Voici ce que la hausse des taux d’un demi-point de la Réserve fédérale signifie pour vous

“Chaque fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la Réserve fédérale a agi pour réduire l’inflation, le chômage a augmenté, et nous ne le voyons pas cette fois, et c’est ce qui ressort”, a-t-elle déclaré. “Je ne pouvais pas vraiment imaginer un meilleur scénario.”

“Je pensais que nous serions au milieu d’une récession à ce stade, et nous ne le sommes pas”, a déclaré Laura Veldkamp, ​​professeur de finance et d’économie à la Columbia University Business School.

Avec une plus grande incertitude économique à venir, les consommateurs devraient prendre des mesures spécifiques pour stabiliser leurs finances, notamment en remboursant leurs dettes, en particulier les cartes de crédit coûteuses et autres dettes à taux variable, et en augmentant leur épargne, a conseillé McBride.

Pour l’instant, cela laisse de nombreux Américains dans une impasse, car l’inflation et la hausse des prix incitent davantage de personnes à s’appuyer sur le crédit au moment même où les taux d’intérêt augmentent au rythme le plus rapide depuis des décennies.

Le taux des fonds fédéraux, qui est fixé par la banque centrale, est le taux d’intérêt auquel les banques s’empruntent et se prêtent au jour le jour. Que ce soit directement ou indirectement, la hausse des taux de la Fed influence les coûts d’emprunt pour les consommateurs et, dans une moindre mesure, les taux qu’ils gagnent sur les comptes d’épargne.

Sinon, essayez de consolider et de rembourser les cartes de crédit à taux d’intérêt élevé avec un taux d’intérêt plus faible prêt sur valeur domiciliaire ou prêt personnel.

Étant donné que les taux hypothécaires à plus long terme sur 15 et 30 ans sont fixes et liés aux rendements du Trésor et à l’économie en général, ces propriétaires ne seront pas immédiatement touchés par une hausse des taux.

Cependant, le taux d’intérêt moyen pour un prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans est d’environ 6,33 % cette semaine, soit une hausse de plus de 3 points de pourcentage par rapport à 3,11 % il y a un an.

“Ces taux relativement élevés, combinés à des prix immobiliers constamment élevés, signifient que l’achat d’une maison reste un défi pour beaucoup”, a déclaré Jacob Channel, analyste économique principal chez LendingTree.

L’augmentation des taux hypothécaires depuis le début de 2022 a le même impact sur l’abordabilité qu’une augmentation de 32 % des prix des maisons, selon l’analyse de McBride. “Si vous aviez été approuvé pour un prêt hypothécaire de 300 000 $ au début de l’année, cela équivaut à moins de 204 500 $ aujourd’hui.”

Quiconque envisage de financer une nouvelle voiture déboursera également davantage dans les mois à venir. Même si les prêts automobiles sont fixes, les paiements augmentent également en raison de la hausse des taux d’intérêt.

Le paiement mensuel moyen a bondi au-dessus de 700 dollars en novembre, contre 657 dollars plus tôt dans l’année, malgré le fait que le montant moyen financé et la durée moyenne des prêts restent plus ou moins les mêmes, selon les données d’Edmunds.

“Tout comme l’industrie commence à voir les niveaux de stocks s’améliorer afin que les acheteurs puissent réellement trouver les véhicules qu’ils recherchent, les taux d’intérêt ont augmenté au point que davantage de consommateurs sont confrontés à des paiements mensuels qu’ils ne peuvent probablement pas se permettre, ” a déclaré Ivan Drury, directeur des connaissances d’Edmunds.

Les taux des prêts étudiants fédéraux sont également fixes, de sorte que la plupart des emprunteurs ne seront pas immédiatement touchés par une hausse des taux. Cependant, si vous avez un prêt privé, ces prêts peuvent être fixes ou avoir un taux variable lié aux taux Libor, préférentiel ou des bons du Trésor – ce qui signifie que lorsque la Fed augmente les taux, les emprunteurs paieront probablement plus d’intérêts, bien que comment beaucoup plus variera selon la référence.

Cela en fait un moment particulièrement propice pour identifier les prêts en cours et voir si le refinancement a du sens.