Voici ce que les emprunteurs peuvent faire si la remise des prêts étudiants tombe

HOUSTON, TEXAS – 29 AOÛT : les étudiants étudient à la bibliothèque de l’Université Rice le 29 août 2022 à Houston, Texas. Brandon Bell | Getty Images Actualités | Getty Images

Après l'annonce historique du président Joe Biden selon laquelle des dizaines de millions d'Américains obtiendraient jusqu'à 20 000 $ en remise de prêt étudiant, les célébrations des emprunteurs ont été de courte durée. Les groupes conservateurs et les républicains ont rapidement intenté un certain nombre de contestations judiciaires contre le plan du président, arguant que la politique était injuste et un excès de l'autorité exécutive. Deux de ces poursuites ont réussi à empêcher l'administration Biden d'annuler des centaines de milliards de dollars de dettes étudiantes. En février, la Cour suprême des États-Unis aura le dernier mot sur si le plan peut se poursuivre ou non. La déception et la détresse financière que ressentiront les emprunteurs si le plan de pardon de Biden est annulé – un résultat probable, selon les experts – seront probablement massives.

Voici comment se préparer à un 1099-K pour Venmo, les paiements PayPal – et réduire les taxes Un groupe de groupes de défense des emprunteurs, dans un récent mémoire à la plus haute cour, a déclaré que l’annulation de la dette étudiante était essentielle au redressement du pays après la crise de santé publique, qui a exacerbé les difficultés financières des « emprunteurs qui ont, pendant des décennies, été à la merci d’un système de prêts étudiants défaillant. » Sans l’annulation, ils ont prévenu“les emprunteurs de la classe ouvrière et de la classe moyenne courent un risque substantiel de défaut de paiement.” Si tel est le cas, voici quatre des autres options de secours pour les emprunteurs en difficulté.

1. Différer les paiements (une fois qu’ils reprennent)

La politique de l’ère de la pandémie suspendant les remboursements des prêts étudiants fédéraux et l’accumulation des intérêts est toujours active. Le département américain de l’Éducation a déclaré que les emprunteurs n’auront pas besoin de recommencer à rembourser leur dette avant 60 jours après la résolution du litige concernant son plan de remise. Si les poursuites sont toujours pendantes fin juin, les factures reprendront 60 jours après, fin août. Si vous êtes au chômage ou si vous faites face à d’autres difficultés financières à ce moment-là, vous pouvez déposer une demande de difficultés économiques ou report de chômage. Ce sont les moyens idéaux de reporter les paiements de votre prêt étudiant fédéral, car les intérêts ne courent pas. Si vous n’êtes admissible ni à l’un ni à l’autre, vous pouvez utiliser un abstention pour continuer à suspendre vos factures. Gardez simplement à l’esprit qu’avec l’abstention, les intérêts s’accumuleront et votre solde sera plus important – peut-être beaucoup plus important – lorsque vous recommencerez à payer.

2. Utilisez le programme d’annulation des prêts de la fonction publique

L’administration Biden a récemment fait un certain nombre d’améliorations au programme de remise des prêts de la fonction publique, qui permet à ceux qui travaillent pour le gouvernement et certaines organisations à but non lucratif d’obtenir l’effacement de leur dette après une décennie de paiements. Il existe généralement trois exigences principales pour l’annulation des prêts de service public, bien que les changements récents offrent une marge de manœuvre supplémentaire dans certains cas : Votre employeur doit être une organisation gouvernementale à n’importe quel niveau, une organisation à but non lucratif 501(c)(3) ou un autre type d’organisation à but non lucratif qui fournit un service public. Vos prêts doivent être des prêts fédéraux directs. Pour obtenir la remise, vous devez avoir effectué 120 paiements admissibles et ponctuels dans le cadre d’un plan de remboursement axé sur le revenu ou du plan de remboursement standard. La meilleure façon de savoir si votre travail relève de la fonction publique est de remplir le soi-disant formulaire d’attestation de l’employeur. En 2013, le Consumer Financial Protection Bureau estimait que 1 travailleur américain sur 4 pourrait être éligible pour le programme.

3. Trouvez un plan de remboursement plus abordable

Si vous trouvez que vos paiements de prêt étudiant sont trop élevés lorsque les factures reprennent, vous devriez explorer les différents plans de remboursement axés sur le revenu. Ces programmes visent à rendre les paiements des emprunteurs plus abordables en plafonnant leurs factures mensuelles à un pourcentage de leur revenu discrétionnaire et en annulant toute dette restante après 20 ou 25 ans. Pour déterminer le montant de votre facture mensuelle selon différents plans, utilisez l’une des calculatrices à Studentaid.gov ou Freestudentloanaadvice.orga dit Betsy Mayotteprésident de l’Institute of Student Loan Advisors, une organisation à but non lucratif.

Si vous décidez de modifier votre plan de remboursement, Mayotte recommande de soumettre cette demande à votre agent de service bien avant le délai de redémarrage des paiements. Les prêteurs seront probablement dépassés lorsqu’ils devront recommencer à percevoir les remboursements de prêts de dizaines de millions de personnes. “Je crains beaucoup qu’il y ait de gros retards de service”, a déclaré Mayotte.

4. Déposer une demande de protection contre la faillite