Voici ce que la NASA fait pour arroser les plantes de la Station spatiale internationale

La nourriture est l’une des principales préoccupations lorsque l’on parle de voyage dans l’espace. Les astronautes doivent transporter de la nourriture séchée congelée qui prend une grande partie du poids de leur vaisseau spatial. Les aliments végétaux et animaux qui semblent abondants sur Terre ne se trouvent nulle part dans l’espace. Pour résoudre ce problème, NASA travaille sur l’agriculture dans l’espace, cultivant des plantes sans les conditions favorables à la vie de la Terre. Dans le dernier développement, l’agence spatiale américaine a presque trouvé le moyen le plus efficace de fournir de l’eau et de l’air aux plantes en croissance.

Le projet de gestion de l’eau végétale (PWM) de la NASA Glenn fait pousser des plantes sur la Station spatiale internationale (ISS) et étudie la faisabilité de l’agriculture au-delà de la Terre. «Dans le passé, la NASA a montré que la croissance des plantes dans l’espace est faisable comme source de nourriture», a déclaré Tyler Hatch, scientifique du projet PWM dans un communiqué de presse de la NASA.

Cependant, cultiver de la nourriture dans l’espace n’est pas si facile. Selon Tyler, cela n’est possible que du point de vue du jardinage pour le moment. L’une des principales préoccupations est l’absence de gravité qui fait pousser les racines des plantes différemment de celles qu’elles poussent sur Terre. Dans ce cas, faire en sorte que les fournitures essentielles atteignent le corps de la plante devient un défi.

L’équipe de Hatch a travaillé sur deux méthodes principales pour arroser les plantes sans l’atmosphère terrestre. La première méthode était traditionnelle dans laquelle le sol était utilisé et l’eau était versée dans le sol.

Cependant, la deuxième méthode n’utilise pas du tout de terre. Les plantes reposent entièrement dans l’eau sans la présence de terre. Cette méthode est également connue sous le nom de culture hydroponique. Les nutriments nécessaires à la plante, dans cette méthode d’agriculture à base d’eau, sont dissous dans le liquide dans lequel la plante est assise.

L’expérience, menée sur la Station spatiale internationale par des astronautes, a utilisé des simulations artificielles de plantes pour des raisons de durée de conservation. Au cours de l’expérience, un punch aux fruits contenant du sucre et d’autres nutriments a été fourni aux plantes, ce qui pouvait être vu, en raison de sa couleur, se déplacer à travers le corps de la plante simulée.

