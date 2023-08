Voici ce que les États-Unis espèrent que la Chine fera après le voyage de Raimondo

La secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo (à gauche) et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng posent pour des photos avant leur rencontre au Grand Palais du Peuple à Pékin le 29 août 2023. Andy Wong | Afp | Getty Images

BEIJING — La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a quitté Pékin avec quelques résultats : des projets de discussions formelles sur les contrôles à l’exportation et le tourisme. « Maintenant, il ne s’agit plus que de simples accords pour continuer à parler. C’est un canal spécifique pour aborder les questions commerciales », a déclaré Raimondo aux journalistes mardi soir alors qu’elle quittait la capitale pour Shanghai. « J’espère que cela deviendra le moment où nous commencerons à voir des actions. » Au cours de ses deux jours à Pékin, Raimondo a rencontré le Premier ministre Li Qiang, le vice-Premier ministre He Lifeng, le ministre du Commerce Wang Wentao et le ministre de la Culture et du Tourisme Hu Heping. Voici ce qu’ils ont accepté de faire, selon les annonces publiques : Établir un groupe de travail sur les questions commerciales entre les départements du commerce – se réunir deux fois par an au niveau des vice-ministres et une fois au niveau des ministres. Les États-Unis accueilleront la première réunion début 2024.

Lancer l’échange d’informations sur l’application du contrôle des exportations – première réunion en personne tenue mardi au niveau du secrétaire adjoint au ministère du Commerce à Pékin.

Organiser le 14e Leadership touristique sino-américain en Chine au premier semestre 2024.

Réunissez des experts des deux parties pour des discussions techniques sur la protection des secrets commerciaux lors des procédures de licences administratives.

Discussions informelles aussi souvent que nécessaire entre Wang et Raimondo. « Il s’agit d’une visite très importante car nous n’avons eu aucun dialogue commercial actif avec les hauts responsables », a déclaré mardi soir l’ambassadeur américain en Chine, Nicholas Burns. Il a noté qu’au cours de ses 15 premiers mois en Chine en tant qu’ambassadeur, il n’y a eu aucune discussion entre les États-Unis à un niveau élevé et les responsables chinois.

Il n’y avait « aucun moyen de transmettre des messages vraiment durs, aucun moyen d’écouter et de fournir un contexte expliquant pourquoi ils prennent des décisions », a déclaré Burns. « Dans une relation très, très difficile, une diplomatie intensive est essentielle. » La visite de Raimondo marque la dernière d’une série de nouveaux voyages officiels américains de haut niveau en Chine cet été dans un contexte de relations bilatérales tendues. « La Chine et les États-Unis conviennent de continuer à maintenir la communication et à soutenir la coopération pratique entre les entreprises des deux pays », selon une traduction CNBC de la lecture en chinois de la rencontre de Raimondo avec le vice-Premier ministre He, qui est également le dirigeant chinois pour la Chine. -Affaires commerciales et économiques américaines.

Nous ne négocions pas sur des questions de sécurité nationale. Gina Raimondo Secrétaire américain au Commerce

Le bref compte rendu de la réunion indique également que la partie chinoise a exprimé ses inquiétudes concernant les tarifs douaniers américains, les contrôles à l’exportation de la Chine, les restrictions aux investissements et d’autres mesures. Raimondo a déclaré qu’elle « avait dit non » aux demandes de la Chine de réduire les contrôles à l’exportation et de « retirer » le décret sur le contrôle des investissements à l’étranger. « Nous ne négocions pas sur des questions de sécurité nationale », a-t-elle déclaré. Plus tôt ce mois-ci, le président américain Joe Biden signé un décret visant à restreindre les investissements américains dans les sociétés chinoises de semi-conducteurs, d’informatique quantique et d’intelligence artificielle pour des raisons de sécurité nationale. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, est principalement chargée de déterminer les détails.

La mise en œuvre prochaine reste dans une période de commentaires publics. À l’automne 2022, le Bureau de l’industrie et de la sécurité du ministère américain du Commerce a annoncé de nouveaux contrôles à l’exportation qui limitaient la capacité des entreprises chinoises à acheter certains semi-conducteurs avancés auprès de fournisseurs américains. Cet été, le ministère chinois du Commerce a annoncé ses propres contrôles à l’exportation pour restreindre les exportations chinoises de deux métaux, le gallium et le germanium, utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs.

Une relation économique instable entre la Chine et les États-Unis est néfaste pour le monde. Gina Raimondo Secrétaire américain au Commerce