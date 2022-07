Voici ce que la hausse des taux d’intérêt de la Fed signifie pour Main Street

La Réserve fédérale américaine a augmenté son taux d’intérêt de référence de 75 points de base à une fourchette de 1,5% à 1,75% en juin – la plus forte augmentation depuis 1994. Le président de la Fed, Jerome Powell (ci-dessus), a signalé qu’il pourrait y avoir une autre hausse des taux en juillet. Mary F. Calvert | Reuter

La Réserve fédérale a relevé mercredi ses taux d’intérêt de référence de 75 points de base, la dernière d’une série de hausses de taux destinées à refroidir l’économie et à faire baisser l’inflation. Pour tous les Américains, des taux d’intérêt plus élevés ont des implications financières importantes. Les propriétaires d’entreprises de Main Street ne font pas exception, car les taux d’intérêt plus élevés se répercuteront sur le coût des prêts aux entreprises des prêteurs, y compris les banques nationales, régionales et communautaires, ainsi que sur le programme de prêts 7 (a) de la Small Business Administration. Ce qui est encore plus important, c’est la façon dont le ralentissement économique orchestré par la Fed influence la demande des consommateurs et les perspectives de croissance pour Main Street. Avec les chances d’une récession qui monte en raison, au moins en partie, de la récente série de hausses de taux de la Fed, le coût à payer par Main Street ne se limite pas à un paiement mensuel plus important des intérêts sur la dette et à un coût plus élevé sur les nouveaux prêts. Le plus gros problème est un marché des prêts aux entreprises qui peut rapidement se tarir alors que les banques retirent leurs prêts pour conserver le capital et limiter les risques, et un pourcentage de plus en plus faible de propriétaires d’entreprises répondent à des exigences de crédit plus strictes.

La Réserve fédérale n’en a probablement pas encore fini avec ses hausses de taux après la décision de mercredi, avec des augmentations supplémentaires attendues à nouveau en septembre et plus tard en 2022. Voici ce à quoi les experts en prêts aux petites entreprises disent que les entrepreneurs devraient penser car ils sont confrontés à la fois à des coûts de prêt plus élevés et le risque d’une croissance économique plus lente.

1. Les coûts d’emprunt seront plus élevés, mais toujours à des niveaux historiquement bas

Les taux d’intérêt des prêts aux entreprises, à un moment donné l’an dernier, sont tombés en dessous de 4 %. Cela n’a pas duré et le prêt moyen aux petites entreprises est en passe d’atteindre 8 %, mais il est important de se rappeler que les coûts d’emprunt restent très bas par rapport à l’histoire. 75 points de base supplémentaires de la part de la Fed ne sont pas négligeables, et ils passeront par le marché des prêts bancaires. “Lorsque la Fed commence à augmenter, cela a un effet d’entraînement sur tous les indices de taux d’intérêt”, a déclaré Chris Hurn, fondateur et PDG de Fountainhead, spécialisée dans les prêts aux petites entreprises. Mais Hurn a noté qu’avec des taux historiquement bas, les paiements d’intérêts mensuels effectués par les propriétaires d’entreprise ne devraient pas être autant touchés que les gros titres pourraient le suggérer. Un propriétaire de petite entreprise qui s’endette pour un équipement de 200 000 $, par exemple, paiera un peu plus par mois – plus ou moins selon la période d’amortissement du prêt – mais pour la plupart des prêts, l’augmentation des intérêts mensuels ne devrait pas être une grosse somme d’argent. problème de débit. “A quelques centaines de points de base, les gens peuvent résister”, a déclaré Hurn. “La plupart des propriétaires d’entreprise regardent ce montant mensuel et ils peuvent supporter ces 75 points de base”, a déclaré Rohit Arora, co-fondateur et PDG de Biz2Credit, qui se concentre sur les prêts aux petites entreprises. “Ce n’est pas si important sur un prêt de 10 ans”, a-t-il ajouté.

