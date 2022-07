Voici ce que le marché veut voir

Une amélioration des facteurs macroéconomiques, un modèle commercial particulier et une nouvelle secousse des entreprises et des projets pourraient être les ingrédients clés nécessaires pour que le bitcoin et le marché plus large de la cryptographie atteignent le fond, ont déclaré les acteurs de l’industrie à CNBC.

Le bitcoin a chuté de plus de 70 % par rapport à son niveau record de novembre, avec environ 2 000 milliards de dollars effacés de la valeur de l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Au cours des dernières semaines, le bitcoin s’est négocié dans une fourchette étroite entre 19 000 $ et 22 000 $ sans catalyseur majeur à la hausse et les commerçants essayant de déterminer où se trouve le fond.

Voici quelques-uns des facteurs qui pourraient aider le marché de la cryptographie à trouver un plancher.