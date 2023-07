Voici ce que les Américains disent avoir besoin de gagner pour se sentir riches, ou même simplement en sécurité financière – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — Ce sont des questions séculaires : de combien avez-vous besoin pour vous sentir en sécurité financièrement ? De combien auriez-vous besoin pour vous sentir riche ?

Selon une nouvelle enquête de Bankrate, plus de 2 500 adultes américains ont déclaré qu’ils auraient besoin de gagner en moyenne 233 000 dollars par an pour se sentir en sécurité financièrement et 483 000 dollars par an pour se sentir riches ou atteindre la liberté financière.

À titre de comparaison, le revenu médian d’un travailleur à temps plein toute l’année en 2021 était de 56 473 $, selon le US Census Bureau.

Bien sûr, il n’y a pas de réponse objective ou « juste » à ces questions. Ce qu’il faut pour qu’une personne se sente à l’aise financièrement – ou comme si elle était prête pour la vie – peut dépendre en grande partie de ses expériences avec l’argent dans sa petite enfance, de ce qu’elle perçoit de son entourage, de sa situation financière actuelle, du coût de vivent dans leur région et, s’ils y ont réfléchi, ce qui est le plus important pour eux dans la vie.

De plus, un gros revenu n’est pas nécessairement une garantie de sécurité financière si vous vivez d’un salaire à l’autre, que vous n’épargnez pas beaucoup et que vous avez de grosses dettes.

Il en va de même si vous ne vous sentez pas sûr de vos perspectives économiques.

Dans l’enquête de Bankrate, 72 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne se sentaient pas actuellement en sécurité financièrement, bien que 46 % aient déclaré qu’elles s’attendaient à le faire un jour.

Les raisons citées pour ne pas se sentir en sécurité aujourd’hui incluent une inflation élevée (63 %) ; l’environnement économique (48%) ; épargne d’urgence insuffisante (42 %) ; épargne-retraite insuffisante (41%); hausse des taux d’intérêt (36%); faible rémunération ou faible mobilité professionnelle (33 %) ; dette élevée (26%); et l’abordabilité du logement (25 %).

Renforcer la sécurité financière

Où que vous vous trouviez financièrement en ce moment, les moyens d’améliorer votre santé financière ne manquent pas si vous vous concentrez sur ce que vous contrôlez. En voici quelques-unes :

Facilitez au maximum le remboursement de votre dette de carte de crédit : Recherchez une carte de transfert de solde qui vous offre un taux initial de 0 % jusqu’à 21 mois, puis faites un plan pour rembourser la totalité ou la majeure partie de ce que vous devez au cours de cette période avant qu’un taux élevé ne revienne.

Profitez pleinement des avantages offerts par votre employeur : Combinés, ceux-ci peuvent potentiellement vous faire économiser beaucoup d’argent (par exemple, le remboursement des frais de scolarité, l’aide au prêt étudiant, ainsi que des subventions ou des remises pour tout, de l’aide juridique, du coaching financier et de la thérapie aux abonnements à un gymnase, aux voyages, aux déplacements et aux vaccins gratuits contre la grippe).

L’un des avantages les plus précieux, cependant, est probablement la contribution de contrepartie que votre employeur peut apporter à votre 401 (k). Essayez donc d’économiser au moins autant que nécessaire pour obtenir votre match complet. Et si vous avez 50 ans ou plus, vous pouvez également profiter des cotisations de rattrapage que vous pouvez effectuer chaque année, ce qui peut non seulement réduire votre facture fiscale de l’année en cours, mais peut également vous offrir une contribution de contrepartie encore plus importante de la part de votre employeur.

Et une façon d’augmenter votre propre épargne-retraite est d’augmenter votre taux de cotisation chaque fois que vous obtenez une augmentation.

Triez vos factures lorsque vous êtes dos au mur : Si vous vous trouvez dans l’incapacité de payer toutes vos factures au cours d’un mois donné, il existe des moyens de minimiser les retombées négatives. Ils commencent par communiquer clairement votre situation à vos créanciers dès que possible.

Cherchez un emploi mieux rémunéré si vous n’êtes pas satisfait de votre emploi actuel : Faites vos recherches pour vous assurer d’obtenir un package salarial compétitif pour le rôle que vous souhaitez. Cela signifie d’abord comptabiliser l’ensemble de votre rémunération aujourd’hui (y compris la valeur des subventions de l’assurance maladie, les correspondances 401 (k), les options d’achat d’actions, les congés payés, etc.). De cette façon, vous pourrez mieux le comparer à ce qui pourrait vous être proposé par une organisation qui souhaite vous embaucher.

Profitez également des nouvelles lois sur la transparence des salaires dans de nombreux endroits. Les employeurs doivent de plus en plus inclure une fourchette de rémunération dans leurs offres d’emploi. Ces fourchettes, bien que n’étant pas le dernier mot sur ce que vous pourriez être payé, vous donneront au moins une meilleure idée de ce qui est considéré comme un salaire compétitif pour le type de poste que vous recherchez, et au moins établiront le minimum auquel vous devriez vous attendre être payé.

Préparez-vous ensuite à négocier en votre nom lorsque vous recevez une offre d’emploi. Parmi les meilleurs conseils des négociateurs : Commencez par comprendre les motivations et les contraintes de l’autre partie et gardez toujours vos émotions sous contrôle.

Dépensez de l’argent sur ce qui compte le plus pour vous : Si vous pouvez clarifier ce qui compte le plus pour vous, il vous sera plus facile de réduire vos dépenses pour des choses qui ne comptent vraiment pas pour vous mais qui sont devenues une habitude.

