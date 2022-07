Voici ce que les conseillers disent à leurs clients alors que les craintes de récession grandissent

Alors que l’économie américaine se contracte pour un deuxième trimestre consécutif – une définition d’une récession – de nombreux Américains ne sont pas préparés à un ralentissement économique.

Cependant, les conseillers financiers disent qu’il y a beaucoup de choses sous votre contrôle.

Moins de la moitié des Américains se sentent “suffisamment en sécurité financièrement” pour une nouvelle récession, selon un sondage du gestionnaire de patrimoine numérique Personal Capital.

Parmi les personnes interrogées, les principales craintes incluent l’incapacité de planifier l’avenir, la difficulté à payer les factures ou la perte d’un emploi, selon le rapport, qui a interrogé environ 1 000 Américains de toutes les générations en mai 2022.

Cependant, les économies d’urgence moyennes sont d’environ 7 600 $, selon l’enquête, ce qui peut être inférieur au besoin. Alors que les conseillers recommandent généralement trois à six mois de frais de subsistance, d’autres experts peuvent suggérer plus pour plus de flexibilité.