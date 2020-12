Selon recherche de McKinsey, les arts, les divertissements, les loisirs, l’hébergement et les services d’accueil ont été parmi les secteurs les plus touchés par la pandémie de coronavirus de 2020.

Depuis mars de cette année, lorsque le virus a commencé à augmenter sa transmission mondiale, nous avons vu des théâtres, des restaurants, des petits magasins indépendants, des bars et des clubs fermer leurs portes. Malheureusement, certains d’entre eux pour de bon.

Ces entreprises sont toutes intrinsèquement liées à l’industrie du voyage. Si expliquer comment le secteur a été touché par COVID-19 était un graphique en forme de pyramide, ceux-ci formeraient la couche inférieure la plus large: la nourriture, les boissons, les arts et la culture qui attirent les touristes dans les villes et les villages comme des mites à une lampe.

Appelons cela sous le parapluie «Divertissement et hospitalité». La couche suivante serait les «points chauds touristiques classiques» à mesure que la pyramide se rétrécit.

Cela comprend des lieux comme les musées, les zoos, les monuments, les palais, les galeries d’art, les théâtres, les sites patrimoniaux, tout ce qui apporte la culture à une région. De toute évidence, ceux-ci ont également été fermés en mars.

De nombreuses entreprises ont réagi à cette nouvelle normalité. De nombreux services de restauration sont passés aux plats à emporter et à la livraison. Deliveroo a doublé le nombre de ses chauffeurs en six mois. Les théâtres ont commencé à diffuser en ligne. Même les galeries d’art ont commencé déployer des visites virtuelles. L’évolution était partout dans la lutte pour survivre.

Ensuite, il y a les secteurs directement liés au tourisme. Les entreprises qui ne pourraient, de manière réaliste, rester à flot que si l’industrie du voyage était en plein essor. Ce sont les compagnies aériennes, les navires de croisière, les chaînes hôtelières, les agences de voyage, les agents de voyages, les offices de tourisme, les entreprises comme Airbnb et les organisateurs de voyages.

Étonnamment, même certains d’entre eux avaient un plan B à portée de main – par exemple à Taiwan, StarLux a développé un forfait « vols vers nulle part » qui a donné aux gens leur dose de voyage en avion. Mais les répercussions se sont sans aucun doute ressenties; en août, le géant de la compagnie aérienne Virgin Atlantic a déposé son bilan, entre autres.

À quelques jours de 2021, nous entendons le message haut et fort: l’année prochaine sera meilleure.

toutefois James Asquith, fondateur et PDG de Échange de vacances, pense que ce sera en 2025 avant que les voyages internationaux ne reviennent au volume auquel nous avons été habitués de ce côté du millénaire.

«La pandémie a laissé beaucoup de gens inquiets au sujet des voyages – que ce soit du point de vue de la santé, du point de vue financier. Mais ils veulent toujours sortir et faire des choses. Ce sont ces éléments qui définissent les tendances du voyage pour 2021. »

Alors, à quoi ressemble la route à venir? Nous avons rencontré certains acteurs clés de l’industrie pour le savoir.

Culture de curiosité

Le style de vie au foyer, qui a été la norme pour beaucoup cette année, signifie que la plupart se sont tournés vers la technologie pour compenser pratiquement le manque d’expériences de la vie réelle.

Les recherches de Topdeck Travel indique que cela a abouti à un nouveau mouvement, en particulier chez les jeunes. Ils appellent la tendance «voyage de rebond», comme en faisant littéralement un retour de rupture sur la scène du voyage.

Selon leur enquête, 93% des jeunes adultes disent que la pandémie et les confinements ultérieurs ont accru leur désir de voyager.

Après la pandémie, 75% des voyageurs de la génération Z et du millénaire aspirent à planifier des voyages plus longs – et plus loin, 81% des répondants souhaitant s’éloigner des destinations de vacances standard.

L’enquête a également reconnu une évolution vers des options de voyage «à choix». Alors que les classiques comme la Grèce et l’Italie restent populaires dans les sondages d’opinion de Topdeck, des destinations telles que le Japon, le Canada, l’Afrique, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis se classent en bonne place.

Les vacances à la plage s’en vont-elles?

Il peut sembler que les vacances au soleil, à la mer et au sable descendent dans la liste des priorités post-pandémique. Une attitude carpe diem après des mois de restrictions a suscité le besoin de voir et de faire plus.

Cependant, les recherches menées par ClubMed indique que tout n’est pas perdu pour l’idéal des vacances à la plage. L’état archipélagique des Maldives est le lieu de vacances le plus recherché pour 2021, avec la Grèce sur ses talons.

«Même s’il faudra un certain temps pour que le monde se rétablisse, des signes indiquent que les voyages seront rétablis dans une certaine mesure l’année prochaine», déclare Charles Knowlton, directeur général mondial de Topdeck.

