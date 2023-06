voici ce que j’espère gagner

Le module en ligne est gratuit pour l’audit uniquement, jusqu’au 27 mars 2024, et recevoir un certificat vérifié de l’université vous coûtera 229 $. Il s’agit d’un cours à votre rythme, mais vous devez le terminer dans les six semaines si vous ne voulez pas perdre l’accès à son matériel et aux progrès que vous avez réalisés.

En tant que journaliste sur la santé et le bien-être, j’ai remarqué que les gens ne peuvent s’empêcher de se sentir attirés par les articles sur le bonheur. C’est quelque chose que nous voulons tous en savoir plus et expérimenter autant que possible. Après tout, le bonheur semble être très utile pour augmenter nos chances de vivre plus longtemps.

Moins de deux ans après avoir terminé mes études supérieures, je me suis retrouvé à m’inscrire à ce qui est peut-être mon cours le plus unique à ce jour : un cours intitulé « Gérer le bonheur « , dirigé par le professeur de l’Université de Harvard, Arthur Brooks .

Le slogan du cours est « Le bonheur est sous votre contrôle. Écrivez votre propre fin », ce qui a suscité cette question majeure pour moi et c’en est une que nous avons tous, j’en suis sûr : sommes-nous complètement maîtres de notre propre bonheur ?

D’autres questions auxquelles j’espère avoir répondu, ou au moins mieux comprendre, d’ici la fin de mon séjour de six semaines en tant qu ‘ »étudiant de Harvard » sont:

À quelle fréquence devrions-nous vivre le bonheur ?

Est-il réaliste de s’attendre à se sentir heureux tout le temps ?

Comment prioriser le bonheur sans tomber dans le domaine de la positivité toxique ?

Si notre bonheur est lié à nos expériences, en particulier avec ceux qui nous entourent, comment pouvons-nous le protéger quand Traiter avec des personnes difficiles?

Comment cultiver le bonheur dans les moments difficiles de notre vie ?

J’ai hâte de partager ce que le cours m’a appris et j’espère obtenir des réponses à ces questions que je me pose. Et qui sait? Peut-être que je serai même un peu plus heureux à la fin.

