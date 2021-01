L’écran intelligent Nest Hub de Google pourrait bientôt recevoir sa première mise à jour, depuis le lancement du produit en 2018. Selon des rapports citant une liste de la Federal Communications Commission (FCC), Google a enregistré un nouvel « appareil interactif » qui comportera un écran, La prise en charge Bluetooth, Wi-Fi et Zigbee, ainsi que ce qui est dit, c’est la technologie de geste radar Soli de Google.

Selon la liste FCC, repérée pour la première fois par 9to5Google, le « dispositif interactif » de Google porte le numéro de modèle A4R-GUIK2. Le rapport souligne que Google a déjà utilisé le travail «interactif» pour les écrans intelligents et les haut-parleurs intelligents, par exemple le Nest Hub, le Nest Hub Mini, le Nest Hub Max, le Nest Hub Wi-Fi et Nest Audio. L’appareil utilise également une étiquette électronique FCC, qui confirme qu’il dispose d’un écran. L’ajout d’une puce Soli sur un futur Smart Display indique des commandes gestuelles. Selon le dépôt de la FCC, l’A4R-GUIK2 est évalué pour la même plage de fréquences plus large de 58 à 63,5 GHz que le Pixel 4, qui, contrairement au thermostat Nest, utilisait la technologie Soli pour les gestes Motion Sense.

Google a lancé le Nest Hub comme l’un de ses premiers produits pour la maison intelligente en octobre 2018. L’écran intelligent a été lancé avant même que Google ne propose la marque Nest pour ses produits de maison intelligente. L’appareil a d’abord été lancé en tant que Google Home Hub. Étant donné que le Nest Hub est l’un des plus anciens écrans de maison intelligente de Google, il devrait très bien faire l’objet d’une mise à jour. Est-ce que 2021 sera l’année? Seul le temps nous le dira.