnes qui n’ont pas – encore – attrapé COVID-19 pourraient bien l’attraper maintenant.

Hill a déclaré que le risque d’attraper la nouvelle variante XBB.1.5 Omicron est cinq fois plus élevé qu’avec la souche d’origine.

Et ce n’est pas tout, les amis.

“Nous n’expérimentons pas seulement la nouvelle variante, mais les anciennes variantes d’omicron”, a déclaré Hill. “Omicron lui-même est un virus plus agressif et plus contagieux.”

Le Dr Kalisha Hill est médecin-chef régional à Ascension Saint Joseph – Joliet et Ascension Saint Mary – Kankakee. (Photo fournie)

Hill a déclaré que la variante XBB.1.5 est encore faible dans la communauté par rapport aux autres variantes BQ.1 et BQ.1.1, qui est toujours élevée dans l’Illinois, a-t-elle déclaré. Mais avec la montée en puissance de la variante XBB.1.5, de plus en plus de personnes sont testées positives, ce qui est préoccupant, a-t-elle déclaré.

« Cependant, nous ne constatons pas d’augmentation de la gravité de la maladie. C’est la partie la plus importante », a déclaré Hill. « Le plus grand risque concerne les personnes immunodéprimées ; ils ont le plus grand risque de contracter le virus.

Les hôpitaux locaux testent-ils cette nouvelle variante ?

Les laboratoires locaux n’ont pas la capacité de tester les différentes sous-variantes, selon le Dr Atul Gupta, un spécialiste des maladies infectieuses de Joliet affilié à l’hôpital Silver Cross de New Lenox et Ascension St. Joseph – Joliet.

Au lieu de cela, le département de la santé de l’Illinois collecte des échantillons de surveillance de routine, puis les Centers for Disease Control les agrègent à partir du laboratoire d’État, a-t-il déclaré.

Ai-je besoin d’un masque facial?

Cela dépend, a déclaré Hill.

“J’ai été dans des lieux publics avec beaucoup de gens où pratiquement personne ne porte de masque”, a déclaré Hill. “Si j’entends quelqu’un tousser ou renifler et qu’il y a beaucoup de monde dans un petit espace, je garde un masque avec moi avec la possibilité d’en mettre un lorsque je me sens à risque lorsque quelqu’un présente des symptômes.”

Hill a déclaré que les gens devraient envisager de porter des masques dans les magasins, ne serait-ce que pour le bien des enfants, des personnes âgées et des personnes dont le système immunitaire est affaibli, a-t-elle déclaré.

“Votre risque d’être autour d’une personne immunodéprimée est probablement plus élevé dans l’épicerie que dans n’importe quel autre endroit”, a déclaré Hill.

Les personnes immunodéprimées et les personnes âgées “ont tout à fait raison” de porter un masque facial chaque fois qu’elles sont avec des gens en général et peut-être que “c’est leur nouvelle normalité pour toujours”, a déclaré Hill.

“Ils devraient porter un masque dans les lieux de rassemblement et être aussi vaccinés que possible sur le plan médical”, a déclaré Hill. «Nous voulons simplement nous assurer qu’ils sont conscients lorsqu’ils sont entourés de personnes qui présentent des symptômes. Je pense que ça vaut pour tout le monde. »

Pourquoi ai-je besoin de ce nouveau booster bivalent ?

Bien que certaines des études sur le nouveau bivalent puissent sembler contradictoires en termes d’efficacité, Gupta a déclaré que le nouveau vaccin bivalent offre une meilleure protection contre la variante Omicron que les vaccins originaux.

Mais cela ne signifie pas que l’infection précédente et les injections passées sont désormais inutiles, selon le Dr Jonathan Pinsky, directeur médical du contrôle des infections à l’hôpital Edward de Naperville, cela signifie simplement qu’ils ne «vous protégeront pas aussi bien que les vaccins bivalents, ” il a dit.

“Cependant, nous nous attendons toujours à ce que l’immunité passée des vaccins passés fournisse toujours une très forte protection contre les infections graves”, a déclaré Pinsky.

En décembre 2022, les Centers for Disease Control ont élargi l’utilisation des vaccins bivalents COVID-19 mis à jour pour inclure les enfants âgés de 6 mois à 5 ans.

Lundi, les responsables américains de la santé ont proposé un vaccin annuel COVID-19 – similaire à la façon dont les vaccins antigrippaux sont recommandés chaque année avant la saison de la grippe.

