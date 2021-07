Voici ce que les adolescents devraient faire avec leurs revenus d’emploi d’été

Les adolescents n’ont pas eu un meilleur été pour l’emploi depuis 1953.

En juin, le taux de chômage des adolescents âgés de 16 à 19 ans était de 9,9%, le plus bas depuis 1953, selon les données du Bureau of Labor Statistics.

Une combinaison de facteurs pandémiques post-coronavirus a entraîné une augmentation du recrutement d’adolescents, selon Alicia Modestino, économiste et professeure à la Northeastern University de Boston.

Les travailleurs plus âgés qui ont été licenciés pendant la pandémie de coronavirus peuvent toujours percevoir des allocations de chômage ou ne plus vouloir les emplois qu’ils avaient auparavant – les gains d’emploi les plus importants ont été dans les domaines qui peuvent embaucher des adolescents, tels que le commerce de détail et les restaurants.

Plus d’Investir en vous :

Comment découvrir votre meilleur taux de dépenses à la retraite

Les frais de garde d’enfants, le manque de congés payés freinent de nombreux parents qui travaillent

Ce que vous devez savoir avant de commencer à investir

« Vous avez tous ces travailleurs qui hésitent à rentrer, mais les employeurs cherchent désespérément à embaucher parce que c’est l’été », a-t-elle déclaré. Cela signifie que de nombreux employeurs se tournent vers les adolescents – ils sont impatients de travailler, n’ont généralement pas besoin d’avantages sociaux et acceptent généralement des salaires plus bas.

Certes, la reprise de l’emploi chez les adolescents n’est pas égale dans tous les domaines, mettant en évidence un rebond inégal de la pandémie de coronavirus. Alors que le taux de chômage des adolescents blancs était de 9 % en juin, le taux était de 9,3 % pour les adolescents noirs et de 13,2 % pour les adolescents hispaniques.

Pourtant, pour les jeunes qui travaillent cet été, c’est une occasion en or d’apprendre les bases des finances personnelles et de commencer à créer de la richesse.

« La beauté, surtout du point de vue d’un parent, c’est que vous avez la possibilité de développer des habitudes dès le plus jeune âge », a déclaré le planificateur financier certifié Tom Henske, conseiller financier chez Fifth Avenue Financial à New York.