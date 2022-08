Voici ce que la remise de prêt étudiant du président Biden signifie pour vos impôts

Si vous êtes sur le point de bénéficier de l’exonération de prêt étudiant jusqu’à 20 000 $ du président Joe Biden, vous vous demandez peut-être également si la dette effacée déclenchera une surprise fiscale en avril. La réponse courte est : ce ne sera pas le cas, du moins sur votre déclaration de revenus fédérale. Biden a annoncé mercredi qu’il annulerait 10 000 $ de dette étudiante fédérale pour la plupart des emprunteurs, limités aux emprunteurs gagnant moins de 125 000 $ par an, ou 250 000 $ pour les couples mariés qui déposent ensemble ou les chefs de famille. Il annulera également jusqu’à 20 000 $ pour les bénéficiaires de la subvention Pell, a déclaré Biden dans un tweet. En savoir plus sur les finances personnelles :

Pause de paiement des prêts étudiants prolongée jusqu’en décembre. Ce qu’il faut savoir La remise en franchise d’impôt jusqu’à 20 000 $ peut offrir des économies importantes, selon votre revenu, a déclaré le planificateur financier agréé Ethan Miller, fondateur de Planning for Progress, basé dans la région de Washington. Par exemple, disons que vous gagnez 40 000 $ par an dans la tranche d’imposition fédérale de 12 %. Si vous recevez 20 000 $ en remise de prêt étudiant libre d’impôt, vous éviterez 2 400 $ en impôt fédéral.

La remise de prêt étudiant peut entraîner des impôts fédéraux…

Pour être clair, la remise de prêt étudiant ne déclenchera pas une facture d’impôt fédéral. Le plan de sauvetage américain de 2021 a fait la remise de prêt étudiant en franchise d’impôt jusqu’en 2025 – et la loi couvre également la remise de Biden, selon une fiche d’information de la Maison Blanche. En règle générale, l’IRS considère la remise de prêt étudiant fédéral comme un revenu imposable. Cependant, certaines exceptions sont exonérées d’impôt, comme l’allégement qui accompagne l’annulation des prêts de la fonction publique, conçu pour les employés du gouvernement et des organisations à but non lucratif après 10 ans de paiements. “C’est un patchwork, car tous ces programmes ont été créés séparément à des moments différents”, a déclaré Miller. La remise de prêt étudiant imposable crée souvent un fardeau important, en particulier pour les emprunteurs à faible revenu ayant des soldes importants, a déclaré Miller.

… et vous devrez peut-être aussi des impôts sur la dette annulée

Comment gérer la remise de prêt étudiant à votre retour

On ne sait pas encore quelles mesures supplémentaires les emprunteurs pourraient devoir prendre au moment des impôts, le cas échéant, pour tenir compte de la remise pouvant aller jusqu’à 20 000 $. En règle générale, lorsque les prêteurs annulent au moins 600 $ de prêts étudiants et que c’est imposable, ils enverront aux emprunteurs et à l’IRS une copie de Formulaire 1099-Cqui comprend le montant exact de la dette annulée, a déclaré Tommy Lucas, CFP et agent inscrit chez Moisand Fitzgerald Tamayo à Orlando, en Floride. Bien que la dette remise non imposable ne nécessite généralement pas de 1099-C, les experts disent qu’il est possible que les directives de l’IRS changent dans les mois à venir étant donné le nombre important d’emprunteurs que l’annonce de Biden affecte. Quoi qu’il en soit, vous voudrez vous assurer que votre gestionnaire ne déclare pas votre remise de prêt comme imposable, car cela pourrait entraîner une incohérence dans votre déclaration.

Comment la remise affecte la déduction des intérêts du prêt