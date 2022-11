Voici ce que les électeurs du comté de Kendall doivent savoir pour mardi – Shaw Local

Les électeurs du comté de Kendall qui n’ont pas encore voté par anticipation lors des élections du 8 novembre le feront en personne dans les bureaux de vote locaux du comté mardi.

Le scrutin comportera des courses de comté, d’État et fédérales contestées, y compris le gouverneur.

Le vote anticipé se termine aujourd’hui, lundi, ce qui signifie que les électeurs auront une dernière chance mardi de voter.

Les électeurs peuvent voter par anticipation aujourd’hui jusqu’à 19 h au bureau du greffier du comté au 111 West Fox Street au centre-ville de Yorkville. Le vote anticipé s’est terminé jeudi dernier à la salle du village d’Oswego et à la bibliothèque du campus de Montgomery du district de la bibliothèque publique d’Oswego.

Les bureaux de vote locaux seront ouverts de 6 h à 19 h dans tout le comté. Pour trouver votre bureau de vote, rendez-vous sur http://kendall.il.electionconsole.com/voter-lookup.php.

Ceux qui ont déjà voté lors d’une élection dans l’Illinois n’auront pas besoin d’apporter leur carte d’identité pour voter, mais en auront besoin d’une certaine forme si c’est votre première fois.

Pour ceux qui ne sont pas inscrits, l’État offre un délai de grâce pour s’inscrire pour voter jusqu’au jour du scrutin, selon le site Web de l’Illinois State Board of Election. Pour vous inscrire, vous devez être citoyen américain, âgé d’au moins 18 ans et avoir résidé dans votre circonscription électorale au moins 30 jours avant le jour du scrutin.

Vous devez également fournir deux pièces d’identité pour vous inscrire.

Dans le comté de Kendall, le vote en période de grâce aura lieu demain, mardi, entre 6 h et 19 h au centre de vote installé à l’école secondaire d’Oswego, 4250 Route 71 à Oswego. Les personnes souhaitant visiter le centre de vote doivent entrer par la porte n° 11.

Les électeurs de toutes les circonscriptions du comté de Kendall, y compris les électeurs en période de grâce, peuvent voter au centre de vote, selon le State Board of Elections.

Pour ceux qui votent par correspondance, le dernier jour pour demander un vote par correspondance était le 3 novembre, cinq jours avant les élections de mardi. Ceux qui renvoient leurs bulletins de vote doivent les faire remettre le cachet de la poste avant le 8 novembre, et les bulletins de vote doivent être reçus avant le 22 novembre pour être comptés, selon le site Web du State Board of Elections.

En plus des courses d’État et fédérales, les électeurs du comté de Kendall détermineront leurs représentants au conseil d’administration du comté de Kendall et trouveront la trésorière sortante Jill Ferko et la greffière sortante du comté Debbie Gillette, toutes deux républicaines, contestées par des candidats du parti du comté de Kendall. Dane Sleezer, un résident de Newark, défie Gillette dans la course du commis, tandis que Stephen Youhanaie défie Ferko dans la course du trésorier.

Le shérif du comté sortant, Dwight Baird, est sans opposition.

Dans la course pour cinq sièges ouverts au conseil du comté du district 1, les candidats démocrates sont Malanda Griffin, Audra Hendrix et Marta Keane. Les candidats républicains sont Brian DeBolt, Scott Gengler, Ruben Rodriguez, Jason Peterson et Seth Wormley. Todd Milliron est le candidat du parti du comté de Kendall pour un siège au conseil d’administration du district 1.

Dans la course aux cinq sièges du conseil de comté du district 2, les candidats démocrates sont Elizabeth Flowers, Brooke Shanley et Zach Bachmann. Les candidats républicains sont Dan Koukol, Matt Kellogg, Brian LeClercq, Donna Sawicki et Gabriella Shanahan.

Les électeurs du district de protection contre les incendies d’Oswego trouveront un référendum sur la hausse de l’impôt foncier sur leurs bulletins de vote.

Le district des incendies demande aux électeurs d’approuver une augmentation de 0,10 % du taux d’imposition foncière du district.

Actuellement, le propriétaire d’une maison d’une valeur de 300 000 $ paie environ 600 $ en taxes foncières au district des incendies. Si le référendum est approuvé, ce propriétaire verrait une augmentation d’environ 99 $ de la facture de taxes annuelle.

Les électeurs ont rejeté de justesse la demande d’augmentation des impôts du district lors d’un référendum en avril 2021, puis à nouveau le 28 juin par une voix.

Il y a eu 4 149 bulletins de vote en faveur du référendum sur l’augmentation des impôts et 4 150 contre, selon les totaux non officiels des votes.

Pour plus d’informations sur le vote dans le comté de Kendall, visitez le site Web du bureau du greffier à www.kendallcountyil.gov/offices/county-clerk-recorder/election-voter-information.