Cela signifie que les Américains n’auraient plus à garder une trace du nombre de vaccins qu’ils ont reçus ou du nombre de mois écoulés depuis leur dernier rappel.

La proposition intervient alors que les boosters sont devenus difficiles à vendre. Alors que plus de 80% de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin, seuls 16% des éligibles ont reçu les derniers rappels autorisés en août.

La FDA demandera à son panel d’experts extérieurs en vaccins de peser lors d’une réunion jeudi. L’agence devrait tenir compte de leurs conseils lors de la détermination des futures exigences en matière de vaccins pour les fabricants.

Le Dr Jonathan Pinsky est directeur médical du contrôle des infections à l’hôpital Edward de Naperville. (Photo fournie)

J’ai récemment eu le COVID-19. Ai-je vraiment besoin du nouveau booster bivalent ?

Pinsky a déclaré que les personnes qui se remettent du COVID-19 ont “une assez bonne protection contre la réinfection” et ne devraient pas recevoir de rappel avant trois mois plus tard.

Mais ils devraient certainement obtenir le rappel, a-t-il dit.

“Un rappel offre une protection plus longue et plus durable”, a déclaré Pinsky. «Lorsque vous recevez le rappel après avoir contracté une infection, vous obtenez une réponse immunitaire très forte. Et nous savons que les gens reçoivent encore le COVID dans trois, six, neuf mois. »

Pinsky a déclaré que l’immunité au virus commençait à décliner. Les personnes qui reçoivent un rappel sont 50% moins susceptibles d’atterrir dans un service d’urgence ou d’être hospitalisées si elles ont le rappel bivalent, a-t-il déclaré.

Mais COVID-19 est si doux maintenant. Est-ce toujours un gros problème si je l’attrape?

Une variante plus contagieuse signifie que plus de personnes attraperont le COVID-19, a déclaré Gupta. Ainsi, le nombre de cas graves augmentera simplement en raison de l’augmentation du nombre de cas.

“C’est quelque chose dont il faut être conscient”, a déclaré Gupta, “en particulier dans l’industrie des soins de santé. Nous sommes toujours à l’affût pour nous assurer que le système de santé ne soit pas submergé de personnes malades, c’est pourquoi nous encourageons toujours les gens à être prudents avec le masquage et leur rassemblement, tant pour leur propre sécurité que pour le bien général. »

En outre une étude récente de la Washington University School of Medicine à St. Louis et du Veterans Affairs St. Louis Health Care ont constaté que les infections répétées au COVID augmentaient le risque de dommages aux organes.

L’étude a été publiée dans le numéro du 10 novembre 2022 de Nature Medicinee.

J’ai lu que des personnes de plus de 65 ans avaient des AVC après ce nouveau rappel. Est-ce vrai?

Gupta a déclaré que plus d’informations sont nécessaires en raison de tant de variables.

Par exemple, a-t-il dit, quelles sont les données de fond ? Quel est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus qui sont vaccinées et non vaccinées – et combien de personnes ont eu des accidents vasculaires cérébraux dans chaque catégorie, a déclaré Gupta.

“Ce sont des données très difficiles à démêler”, a déclaré Gupta. « Tant de facteurs conduisent à un AVC : hypertension, diabète, taux de cholestérol élevé. De plus, contracter le COVID lui-même est toujours un gros risque de caillots et d’accidents vasculaires cérébraux.

Le Dr Atul Gupta est un spécialiste des maladies infectieuses de Joliet affilié à l’hôpital Silver Cross de New Lenox et à l’Ascension St. Joseph – Joliet. (Photo fournie)

J’ai peur des effets secondaires du vaccin.

Gupta pense que vous devriez avoir plus peur des effets secondaires du COVID-19.

Les gens pensent à tort que le choix est entre se faire vacciner et ressentir des effets secondaires et ne pas attraper le COVID-19.

Au contraire, le choix est entre se faire vacciner et éventuellement ressentir des effets secondaires bénins ou contracter le COVID-19 et devenir vraiment, vraiment malade avec des complications du COVID-19, a-t-il déclaré.

Gupta pense que les gens, historiquement, étaient moins résidents du vaccin contre la variole que des vaccins COVID-19. Les gens, dans l’ensemble, ont réalisé qu’une moindre réaction au vaccin valait mieux que de contracter la variole, a-t-il déclaré.

“Les gens pouvaient voir de visu à quel point la variole était horrible, quelle horrible maladie c’était”, a déclaré Gupta. “Lorsque le vaccin était disponible, les gens se sont précipités pour l’obtenir.”

L’Associated Press a contribué.