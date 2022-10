Voici ce que la prise de contrôle potentielle de Twitter par Musk pourrait signifier pour Trump

Les efforts renouvelés d’Elon Musk pour acheter Twitter pourrait ouvrir la voie au retour du président Donald Trump sur la plateforme qui l’avait banni définitivement un an plus tôt.

Si Musk donne suite à l’accord – et s’il s’en tient à son plan antérieur d’annuler l’interdiction de Trump – l’ex-président républicain pourrait potentiellement reprendre ses tweets à temps pour avoir un impact sur les élections de mi-mandat de novembre.

Musk, qui a proposé d’acheter Twitter pour 54,20 dollars par action en avril, mais a ensuite tenté d’annuler l’accord, a signalé cette semaine par le biais d’un dossier réglementaire qu’il souhaitait à nouveau procéder à la transaction initiale. La nouvelle de l’accord, qui n’est toujours pas finalisé, a fait grimper les actions de Twitter.

Avant d’avoir froid aux yeux cet été, Musk a déclaré qu’il prévoyait de lever l’interdiction de Twitter de Trump s’il reprenait l’entreprise. “Je pense qu’il n’était pas correct d’interdire Donald Trump”, a déclaré Musk en mai.

Twitter avait fermé le compte de Trump à la suite de l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021, lorsqu’une foule violente de partisans de Trump, stimulée par ses fausses allégations d’élections truquées, a pris d’assaut le Capitole américain et forcé les législateurs à fuir leurs chambres pour sécurité.

Trump, qui publie maintenant sur une plate-forme similaire qu’il a soutenue, appelée Truth Social, a déclaré qu’il ne reviendrait pas sur Twitter même s’il était autorisé à revenir. “J’ai été déçu par la façon dont j’ai été traité par Twitter. Je ne reviendrai pas sur Twitter”, a déclaré Trump à CNBC en avril.

Mais avec le rachat de 44 milliards de dollars par Musk sur Twitter, certains pensent que Trump ne pourra pas résister à l’attrait de retrouver un compte qui comptait près de 90 millions d’abonnés à son apogée.

“Bien sûr, il reviendra” sur Twitter s’il le peut, a déclaré le stratège démocrate Kurt Bardella à propos de Trump.

L’ancien président est “un toxicomane de Twitter” qui “aime la gratification instantanée” qu’il offre, a déclaré Bardella, tout en notant que Truth Social n’a jusqu’à présent pas réussi à obtenir un niveau similaire d’engagement des utilisateurs.

Le compte Truth Social de Trump, créé en février, compte actuellement 4,15 millions de followers.

La suspension de Trump par Twitter “a emporté son mégaphone”, a déclaré Jonathan Nagler, codirecteur du Center for Social Media and Politics de NYU et professeur de politique. La décision du géant de la technologie “a réduit sa capacité à faire de fausses allégations de fraude électorale” et à “inciter à des actions contre les responsables électoraux”, a-t-il déclaré.

“Truth Social, pour autant qu’on puisse le dire, n’a eu nulle part l’impact ou la portée de son compte Twitter”, a déclaré Nagler.

Les porte-parole de Trump, Musk, Twitter et la société de Trump derrière Truth Social n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

Musk n’a pas encore réitéré qu’il lèverait l’interdiction de Twitter de Trump si les derniers plans de rachat se concrétisent. Avec des sources disant à CNBC qu’un accord pourrait être conclu dès vendredi, il est possible que Trump soit autorisé à reprendre ses tweets avant les élections de mi-mandat du 8 novembre.

Si tel est le cas, les réflexions fréquentes de Trump sur les mi-parcours pourraient bientôt être de retour sur Twitter, atteignant un public qui était autrefois plus de 20 fois plus important que son suivi Truth Social.

De plus, Twitter est beaucoup plus utilisé par la plupart des médias et des politiciens, aux États-Unis et dans le monde. Mais Nagler a averti que Trump ne voulait peut-être pas être “100% redevable à Elon Musk, l’homme le plus riche du monde”, en tant que catalyseur des médias sociaux.

“Elon Musk pourrait aussi changer d’avis”, a déclaré Nagler. “Nous essayons de prédire le comportement de deux personnes, qui semblent toutes deux assez agiles dans leur capacité à modifier ce qu’elles prévoient de faire.”

Pourtant, a déclaré Nagler, Trump est susceptible de rejoindre Twitter s’il en a l’occasion. “Ce serait ma conjecture,” dit-il. “En fin de compte, Trump aime être entendu … je suppose que cela l’emporterait.”

Certains des fans conservateurs de Trump ont applaudi la nouvelle selon laquelle Musk poussait à nouveau à acheter Twitter. Mais tout le monde n’est pas si sûr que cela profitera à ses alliés.

“Je pense que ça va couper dans les deux sens”, a déclaré Nagler. Les tweets de Trump pourraient éventuellement mobiliser une partie de sa base pour se rendre aux urnes, mais “sa visibilité accrue pourrait rappeler aux modérés pourquoi ils ne veulent pas de républicains au pouvoir”, a déclaré le professeur.

Bardella a fait valoir que les candidats républicains ont eu du mal “à chaque fois que Donald Trump a été au centre de l’attention”.

Il a souligné les élections de mi-mandat de 2018 et les élections spéciales plus récentes en Géorgie, qui ont conduit les démocrates à décrocher une faible majorité au Sénat. Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a quant à lui renversé un démocrate dans un État à tendance bleue en gardant Trump à distance lors des élections générales, a déclaré Bardella.

“La dernière chose que Mitch McConnell et Kevin McCarthy veulent que les élections soient, c’est un référendum sur Donald Trump”, a déclaré Bardella. “Les républicains ont été très clairs, ils veulent que la conversation à mi-mandat porte sur l’économie, l’inflation et la criminalité. Ils ne veulent pas que ce soit sur Donald Trump.”

Les commentaires de Musk sur la nécessité pour Twitter d’être “politiquement neutre,” et sa correspondance récemment révélée avec des personnes le poussant à lutter contre le “woke-ism” et la censure sur la plate-forme, pourraient également indiquer comment le site pourrait changer la façon dont il traitait auparavant les tweets de Trump.

Lors des élections de 2020, Twitter a tenté de lutter contre la désinformation en étiquetant les tweets de certains comptes avec des avertissements et en fournissant des liens vers des informations électorales crédibles. Les tweets de Trump ont été marqués à plusieurs reprises, car le président de l’époque amplifiait régulièrement une grande variété d’affirmations complotistes selon lesquelles ses chances de réélection étaient menacées par une fraude électorale endémique.

Il n’y a aucune preuve de fraude généralisée qui aurait pu changer le résultat des élections dans un État clé ; Le propre procureur général de Trump à l’époque, William Barr, a déclaré que le ministère de la Justice n’avait trouvé aucune preuve de fraude qui aurait pu inverser la perte de Trump face au président Joe Biden.

Au printemps, Musk avait critiqué le personnel de Twitter pour la gestion par l’entreprise des reportages du New York Post sur un ordinateur portable contenant des informations préjudiciables sur le fils de Biden, Hunter Biden. Le site avait temporairement suspendu le Post pour avoir signalé le contenu de l’ordinateur portable, qui n’avait pas été vérifié par d’autres points de vente à l’époque.

En avril, Musk a qualifié cette décision d'”incroyablement inappropriée”.