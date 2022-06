Voici ce que les chinois Alibaba et Kuaishou disent de l’économie

Sur le GMV de cinq grandes plateformes de commerce électronique, la part de marché d’Alibaba a chuté de 6 % au premier trimestre par rapport au quatrième, selon l’analyse de Bernstein. Str | AFP | Getty Images

BEIJING – Alibaba était autrefois l’enfant de l’affiche pour investir dans la Chine moderne. Désormais, le marché du e-commerce qui a alimenté sa croissance ralentit, tandis que de nouveaux acteurs grignotent la part de marché d’Alibaba. Cela se reflète dans la performance des actions depuis un creux apparent du sentiment sur les principaux noms Internet chinois à la mi-mars. Les actions Pinduoduo ont plus que doublé depuis lors, tandis que les actions Meituan ont grimpé de 80 % et les actions JD ont augmenté de plus de 50 % à Hong Kong. Kuaishou est en hausse de près de 47 %. Les actions d’Alibaba ont grimpé d’environ 42 % à Hong Kong et de 33 % à New York. Tencent n’est en hausse que d’environ 25%. Mais à l’exception de Kuaishou et Pinduoduo, les stocks sont toujours en baisse pour l’année jusqu’à présent. « Nos meilleurs choix dans le secteur restent JD, Meituan, Pinduoduo et Kuaishou », ont déclaré l’analyste de Bernstein Robin Zhu et une équipe dans un rapport cette semaine. « L’intérêt pour Alibaba a persisté, principalement de la part d’investisseurs étrangers, tandis que les retours sur Tencent sont devenus très négatifs. »

Bernstein s’attend à ce que les tendances des consommateurs et de la réglementation favorisent les actions dans les catégories « réelles » – commerce électronique, livraison de nourriture et services locaux – par rapport aux catégories « virtuelles » – jeux, médias et divertissement.

Un marché du e-commerce au ralenti

Au cours du week-end, le festival du shopping 6.18 organisé par JD.com a vu le volume total des transactions augmenter de 10,3 % pour atteindre 379,3 milliards de yuans (56,61 milliards de dollars). C’est un nouveau sommet en valeur, mais la croissance la plus lente jamais enregistrée, selon Reuters. Les commerçants qui ont parlé avec Nomura ont déclaré que les verrouillages de Covid avaient perturbé la production de vêtements, tandis que la demande des consommateurs était généralement faible, selon un rapport de dimanche. Les ventes de produits haut de gamme se sont mieux comportées que celles du marché de masse, selon le rapport, citant un commerçant. Alibaba, dont le principal festival de shopping a lieu en novembre, a seulement déclaré avoir enregistré une croissance de la valeur brute des marchandises par rapport à l’année dernière, sans divulguer de chiffres. GMV mesure la valeur totale des ventes sur une certaine période de temps.

« La croissance du commerce de détail en ligne devrait être plus lente cette année qu’en 2020 et 2021, et son gain de taux de pénétration pourrait être plus faible que la moyenne de 2,6 [percentage points] pendant la période 2015-2021 », a déclaré Fitch dans un rapport la semaine dernière. « Cela est dû à une base plus large, à une intégration plus profonde des canaux en ligne et hors ligne … et à une confiance plus faible des consommateurs face aux inquiétudes d’un ralentissement de l’économie et d’une hausse du chômage », a déclaré la société. Fitch s’attend à ce que les ventes en ligne de produits alimentaires et ménagers soient plus performantes que celles de vêtements. En mai, les ventes au détail en ligne de biens ont bondi de plus de 14 % par rapport à il y a un an, mais les ventes au détail globales ont chuté de 6,7 % pendant cette période. Fitch s’attend à ce que les ventes au détail de la Chine n’augmentent que d’un faible chiffre cette année, contre 12,5 % en 2021. Mais l’entreprise s’attend à ce que les ventes en ligne de biens puissent augmenter sa part du total des biens de détail à environ 29 % en 2022, contre 27,4 % en 2021 et 27,7 % en 2020.

De nouveaux acteurs s’emparent des parts de marché d’Alibaba

Sur ce marché des achats en ligne, de nouvelles entreprises sont apparues comme des rivales d’Alibaba. Il s’agit notamment des plates-formes de vidéos courtes et de diffusion en direct Kuaishou et Douyin, la version chinoise de TikTok également détenue par ByteDance. Sur le GMV de cinq grandes plateformes de commerce électronique, la part de marché d’Alibaba a chuté de 6 % au premier trimestre par rapport au quatrième, selon l’analyse de Bernstein publiée au début du mois. JD, Pinduoduo, Douyin et Kuaishou ont tous augmenté leur part de marché pendant cette période, selon le rapport. La part de GMV de Douyin a le plus augmenté, de 38 %, bien que sa part de marché combinée avec Kuaishou ne soit que d’environ 12 % parmi les cinq sociétés.

En savoir plus sur la Chine de CNBC Pro

Signe de la façon dont Kuaishou est devenu son propre acteur du commerce électronique, l’application a coupé en mars les liens vers d’autres sites d’achat en ligne. « Leur récente décision de couper les liens externes vers [Alibaba’s] Taobao et JD montrent que les temps ont changé », a déclaré Ashley Dudarenok, fondatrice du cabinet de conseil en marketing chinois ChoZan, au moment de la nouvelle. « Taobao n’est plus le seul champ de bataille principal pour le commerce électronique. » Au cours du trimestre clos le 31 mars, Kuaishou a annoncé un GMV sur sa plateforme de 175,1 milliards de yuans, soit une augmentation de près de 48 % par rapport à il y a un an. Le mois dernier, ByteDance’s Douyin a affirmé que son GMV de commerce électronique avait plus que triplé l’année dernière, sans préciser quand cette année s’est terminée. Douyin a interdit les liens vers des plateformes de commerce électronique externes en 2020. Alors que Douyin éclipse Kuaishou par le nombre d’utilisateurs, ce qui est différent pour les investisseurs qui souhaitent jouer la tendance du commerce électronique de courtes vidéos, c’est que Kuaishou est coté en bourse. Même lors de l’appel précédent de JPMorgan en mars pour déclasser 28 actions Internet chinoises « non investissables », les analystes ont conservé leur seule « surpondération » sur Kuaishou sur la base de « l’accent plus marqué de la direction sur l’amélioration des marges, une marge brute plus élevée, une base d’utilisateurs plus large et moins de risque de concurrence ». Des utilisateurs comme le diffuseur en direct de cosmétiques Zhao Mengche décrivent souvent Kuaishou comme ayant une « communauté », dans laquelle il a déclaré que l’application essayait d’intégrer plus de marques et d’imiter une place de marché de village – en ligne. Zhao compte plus de 20 millions de followers sur Kuaishou. Au cours du festival de shopping 6.18 de cette année, l’application de médias sociaux axée sur la mode Xiaohongshu a affirmé que davantage de marchands mettaient leurs produits à disposition directement sur l’application, et que les utilisateurs pouvaient également acheter des produits JD.com importés via Xiaohongshu.

Les dépenses publicitaires diminuent

Pour l’avenir, les entreprises étaient plus enclines au premier trimestre à dépenser dans la publicité la plus proche de l’endroit où les consommateurs pourraient effectuer un achat, plutôt que de simplement renforcer la notoriété, selon Bernstein. Ils ont estimé une croissance de 65,8 % des annonces de commerce électronique de Kuaishou au premier trimestre par rapport à il y a un an, Pinduoduo, JD et Meituan enregistrant également une croissance à deux chiffres.