Le conseil de surveillance indépendant de Facebook Inc a pris ses premières décisions contraignantes jeudi, annulant les actions de la société dans quatre des cinq cas examinés. https://www.oversightboard.com/news/165523235084273-announcing-the-oversight-board-s-first-case-decisions

Le conseil de surveillance a également formulé des recommandations non contraignantes, appelant l’entreprise à rendre ses politiques de modération de contenu plus claires et plus précises.

DÉCISIONS ANNULÉES:

* Un message d’un utilisateur au Myanmar avec des photos d’un enfant décédé qui comprenait des commentaires sur le traitement des musulmans ouïghours par la Chine. Facebook a supprimé le message en vertu de ses règles en matière de discours haineux, mais le conseil a jugé que les termes utilisés n’étaient ni désobligeants ni violents.

* Une citation présumée du ministre de la propagande nazie Joseph Goebbels que Facebook a retiré pour avoir violé sa politique sur les «individus et organisations dangereux». L’utilisateur a déclaré qu’il avait l’intention de faire une comparaison avec la présidence de l’ancien président américain Donald Trump.

Le conseil a déclaré que la citation ne soutenait pas l’idéologie ou les actes nazis. Il a déclaré que les règles de Facebook n’étaient pas suffisamment claires pour les utilisateurs et a appelé l’entreprise à fournir des exemples publics d’individus et de groupes dangereux.

* Un message dans un groupe affirmant que certains médicaments pourraient guérir le COVID-19, qui a critiqué la réponse du gouvernement français à la pandémie. Cette affaire a été soumise par Facebook.

Le conseil a déclaré que la règle de Facebook contre la désinformation qui contribue au risque de préjudice physique imminent était trop vague. Il a également recommandé à Facebook de créer une nouvelle «norme communautaire» sur la désinformation en matière de santé et qu’elle devrait être «moins intrusive» dans l’application des politiques lorsque le contenu ne risque pas de dommages physiques imminents.

* Photos Instagram montrant des mamelons féminins qui, selon l’utilisateur brésilien, visaient à sensibiliser aux symptômes du cancer du sein. Facebook avait également déclaré que cette suppression était une erreur et avait restauré la publication.

Le comité a déclaré que la suppression incorrecte et automatisée de ce poste indiquait «l’absence de contrôle humain approprié, ce qui soulève des préoccupations en matière de droits de l’homme». Il a déclaré que Facebook devrait informer les utilisateurs lorsque l’application automatisée est utilisée pour modérer leur contenu.

MAINTIEN DE LA DÉCISION:

* Un message qui prétendait montrer des photos historiques d’églises à Bakou, en Azerbaïdjan, avec une légende qui, selon Facebook, indiquait le «dédain» du peuple azerbaïdjanais et le soutien à l’Arménie.

Une majorité du conseil d’administration était d’accord avec la suppression de la publication par Facebook.