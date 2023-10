Voici ce que la représentante Rashida Tlaib a dit lorsqu’un journaliste l’a interrogé sur les atrocités du Hamas en Israël – Twitchy

Le bilan des morts en Israël suite aux attaques terroristes du Hamas a atteint 1 200 et près de 3 000 personnes supplémentaires ont été blessées.

Comme nous vous l’avons dit hier, tous les démocrates du Congrès ne condamneront pas catégoriquement le Hamas pour ses attaques et ses atrocités. Le bureau de la représentante du Michigan, Rashida Tlaib, a publié une déclaration qui n’aurait pas pu être plus « des deux côtés ».

Rebecca Downs à la mairie signalé:

« Je pleure les vies palestiniennes et israéliennes perdues hier, aujourd’hui et chaque jour. Je suis plus que jamais déterminé à lutter pour un avenir juste où chacun pourra vivre en paix, sans peur et avec une vraie liberté, des droits égaux et la dignité humaine », » a commencé la déclaration, qui mentionnait notamment les pertes en vies humaines palestiniennes en premier, mais se comportait également comme si samedi était n’importe quel autre jour.

« Au moins 700 personnes sont mortes et plus de 2 000 ont été blessées en Israël après que des roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël par des militants du Hamas, ont indiqué les autorités israéliennes », a rapporté ABC News dimanche soir.

La déclaration n’a fait qu’empirer à partir de là.

« La voie vers cet avenir doit inclure la levée du blocus, la fin de l’occupation et le démantèlement du système d’apartheid qui crée des conditions étouffantes et déshumanisantes qui peuvent conduire à la résistance », a-t-elle poursuivi, en utilisant la terminologie qu’elle a utilisée à plusieurs reprises dans le passé pour exprimer des sentiments anti-israéliens.