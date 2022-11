Voici ce que les électeurs du comté de Bureau doivent savoir pour mardi – Shaw Local

Les électeurs du comté de Bureau voteront mardi.

Le scrutin comportera des courses fédérales, étatiques et de comté contestées, y compris le gouverneur.

Le vote anticipé se termine à 16 h 30 lundi, ce qui signifie que les électeurs auront une dernière chance mardi de voter.

Les bureaux de vote seront ouverts de 6h à 19h dans tout le département. Pour trouver votre bureau de vote, visitez https://ova.elections.il.gov/PollingPlaceLookup.aspx.

Ceux qui ont déjà voté lors d’une élection dans l’Illinois n’auront pas besoin d’apporter leur carte d’identité pour voter, mais en auront besoin d’une certaine forme si c’est votre première fois.

Pour ceux qui ne sont pas inscrits, l’État offre un délai de grâce pour s’inscrire pour voter jusqu’au jour du scrutin, selon le site Web du greffier du comté. Pour vous inscrire, vous devez être citoyen américain, avoir au moins 18 ans et résider dans votre circonscription électorale au moins 30 jours avant le jour du scrutin.

Vous devez également fournir deux pièces d’identité pour vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire à votre bureau de vote.

Pour ceux qui votent par correspondance, le dernier jour pour demander un vote par correspondance était le 3 novembre, cinq jours avant les élections de mardi. Ceux qui renvoient leurs bulletins de vote doivent les faire remettre le cachet de la poste avant le 8 novembre, et les bulletins de vote doivent être reçus avant le 22 novembre pour être comptés, selon le site Web du State Board of Elections. Une urne est située au Bureau County Courthouse, 700 S. Main St., Princeton, pour les bulletins de vote par correspondance uniquement.

Qu’y a-t-il sur le bulletin de vote ?

Les électeurs auront la possibilité de remodeler le Bureau County Board. Les courses pour le trésorier, le shérif et le greffier sont également sur le bulletin de vote, mais seule la course du shérif du greffier est contestée.

Sénateur américain : Tammy Duckworth (D), Kathy Salvi (R), Bill Redpath (L)

Gouverneur / lieutenant-gouverneur : JB Pritzker/Juliana Stratton (D), Darren Bailey/Stephanie Trussell (D), Scott Schluter/John Phillips (L)

Procureur général: Kwame Raoul (D), Thomas G. DeVore (R), Daniel K. Robin (L)

Secrétaire d’État: Alexi Giannoulias (D), Dan Brady (R), Jon Stewart (L)

Contrôleur : Susana A. Mendoza (D), Shannon L. Teresi (R), Deirdre McCloskey (L)

Trésorier: Michael W. Frerichs (D), Tom Demmer (R), Preston Nelson (L)

14e arrondissement du Congrès : Lauren Underwood (D), Scott R. Gryder (D)

16e arrondissement du Congrès : Elizabeth “Lisa” Haderlein (D), Darin LaHood (D)

Sénateur 37e arrondissement : Victoire Stoller (R)

Sénateur 38e arrondissement : Sue Rezin (R)

Sénateur 53e arrondissement : Jason Barickman (R)

Représentant 73e arrondissement : Ryan Espagne (R)

Représentant 76e arrondissement : Jason Haskell (R), Lance Yednock (D)

Représentant 105e arrondissement : Dennis Tipsword, Jr. (R)

Greffier et greffier du comté : Matthew S.Eggers (R), Dylan Benavidez (D)

Trésorier départemental : Joseph Birkey (R)

Shérif du comté : James B. Reed (D)

Surintendant régional des écoles (Bureau, Henry, Stark): Angela Zarvell (R)

Surintendant régional des écoles (La Salle, Marshall, Putnam): Christopher B.Dvorak (D)

Surintendant régional des écoles (Lee, Ogle, Whiteside): Christopher J. Tennyson (R)

District du conseil de comté 1 : Deborah ‘Deb’ Feeney (D)

Conseil de comté District 2 : Robert McCook (D)

District 3 du conseil de comté : Sandy Hoos (R), Joseph E. Bickett (D)

District du conseil de comté 4 : Marshann Entwhistle (R)

District du conseil de comté 5 : Dale H.Anderson (R)

Conseil de comté District 6 : Derek Whited (R)

District 7 du conseil de comté : Marsha Lilley (droite)

District 8 du conseil de comté : Kristi A. Warren (R)

District 9 du conseil de comté : Keith L. Cain (R)

District 10 du conseil de comté : John Baracani (D)

District 11 du conseil de comté : Mary Jane Marini (D)

District 12 du conseil de comté : Dave Argubright (D)

District 13 du conseil de comté : Ronald ‘Tom’ Dobrich (D)

District 14 du conseil de comté : Kerwin Paris (R)

District 15 du conseil de comté : Aucun

District 16 du conseil de comté : Jason D.Floyd (R)

District 17 du conseil de comté : Connie S. Stetson (R)

District 18 du conseil de comté : Lizabeth A. Novotny (R)

Juges

Juge à la Cour Suprême, Troisième District Judiciaire : Michael J. Burke (R), Mary K. O’Brien (D)

Juge de la Cour d’Appel, Troisième District Judiciaire : Liam Christopher Brennan (R), Sonni Choi Williams (D)

Juge de la Cour de Circuit, 13ème Circuit Judiciaire : Jason Helland (R), Christina Cantlin (D)

Howard Chris Ryan Jr. devrait-il être maintenu en fonction en tant que juge de la cour de circuit du 13e circuit judiciaire ? Oui ou non

Proposition d’amendement constitutionnel

L’amendement proposé ajouterait une nouvelle section à l’article de la Déclaration des droits de la Constitution de l’Illinois qui garantirait aux travailleurs le droit fondamental de s’organiser et de négocier collectivement et de négocier les salaires, les heures et les conditions de travail, et de promouvoir leur bien-être et leur sécurité économiques. au travail. Le nouvel amendement interdirait également l’adoption de toute nouvelle loi qui interfère avec, nie ou diminue le droit des employés de s’organiser et de négocier collectivement sur leurs salaires, leurs heures de travail et d’autres conditions d’emploi et de sécurité au travail. Lors de l’élection générale qui se tiendra le 8 novembre 2022, vous serez appelé à décider si l’amendement proposé doit faire partie de la Constitution de l’Illinois.

Pour l’ajout proposé de la section 25 à l’article I de la Constitution de l’Illinois.

Oui ou non