2. Les exigences de prêt bancaire se durcissent et ce processus va s’accélérer

La principale façon dont les taux plus élevés peuvent nuire aux petites entreprises réside dans l’effet global sur l’économie et le marché. La Fed doit refroidir l’économie pour faire baisser l’inflation. À certains égards, cela devrait aider les petites entreprises à gérer les coûts, y compris la main-d’œuvre et les stocks. “En fin de compte, les propriétaires d’entreprise comprennent que c’est le plus grand bien”, a déclaré Arora. “Ils ne peuvent pas continuer à augmenter les salaires des employés et avoir des coûts d’inventaire plus élevés, et les répercuter sur les clients. La Fed doit faire quelque chose … et si c’est un peu plus cher … je pense que ce sera pour une période relativement courte. … Je pense qu’ils peuvent se boucher le nez et avaler difficilement et l’accepter comme condition pour juguler l’inflation », a-t-il déclaré. En fait, Wall Street s’attend à la Fed à recommencer à réduire les taux dès mars 2023 sur la base des attentes d’une économie beaucoup plus faible. Mais ces perspectives économiques seront le principal moteur des tendances d’emprunt. “Les banques s’inquiètent et le nombre de personnes éligibles aux prêts diminue”, a déclaré Hurn. Il a vu cela se produire à plusieurs reprises au cours de ses plus de deux décennies en tant que prêteur, alors que les banques et les coopératives de crédit se resserrent de plus en plus lorsqu’il s’agit d’accorder des prêts aux entreprises à mesure que l’incertitude dans l’économie augmente. Les banques « vont effectivement à l’écart », a-t-il dit. Alors que les données récentes montrent taux d’approbation des prêts aux entreprises essentiellement inchangés mois après mois, les politiques de crédit des banques, des banques communautaires aux banques régionales et nationales, se resserrent déjà à mesure que l’économie se rapproche d’une récession. “Cela se produit et cela va s’accélérer”, a déclaré Hurn. Les banques et les institutions financières sont dans une bien meilleure position aujourd’hui qu’elles ne l’étaient en 2008. “D’autres résisteront à la tempête, mais ils se retireront du financement de l’expansion”, a-t-il déclaré. Les propriétaires d’entreprise doivent s’attendre à voir les ratios de couverture du service de la dette – le bénéfice d’exploitation disponible pour rembourser le principal et les intérêts de la dette – passer de 1,25 récemment à 1,5. De nombreuses entreprises “ne pourront pas atteindre ces chiffres”, a déclaré Hurn. “Et c’est ce qui se produit toujours lorsque nous sommes dans un cycle comme celui-ci.” Arora a déclaré que des conditions de dette plus restrictives, connues sous le nom de clauses restrictives, commencent à être réintroduites dans les accords, et à mesure que l’économie recule, les propriétaires d’entreprise devraient s’attendre à en voir davantage de la part des banques pendant le reste de l’année et jusqu’en 2023.

