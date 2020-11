Voici ce que le Brexit signifiera pour vos salaires, avantages et impôts

Le 31 décembre, la période de transition post-Brexit se termine et, avec ou sans accord de libre-échange avec l’Union européenne, le Royaume-Uni commencera sa vie en dehors du marché unique et de l’union douanière de l’UE.

Mais quels seront exactement ces impacts – et comment les gens ordinaires les ressentiront-ils?

Nous décrivons ci-dessous comment les deux types de Brexit sont susceptibles d’avoir un impact sur les salaires, les avantages et les impôts des gens.

L’Office for Budget Responsibility, le propre prévisionniste indépendant du Trésor, a estimé cette semaine que cela entraverait la croissance du PIB britannique au cours des 15 prochaines années d’environ 4% par rapport à ce qu’elle aurait été autrement.

Cette situation serait à peu près la même si nous concluions avec succès des accords commerciaux ambitieux avec des pays comme les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Ces 4% de perte de PIB représentent 80 milliards de livres sterling d’argent actuel, soit environ 3000 livres sterling pour chacun des 28 millions de ménages britanniques. Cela pourrait se traduire par des salaires plus bas, des prestations moins élevées et des impôts plus élevés que ce qui aurait autrement été le cas pour les ménages.