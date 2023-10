Voici ce que le Pixel 8 Pro a que le Pixel 8 n’a pas

Google a fabriqué à la fois le Pixel 8 et Pixel 8 Pro officiel, il est donc temps pour les fans de Pixel de décider sur quel appareil ils souhaitent dépenser leur argent. Espérons que cela rendra votre décision un peu plus facile, nous sommes allés de l’avant et avons répertorié ci-dessous les principales différences entre les deux appareils, car certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement sur le modèle Pro.

Cette année, les différences entre les deux modèles semblent plus évidentes qu’auparavant. Le Pixel 8 Pro dispose d’un capteur supplémentaire, d’un meilleur Gorilla Glass et offre ce qui devrait être une expérience d’appareil photo supérieure grâce non seulement à un téléobjectif supplémentaire, mais également à davantage de logiciels. C’est comme si Google cherchait à créer un appareil Pro par rapport au plus petit Pixel 8, similaire à ce que nous voyons chez Apple. La principale différence est que les modèles Pro et non-Pro ne sont disponibles qu’en une seule taille.

Voici les principales différences entre le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.

Capteur de thermomètre

À l’arrière du Pixel 8 Pro se trouve un thermomètre permettant aux propriétaires de vérifier la température d’articles tels que des boissons ou des ustensiles de cuisine. Il n’est pas commercialisé pour vérifier la température d’une personne, mais rien ne vous empêchera d’essayer de tester son exactitude. Lorsque la rumeur concernant ce capteur a été évoquée pour la première fois, nous nous sommes demandé pourquoi le Pixel 8 Pro en avait besoin. Maintenant que c’est officiel, on se demande encore ce qu’en a pensé Google. Que vous le trouviez utile ou non, il est présent sur l’appareil alors que le plus petit Pixel 8 ne le propose pas.

Le Pixel 8 Pro offre la meilleure expérience de caméra

La plus grande différence que vous trouverez entre les deux appareils semble être l’expérience de l’appareil photo. Le Pixel 8 Pro a une configuration de caméra sensiblement différente. Il existe un appareil photo grand angle de 50 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels. Le Pixel 8 est doté du même objectif grand angle de 50 MP, mais pour les prises de vue ultra-larges, il utilise un objectif de 12 MP. Il n’a pas de téléobjectif.

Au-delà des objectifs réels, le Pixel 8 Pro propose un LDAF multizone (mise au point automatique à détection laser), tandis que le Pixel 8 n’a qu’un LDAF à zone unique. En plus de cela, Google mentionne spécifiquement que le Pixel 8 Pro dispose de « commandes Pro », contrairement au Pixel 8. Une autre omission sur le Pixel 8 concerne les « images haute résolution », même si les deux téléphones disposent du même jeu de tir principal de 50 MP.

Ci-dessous, vous pouvez consulter un tableau de la configuration complète de la caméra Pixel 8 Pro par rapport au Pixel 8.

Le Pixel 8 n’a pas Gorilla Glass Victus 2

Côté matériel, il n’y a qu’une seule autre différence majeure, à savoir le verre utilisé pour protéger l’écran et l’arrière. Le Pixel 8 Pro est équipé du dernier et meilleur Gorilla Glass Victus 2, qui est censé être le meilleur Gorilla Glass jamais produit par Corning. Le Pixel 8 est équipé du Gorilla Glass Victus original (introduit pour la première fois en 2020), ce qui est également une bonne chose, mais c’est probablement un moyen pour Google de maintenir le prix de l’appareil à un niveau raisonnable.

Pour les consommateurs, le même principe général s’applique à tous les smartphones : essayez de ne pas le laisser tomber, quel que soit le Gorilla Glass dont il dispose.

Autres éléments à noter

Il existe également une bonne liste d’articles pas si volumineux que nous pensons devoir inclure, simplement pour que votre décision d’achat soit aussi éclairée que possible. Cette liste comprend les éléments suivants :

Le Pixel 8 Pro a du verre mat, le Pixel 8 a du verre poli

Le Pixel 8 Pro offre jusqu’à 1 To de stockage, le Pixel 8 jusqu’à 256 Go

Le Pixel 8 Pro dispose de 12 Go de RAM, le Pixel 8 de 8 Go

Le taux de rafraîchissement du Pixel 8 Pro est de 1 à 120 Hz, celui du Pixel 8 est de 60 à 120 Hz

Le Pixel 8 Pro est doté d’une puce UWB, contrairement au Pixel 8.

La caméra frontale du Pixel 8 Pro est dotée d’une mise au point automatique, contrairement au Pixel 8.

Le Pixel 8 est désormais disponible en précommande à partir de 699 $, tandis que le Pixel 8 Pro commence à 999 $.