3. Les prêts SBA 7(a) recevront plus d’attention, les taux variables sont un facteur

Le fait que les banques seront plus strictes sur les prêts ne signifie pas que le besoin de capital de croissance diminue. La demande de prêts aux petites entreprises a diminué pour une bonne raison, de nombreux propriétaires d’entreprises étant déjà aidés par le programme de protection des chèques de paie et le programme de prêts en cas de catastrophe économique de la SBA. Mais la demande a augmenté juste au moment où les taux ont commencé à augmenter, de la même manière que les consommateurs qui parcourent leurs économies de relance pandémique tout en se heurtant également à des conditions de prêt plus strictes. Les prêts consentis dans le cadre du programme de prêts SBA 7 (a) ont tendance à être légèrement plus chers que les prêts bancaires moyens, mais cette différence sera compensée par la disponibilité de la dette à mesure que les banques ralentissent leurs prêts. Actuellement, les prêts bancaires sont de l’ordre de 6% à 8% tandis que les prêts SBA sont un peu plus élevés, de l’ordre de 7% à 9%. Lorsque les banques ne prêtent pas, le programme de prêts SBA verra plus d’activité, ce qui, selon les prêteurs SBA Fountainhead et Biz2Credit, se produit déjà. “Nous constatons déjà le changement de volume”, a déclaré Arora. “Notre volume a augmenté au cours des trois à quatre dernières semaines”, a-t-il ajouté. La plupart des prêts aux petites entreprises consentis dans le cadre du programme de prêts 7(a) de la Small Business Administration sont variables, ce qui signifie que le taux d’intérêt est réinitialisé tous les 90 jours en réponse à l’évolution du taux préférentiel, et que le taux d’intérêt total est une combinaison du taux préférentiel plus un taux SBA additionnel maximum de 2,75 %. Les hausses de taux de la Réserve fédérale font monter le taux préférentiel, ce qui signifie que les paiements mensuels d’intérêts sur la dette existante via le programme 7 (a) seront bientôt plus élevés. Le prix de tout nouveau prêt sera également basé sur le nouveau taux préférentiel. Environ 90 % des prêts SBA 7(a) sont variables, à taux préférentiel plus l’écart SBA, et parmi ces types de prêts, 90 % ou plus s’ajustent sur une base trimestrielle à mesure que le taux préférentiel s’ajuste. Alors qu’une grande partie des augmentations de taux d’intérêt prévues sont déjà intégrées dans les prêts bancaires, le décalage des prêts de la SBA signifie que les propriétaires d’entreprise individuels se présentent sur une fenêtre glissante de 90 jours pour une réinitialisation des taux d’intérêt, ils doivent s’attendre à un paiement mensuel plus élevé. Mais c’est courant dans le monde des prêts SBA et compte tenu des longs calendriers d’amortissement – 10 ans pour le fonds de roulement et l’équipement et jusqu’à 25 ans pour l’immobilier – la différence ne sera pas grande. Si les prêts SBA se situaient entre 5 % et 6 % l’automne dernier, les propriétaires d’entreprise envisagent désormais de 7,5 % à 8 %, et c’est pour des prêts qui sont généralement supérieurs de 50 à 75 points de base aux prêts bancaires. “Les plus grands avantages sont d’avoir des amortissements plus longs, un délai plus long pour rembourser le prêt, de sorte que cela n’influence pas autant les flux de trésorerie d’un mois à l’autre et moins de clauses restrictives”, a déclaré Hurn. L’intérêt accru pour les prêts de la SBA devrait durer un certain temps, mais Arora a déclaré que 250 points de base supplémentaires dans les hausses de taux de la Fed et que la demande globale commenceraient à diminuer. La Les dernières prévisions de Wall Street prévoient deux autres hausses de la Fed cette année après mercredi, avec une hausse totale potentielle de 75 points de base de plus sur plusieurs réunions du FOMC – 50 en septembre et 25 plus tard dans l’année. Cela représente 150 points de base, y compris la décision du FOMC de mercredi, et en tenant compte des 150 points de resserrement effectués plus tôt en 2022, un total de 300 points de base de coûts de prêt plus élevés. En portant le taux d’emprunt au jour le jour de référence dans une fourchette de 2,25 % à 2,5 % mercredi, les hausses consécutives de 75 points de base en juin et juillet représentent les mesures les plus agressives depuis que la Fed a commencé à utiliser le taux des fonds au jour le jour comme principal outil de politique monétaire. politique au début des années 1990 et a ramené les taux là où ils avaient culminé pour la dernière fois en 2019.

4. Les femmes et les entreprises appartenant à des minorités souffrent le plus

Lorsque les banques se resserrent, les petites entreprises appartenant à des minorités et à des femmes souffrent de manière disproportionnée. Outre les barrières institutionnelles de longue date à l’accès au capital, certaines des raisons se résument à un profil d’entreprise parmi ces propriétaires, ce qui conduit les banques à être plus sévères avec eux. Selon Arora, les entreprises détenues par des femmes et des minorités ont tendance à être plus petites, ont moins de flux de trésorerie et moins d’historique de service de la dette, et des marges plus faibles, ce qui, en période de pression économique accrue, rend les marges encore plus vulnérables. Ils ont également tendance à se concentrer dans des secteurs plus sensibles de l’économie, les petites opérations de vente au détail, par exemple, plutôt que dans les entreprises de soins de santé ou d’informatique. Les banques sont donc plus susceptibles de prêter à des entreprises plus établies capables de respecter des ratios de couverture du service de la dette plus élevés. “Cela se produit à chaque récession et ils doivent emprunter des dettes plus chères pour rester à flot”, a déclaré Arora. Du côté positif, la dette déjà accordée par le biais des programmes PPP et EIDL a contribué à réduire les besoins globaux de dette par rapport à ce qu’ils seraient traditionnellement à ce stade du cycle économique. Et leur capacité à gérer les flux de trésorerie pendant la pandémie et à effectuer des paiements signifie qu’ils entrent dans le ralentissement dans une meilleure position pour accéder à la dette, du moins par rapport à l’histoire.

5. Les taux ne devraient pas être le déterminant n°1 des décisions d’endettement des entreprises