«Les voyageurs n’ont pas perdu confiance dans l’exploration du monde et beaucoup ont hâte de réserver leur prochaine aventure.»

Entrer en contact avec les grands espaces

Vers le début de la pandémie, de nombreux Européens ne pouvaient quitter leur maison qu’une fois par jour, que ce soit pour faire les courses ou faire de l’exercice. C’était comme si tout le monde était soudainement vraiment dans l’exercice.

Cependant, selon Alessia Fontanari, co-fondatrice de Mapo Tapo – une communauté de voyageurs d’escalade – la tendance des expériences de voyage en plein air était déjà en train de s’améliorer avant l’impact du COVID-19.

«Nous avons lancé notre entreprise début 2020. Ce n’est pas le moment idéal pour devenir une start-up de voyage», explique Fontanari.

Ils se sont donc recentrés: «Mapo Tapo a commencé comme une initiative mondiale pour les amateurs de sports extrêmes. Nous avions des destinations sur tous les continents. Le COVID-19 nous a obligés à adopter une approche plus locale. Nous avons commencé par nos destinations en Italie, en ciblant un marché européen.

«Les choses ont commencé à s’accélérer au cours de l’été, mais lorsque le deuxième verrouillage a frappé, nous avons décidé de ne pas céder. pistes et collecter des fonds pour l’écotourisme, l’éducation et les sports de plein air. »

Fontanari pense-t-il que le verrouillage a alimenté l’industrie des vacances d’aventure en plein air?

« Absolument. La tendance s’est éloignée du tourisme de masse pour se tourner vers des voyages plus authentiques, naturels et durables. Nous l’avons vu l’été dernier en Italie: pour la première fois, les vacances à la montagne étaient le type de vacances préféré des Italiens.

Mapo Tapo conçoit et organise des voyages de groupe hors des sentiers battus pour les grimpeurs. Leur mission est de développer le tourisme de sports extrêmes dans des régions éloignées afin de favoriser la croissance économique de manière responsable, en respectant l’environnement et en aidant les communautés locales à prospérer.

Vacances de la maison

Selon les recherches de Conseil Bloom, 35 à 45% du marché ne voyageraient plus tant que le virus ne serait pas sous contrôle. Et même dans ce cas, 15% des personnes ont déclaré qu’elles ne voyageraient plus à des fins de loisirs même si le virus était complètement contenu.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises dont le gagne-pain dépend de la reprise des voyages l’année prochaine?

Essentiellement, cela signifie qu’il est temps de repenser le public cible. En l’absence d’options internationales, les gens se sont tournés vers leurs régions locales pour trouver l’inspiration. Le camping, les glampervans, les cabanes dans les arbres, les séjours à la campagne, etc. figurent en tête de la liste des résultats de Google depuis le début de l’année.

Un virage vers l’éco-conscience

L’attrait des vacances hors des sentiers battus s’est intensifié depuis le début d’une pandémie où la création d’espace est essentielle. Après avoir vu le monde se régénérer elle-même pendant le plus fort des restrictions de verrouillage, les gens sont devenus plus intéressés par l’impact environnemental que leurs vacances pourraient avoir.

Cela déclenche une augmentation des vacances alternatives. Par exemple, immersion communautaire Les expériences permettent aux voyageurs de se connecter et de contribuer à l’économie locale d’une manière respectueuse, mutuellement enrichissante et durable.

De même voyage régénérateur, qui va encore plus loin dans le tourisme durable. Alors que les voyages durables visent à compenser les impacts négatifs associés aux voyages, le tourisme régénérateur consiste à améliorer activement les conditions sociales ou environnementales de votre pays d’accueil.

Cela peut être à travers compensation carbone, en contribuant à un projet dans la région ou en faisant un don à certaines causes pertinentes pour votre pays d’accueil.

La montée en puissance du nomade numérique

Rappelez-vous quand le travail à domicile était une nouveauté? Eh bien, la réponse au contrôle COVID sur le lieu de travail pourrait être la transition vers une mentalité de « travail de n’importe où ».

Cette année a déjà vu une augmentation de la demande de camps de coworking et d’autres stations désignées pour ceux qui veulent s’évader, sans nuire à leurs revenus.

Bien que le style de vie au bureau ne soit pas encore mort, de nombreuses économies géreront une main-d’œuvre post-pandémique tout simplement réticente à renoncer à la liberté et à la flexibilité que le travail à domicile leur a permis. Et cela s’étend au voyageur qui était autrefois contraint par sa situation 9-5 dans le centre-ville.

Les employés ont prouvé que le travail peut être effectué de n’importe où – même la plage.

Alors que nous arrivons à la fin de 2020, nous voulons savoir ce que vous pensez être les prévisions pour les voyageurs en 21 et au-delà. Dites-nous-nous sur Twitter en utilisant @euronewstravel.