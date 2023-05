Voici ce que Jim Cramer attend des principaux revenus des consommateurs la semaine prochaine

Les investisseurs devraient « se préparer » pour une semaine potentiellement difficile à venir, avec un certain nombre de rapports clés qui pourraient servir d’indicateurs pour l’économie au sens large, a déclaré vendredi Jim Cramer de CNBC.

Les chiffres clés sur les ventes au détail sortent mardi aux côtés des revenus de Dépôt à domicile suivi d’un rapport sur les résultats du mercredi matin de Cible .

Ces chiffres seront utiles pour analyser l’état de l’économie, a déclaré Cramer, d’autant plus que les données sur la vente au détail de mardi pourraient montrer « de véritables fissures dans les dépenses de consommation ».

Les données sur les bénéfices arrivent mercredi de la centrale de réseautage Cisco et créateur de jeux vidéo Take-Two Interactif . Cramer pense que Take Two « pourrait être dû à un changement de fortune », étant donné à quel point le PDG Strauss Zelnick était mécontent de sa performance du trimestre précédent.

Jeudi, des rapports arrivent de mastodontes du commerce de détail et du commerce électronique Walmart et Alibaba . Cramer pense que le service d’abonnement de Walmart, Walmart +, a « pris de l’ampleur ».

Vendredi, Cramer a déclaré que l’apparition du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, dans un panel de politique monétaire pourrait donner aux investisseurs un aperçu de la pensée de la Fed et potentiellement de la crise bancaire qui s’est déroulée au cours des dernières semaines.

La crise de la dette se profile et jusqu’à ce que les législateurs trouvent une solution, Cramer a déclaré que les investisseurs devraient agir avec prudence.