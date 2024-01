Voici ce que la Cour suprême dirigée par le CJP Isa a fait en quatre mois

Juge en chef du Pakistan Qazi Faez Isa. — Site Web/dossier SC

ISLAMABAD : La Cour suprême du Pakistan (SC) a publié dimanche son premier rapport trimestriel du 17 septembre au 16 décembre 2023, révélant que la cour suprême a réglé plus de 5 000 affaires en quatre mois.

Cette décision, conforme au droit du peuple à l’information tel que consacré par l’article 19-A de la Constitution, vise à remplir le devoir de la plus haute juridiction de mieux servir le peuple pakistanais, a déclaré le juge en chef du Pakistan (CJP) Qazi Faez Isa dans un communiqué. .

Le rapport, qui intervient un jour après que le CJP a présenté les juges aux responsabilités, souligne le traitement accéléré des affaires par le CS, affirmant qu’il a réglé 5 305 affaires entre septembre et décembre 2023, ce qui signifie que plus d’affaires ont été réglées que les 4 466 déposées en la cour suprême.

Il révèle en outre que le nombre d’affaires pendantes pendant cette période est passé de 56 503 à 55 644 après une réduction de 859 affaires au cours de ladite période.

— Rapport SC montrant une comparaison des affaires déposées avec celles réglées par le tribunal

“Le nombre d’affaires pendantes, qui avait augmenté continuellement au cours de la dernière décennie, a été réduit”, affirme le rapport, reconnaissant que l’augmentation des affaires pendantes reste une source d’inquiétude pour le grand public.

— Rapport SC montrant l’historique des affaires en cours

Répondant aux critiques concernant un grand nombre de cas pendants, le rapport souligne que les masses n’ont pas eu accès aux données complètes sur le rythme auquel cette dépendance s’est développée, et pendant quelles périodes.

Il révèle que le nombre d’affaires pendantes a augmenté progressivement au fil des années dont un bref aperçu est le suivant :

2013 — 20 116 affaires pendantes

2014 — 21 272 affaires pendantes

2015 — 25 681 affaires pendantes

2016 — 29 941 affaires pendantes

2017 — 35 608affaires pendantes

2018 — 38 197 affaires pendantes

2019 — 43 008affaires pendantes

2020 — 46 902affaires pendantes

2021 — 54 212affaires pendantes

2022 — 52 424 affaires pendantes

2023 — 55 971 affaires pendantes

Point de repère cas

En outre, le rapport met en évidence les décisions notables du CS dans diverses affaires de nature variable, les verdicts sur la « Loi de 2023 sur la Cour suprême (pratique et procédure), les élections générales et les tribunaux militaires étant parmi les plus notables.

“L’ensemble de la Cour suprême a entendu la contestation de la loi de 2023 sur la Cour suprême (pratique et procédure). […] c’était la première affaire entendue par l’actuel juge en chef, et aussi la première affaire entendue par l’ensemble de la Cour depuis 2015”, indique le rapport.

Concernant la décision relative aux élections du 8 février, le rapport souligne que la plus haute juridiction “a veillé au cours de trois audiences réparties sur douze jours à ce que la Commission électorale du Pakistan (ECP) et le président du Pakistan [Arif Alvi] déterminer et doit annoncer la date de la tenue des élections générales 3, ce qu’ils ont fait”.

Parallèlement, la décision du tribunal militaire fait référence au verdict unanime annoncé par un tribunal composé de cinq membres du Conseil suprême, qui a déclaré nuls et non avenus les procès de civils devant les tribunaux militaires.

En outre, le tribunal a également rendu des décisions importantes concernant des affaires d’intérêt public, parmi lesquelles se démarque sa décision sur la « révision du jugement Dharna ».

Reconnaissant que les demandes de révision du jugement Dharna de 2019 n’ont pas été fixées pour audience en raison d’une « manipulation interne », le rapport indique que chaque institution doit reconnaître les actes répréhensibles lorsqu’ils se produisent.

Il est pertinent de mentionner que des plaidoyers ont été déposés pour contester le verdict du SC – rendu par les deux membres du tribunal suprême comprenant l’actuel CJP Isa et le juge Mushir Alam – sur le sit-in de Faizabad organisé par le TLP en 2017 contre le Pakistan de l’époque. Gouvernement de la Ligue musulmane-Nawaz (PML-N).